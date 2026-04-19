Max Verstappen heeft een wisselvallige dag op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Hij reed een geweldige eerste stint waarin hij vocht voor de koppositie, maar moest zijn auto daarna vervroegd binnenbrengen met problemen. Hij heeft geen idee wat er aan de hand was, maar had wel genoten van de race.

Voor Verstappen was dit weekend de laatste voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand. Verstappen begon vandaag goed aan de race, en vocht zich vanaf de vijfde positie naar voren. Hij pakte de koppositie en bouwde een enorme voorsprong op, maar moest uiteindelijk naar binnen komen met een probleem met de frontsplitter.

Wat was er aan de hand?

Verstappen heeft geen idee wat er gebeurde, zo legde hij uit aan Viaplay: "In de tweede ronde van mijn tweede stint kwamen er ineens heel veel vibraties. Toen begon de splitter ook ineens heel hard te klapperen. Op dat moment wist ik dat die afgebroken was. Dat was echt heel erg vreemd."

Verstappen stelt dat hij geen foutje had gemaakt: "Ik heb niemand geraakt, dus ik weet niet hoe dit is gebeurd. We moeten even kijken waar het precies mis is gegaan. Er doen meer Mercedessen mee en daar gaat het wel goed. Hopelijk kunnen we het gaan oplossen."

Hoe verliep het weekend verder?

Al met al was het wel een goed weekend voor Verstappen: "Ik heb nog niet in het donker gereden, dat is het enige punt. Ik heb in de regen gereden, starts gedaan, op verschillende posities gereden. Meer kan je gewoon niet doen."

Grijnzend keek hij terug op de duels met de Audi van Christopher Haase: "Uiteindelijk heb ik wel plezier gehad. Ik heb redelijk kunnen rijden in mijn stints. Het was intens met het verkeer en de gevechten met de andere GT3-auto's. De auto voelde heel goed aan, dus daar ben ik heel blij mee."

Na de reparatiewerkzaamheden kon Verstappens teamgenoot Lucas Auer zijn weg vervolgen. Hij heeft nog weinig meters gemaakt, en gebruikt de rest van de race om te testen en veel te kunnen rijden.