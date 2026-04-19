user icon
icon

Verstappen kan nog lachen na ingrijpende problemen op de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen heeft een wisselvallige dag op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Hij reed een geweldige eerste stint waarin hij vocht voor de koppositie, maar moest zijn auto daarna vervroegd binnenbrengen met problemen. Hij heeft geen idee wat er aan de hand was, maar had wel genoten van de race.

Voor Verstappen was dit weekend de laatste voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand. Verstappen begon vandaag goed aan de race, en vocht zich vanaf de vijfde positie naar voren. Hij pakte de koppositie en bouwde een enorme voorsprong op, maar moest uiteindelijk naar binnen komen met een probleem met de frontsplitter.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Wat was er aan de hand?

Verstappen heeft geen idee wat er gebeurde, zo legde hij uit aan Viaplay: "In de tweede ronde van mijn tweede stint kwamen er ineens heel veel vibraties. Toen begon de splitter ook ineens heel hard te klapperen. Op dat moment wist ik dat die afgebroken was. Dat was echt heel erg vreemd."

Verstappen stelt dat hij geen foutje had gemaakt: "Ik heb niemand geraakt, dus ik weet niet hoe dit is gebeurd. We moeten even kijken waar het precies mis is gegaan. Er doen meer Mercedessen mee en daar gaat het wel goed. Hopelijk kunnen we het gaan oplossen."

Hoe verliep het weekend verder?

Al met al was het wel een goed weekend voor Verstappen: "Ik heb nog niet in het donker gereden, dat is het enige punt. Ik heb in de regen gereden, starts gedaan, op verschillende posities gereden. Meer kan je gewoon niet doen."

Grijnzend keek hij terug op de duels met de Audi van Christopher Haase: "Uiteindelijk heb ik wel plezier gehad. Ik heb redelijk kunnen rijden in mijn stints. Het was intens met het verkeer en de gevechten met de andere GT3-auto's. De auto voelde heel goed aan, dus daar ben ik heel blij mee."

Na de reparatiewerkzaamheden kon Verstappens teamgenoot Lucas Auer zijn weg vervolgen. Hij heeft nog weinig meters gemaakt, en gebruikt de rest van de race om te testen en veel te kunnen rijden.

Rimmer

Posts: 13.237

Je wilde gisteren zo graag meteen met inside info komen dat je je bronnen niet checkte en meteen begon te posten. Daardoor bracht je onwaarheden de wereld in die niemand anders had gelezen of opgevangen. Toen je daarmee geconfronteerd werd had je gewoon je excuses kunnen aanbieden maar dat wilde ... [Lees verder]

  • 5
  • 19 apr 2026 - 16:53
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.374

    Dit is een quote en zijn dus niet MIJN woorden, dit voor de drammers van gisteren:

    "En later in die ronde kwamen er ook veel vibraties en begon de splitter
    heel hard te klapperen..." 😱

    Max over het moment waarop hij doorhad dat er iets mis was met zijn auto🥹

    www.instagram.com/p/DXUNcRPjayn/

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 16:33
    • Rimmer

      Posts: 13.237

      Je wilde gisteren zo graag meteen met inside info komen dat je je bronnen niet checkte en meteen begon te posten. Daardoor bracht je onwaarheden de wereld in die niemand anders had gelezen of opgevangen. Toen je daarmee geconfronteerd werd had je gewoon je excuses kunnen aanbieden maar dat wilde je niet. In plaats daarvan kwam er een epistel over de info die je had maar die info was gewoon fout en voorbarig en als het dodelijke ongevallen betreft mag je daar wat voorzichtiger mee zijn.
      Nu weer spreken van “drammers” laat zien dat je er geen moer van geleerd hebt terwijl JIJ toch echt degene was die onwaarheden verkocht en niet de mensen die er op reageerden. Daarom altijd voorzichtig en terughoudend zijn met roddelen Yvon.

      • + 4
      • 19 apr 2026 - 16:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.050

    "We hebben die frontsplitter bij AliExpress gehaald....dat was veel goedkoper dan hem van Mercedes af te nemen, we moeten tenslotte ook op de kleintjes letten hè".....aldus de monteur van het team.

    • + 2
    • 19 apr 2026 - 16:39

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar