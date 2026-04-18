Horrorscenario bevestigd: Coureur overleden tijdens crash op Nürburgring

Horrorscenario bevestigd: Coureur overleden tijdens crash op Nürburgring

Het horrorscenario wat al even in de lucht hing, is voor nu bevestigd. De GT3-race op de Nürburgring Nordschleife zal niet hervat worden omdat Juha Miettinen bij een harde crash - waar meerdere auto's bij betrokken waren - is omgekomen. Max Verstappen zal dus niet meer in actie komen op het Duitse circuit vandaag.

Een lange tijd was onduidelijk wat er daadwerkelijk op de Nordschleife was gebeurd, maar om 20:00 uur plaatselijke tijd kwam de bevestiging. De organisatie bevestigde het overlijden tijdens een ingelaste persconferentie, nadat de race eerder al stilgelegd werd vanwege het ernstige incident.

Zwaar ongeval met fatale afloop

Volgens de wedstrijdleiding ging het al in de openingsfase mis, toen zeven auto’s betrokken raakten bij een kettingbotsing. De race werd direct stilgelegd om hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen.

“Na het incident met meerdere wagens hebben we onmiddellijk de rode vlag gezwaaid, zodat de reddingsdiensten optimaal konden ingrijpen”, klinkt het vanuit de organisatie. Ondanks die snelle reactie mocht hulp niet meer baten. “De betrokken coureur is in het medisch centrum overleden, ondanks alle pogingen om hem te reanimeren.”

Andere coureurs buiten levensgevaar

De overige zes betrokken rijders werden voor controle overgebracht naar het medisch centrum en nabijgelegen ziekenhuizen. Daarbij is volgens de organisatie niemand in levensgevaar.

De impact van het incident is echter enorm. “Onze gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van Juha Miettinen”, aldus de organisatie. Als gevolg van het tragische voorval is besloten om de race op zaterdag niet meer te hervatten.

Zondag zal voorafgaand aan de start een minuut stilte worden gehouden op de grid, als eerbetoon aan de overleden coureur. Daarmee staat de Nürburgring dit weekend niet alleen in het teken van autosport, maar vooral van rouw en respect.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Viaplay Racing | Formule 1 (@viaplayracingnl)

DRS-zone

Posts: 444

Ik ga hier toch even op reageren Pietje;

Je bent hier altijd de roddeltante van de site, met een hetze richting Kelly die altijd alles uitzoekt, je weet nog net niet hoe laat ze ontbijt en naar bed gaat.

https://x.com/MotorsportZone_/status/2045544345734967775/photo/1

Als je op deze foto kijkt... [Lees verder]

  • 14
  • 18 apr 2026 - 20:47
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Nürburgring Nordschleife

Reacties (31)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.608

    Dat is niet best……

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 20:14
  • schwantz34

    Posts: 41.913

    Verschrikkelijk triest nieuws dit, r.i.p Juha Miettinen!

    • + 5
    • 18 apr 2026 - 20:15
    • AUDI_F1

      Posts: 3.695

      r.i.p. Juha, Had een grote staat van dienst en was een ervaren rijder. Is 66 jaar oud geworden.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:19
    • AUDI_F1

      Posts: 3.695

      Volgens Live beelden van #992 zou er olie op de baan hebben gelegen. De beelden zijn nu op Prive gezet en niet meer te zien.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:22
    • DRS-zone

      Posts: 444

      @Audi

      Welke grote staat van dienst? Ik ken hem verder niet maar jij misschien wel?

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:31
    • monzaron

      Posts: 913

      RIP Juha Miettinen 🙏

      7 wagens waren betrokken, eentje schijnt onder de vangrail doorgeschoten zijn 🙏

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:34
    • Rimmer

      Posts: 13.235

      Staat van dienst:

      53 starts.
      5 overwinningen.
      25 podiums.
      Winstpercentage 9.4 %
      Podiumpercentage 47,2 %

      • + 6
      • 18 apr 2026 - 20:45
  • Q3FI

    Posts: 826

    Verschrikkelijk. RIP Juka Miettinen.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 20:19
    • Q3FI

      Posts: 826

      Juha, uiteraard. Mijn telefoon vond weer eens iets anders.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.365

    Word hier naar van. RIP Juha Miettinen.

    Juha Miettinen, 66 jaar, is overleden bij dit zware ongeluk dat vanmiddag plaatsvond
    op de Nordschleife... 🕊️

    De coureur was uit zijn auto gestapt toen hij werd aangereden door een andere auto,
    melden de organisatoren. Een politieonderzoek is momenteel gaande op de plaats delict.

    • + 1
    • 18 apr 2026 - 20:19
    • El Maximo

      Posts: 305

      Was ie echt uit de auto... ik dacht ergens te lezen dat ze hem uit zijn auto hebben moeten lossnijden...

      • + 10
      • 18 apr 2026 - 20:30
    • DRS-zone

      Posts: 444

      Waar komt de info vandaan dat hij uit zijn auto zou zijn gestapt?

      • + 1
      • 18 apr 2026 - 20:35
    • NicoS

      Posts: 20.608

      Autosport blijft gevaarlijk, ook al zijn de veiligheidsmaatregelen nog zo hoog, dit kan altijd gebeuren.
      Als hij inderdaad is aangereden nadat hij was uitgestapt, dan was het absoluut niet nodig geweest….
      Het hoe en wat zal nog wel bekend gemaakt worden.
      Blijft natuurlijk altijd triest…..maar het risico bestaat dat het kan gebeuren.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:37
    • Rimmer

      Posts: 13.235

      Van de officiële NLS site:

      Trotz der unmittelbar eintreffenden Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der erfolgten Bergung aus dem Fahrzeug den beteiligten Pilot Juha Miettinen (BMW 325i, #121) nicht retten..

      Oftewel, ze hebben hem uit het wrak gehaald maar konden niks meer voorheen doen. Hij stond niet naast de auto.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:43
    • DRS-zone

      Posts: 444

      Ik ga hier toch even op reageren Pietje;

      Je bent hier altijd de roddeltante van de site, met een hetze richting Kelly die altijd alles uitzoekt, je weet nog net niet hoe laat ze ontbijt en naar bed gaat.

      x.com/MotorsportZo(...)45734967775/photo/1

      Als je op deze foto kijkt, is het de 3e auto van links, rechts van die lopende coureur. Die auto is vol op een witte auto geknald (die zie je iets omhoog staan en ook flink in de kreukels)

      Ik vind het dus vrij schandelijk dat je stelt dat hij uit de auto was gestapt. Roddels en aannames.

      • + 13
      • 18 apr 2026 - 20:47
    • WickieDeViking

      Posts: 955

      Jij bent echt ziek Pietje. Onzin verkopen als waarheid. Een plaats delict bij crashes? Mafkees.

      • + 6
      • 18 apr 2026 - 20:52
    • monzaron

      Posts: 913

      Ik las dat ze hem uit de auto moesten halen, in het medical center in hij overleden. 😌

      • + 1
      • 18 apr 2026 - 20:53
    • monzaron

      Posts: 913

      Dit stond elder; Hulpverleners kwamen onmiddellijk aan bij het ongeluk. Miettinen werd uit de auto gehaald en overgebracht naar het medisch centrum, waar hij helaas overleed nadat alle pogingen tot reanimatie niet succesvol waren geweest.

      • + 2
      • 18 apr 2026 - 20:55
    • NicoS

      Posts: 20.608

      Mensen, doe ff normaal. Nergens zegt Pietje dat hij de waarheid zegt, hij heeft dit waarschijnlijk ergens gelezen ongehoord. Gaan we hier nu echt een heisa van maken?
      De coureur is om het leven gekomen, dat is al erg genoeg……

      • + 6
      • 18 apr 2026 - 21:00
    • F1 bekijker

      Posts: 228

      Krijg je als je altijd als 1e nieuws wil brengen...

      • + 6
      • 18 apr 2026 - 21:08
    • koppie toe

      Posts: 5.251

      Jongens doe ff normaal we weten allemaal dat @Pietje een serieus naar nieuws zoekend persoon is met de beste intenties voor jullie.
      Hij heeft dit ergens gelezen, maar dat bericht heeft de persoon later verwijderd.
      Dit is een ernstig bericht waarbij je niet snel zal denken aan misinformatie.
      Maar het gebeurt helaas.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 22:03
    • F1 bekijker

      Posts: 228

      Hij hoeft het voor mij niet te doen.

      • + 1
      • 18 apr 2026 - 22:06
    • WickieDeViking

      Posts: 955

      Koppie toe, hij komt vooral over als een roddelblad die Kelly Piquet stalkt. Dus praat voor jezelf en niet voor anderen.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 22:08
    • koppie toe

      Posts: 5.251

      @bekijker en Wicky, nou en.
      Jullie zijn niet verplicht zijn bijdrages te lezen.
      Van mij hoeft het Kelly enzo ook niet maar een ander interesseert het misschien wel.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 22:12
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.218

    Verschrikkelijk triest nieuws. Olie in combinatie met de Nordschleife is zo levensgevaarlijk blijkt maar weer.

    • + 1
    • 18 apr 2026 - 20:28
  • 919

    Posts: 4.284

    Oef.... die grüne Hölle maakt haar naam weer waar.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 20:39
    • El Maximo

      Posts: 305

      Vreselijk, en aan de andere kant... het laatste dodelijke ongeval op de Schleife was in 2013... maar elk sterfgeval is er één te veel natuurlijk.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 20:42
    • Rimmer

      Posts: 13.235

      Een oliespoor op een van de snelste en gevaarlijkste stukken is al vreselijk maar een 66-jarige die, volgens omstanders, aan de bestuurderskant vol de vangrails in ging en vervolgens nog een door meerdere auto’s geraakt wordt, is gewoon kansloos.
      Een zijdelingse impact met die snelheden en krachten kan een aorta gewoon inwendig doen afscheuren.
      Of dat hier ook het geval is weten we niet maar dat hij zijdelings de klap opving wordt her en der wel genoemd en die zijdelingse klappen zijn vaak ernstiger dan voorwaartse. Het helpt ook zeker niet als je al 66 bent en de bescherming van die auto’s is ook gewoon niet het niveau van een F1 auto. Het ontbreken van uitloopstroken en grindbakken daar maken de klap nog eens extra hard, helemaal als er nog eens 5 op volle snelheid in klappen.
      Trieste dag voor de autosport.

      • + 2
      • 18 apr 2026 - 20:53
  • racepace1

    Posts: 670

    Pietje wellicht heb jij het weer van een ander... zo niet dan wordt het tijd om eens goed in de spiegel te kijken en tegen jezelf zeggen wat voor persoon wil ik zijn?

    • + 6
    • 18 apr 2026 - 21:15
  • snailer

    Posts: 32.432

    Heftig nieuws. Vreselijk voor de nabestaanden. Ze zullen kracht nodig hebben hier doorheen te komen. Sterkte. Hoewel ik vermoed dat niemand hert zal lezen aan wie het gericht is.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 21:17
  • hijgend hert

    Posts: 1

    Wat een ongeluk zeg.... 7 auto's maarliefst, morgen is de volgende race om 15.00 met vooraf 1 minuut stilte voor Juha Miettinen

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 21:34

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

