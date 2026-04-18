Het horrorscenario wat al even in de lucht hing, is voor nu bevestigd. De GT3-race op de Nürburgring Nordschleife zal niet hervat worden omdat Juha Miettinen bij een harde crash - waar meerdere auto's bij betrokken waren - is omgekomen. Max Verstappen zal dus niet meer in actie komen op het Duitse circuit vandaag.

Een lange tijd was onduidelijk wat er daadwerkelijk op de Nordschleife was gebeurd, maar om 20:00 uur plaatselijke tijd kwam de bevestiging. De organisatie bevestigde het overlijden tijdens een ingelaste persconferentie, nadat de race eerder al stilgelegd werd vanwege het ernstige incident.

Zwaar ongeval met fatale afloop

Volgens de wedstrijdleiding ging het al in de openingsfase mis, toen zeven auto’s betrokken raakten bij een kettingbotsing. De race werd direct stilgelegd om hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen.

“Na het incident met meerdere wagens hebben we onmiddellijk de rode vlag gezwaaid, zodat de reddingsdiensten optimaal konden ingrijpen”, klinkt het vanuit de organisatie. Ondanks die snelle reactie mocht hulp niet meer baten. “De betrokken coureur is in het medisch centrum overleden, ondanks alle pogingen om hem te reanimeren.”

Andere coureurs buiten levensgevaar

De overige zes betrokken rijders werden voor controle overgebracht naar het medisch centrum en nabijgelegen ziekenhuizen. Daarbij is volgens de organisatie niemand in levensgevaar.

De impact van het incident is echter enorm. “Onze gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van Juha Miettinen”, aldus de organisatie. Als gevolg van het tragische voorval is besloten om de race op zaterdag niet meer te hervatten.

Zondag zal voorafgaand aan de start een minuut stilte worden gehouden op de grid, als eerbetoon aan de overleden coureur. Daarmee staat de Nürburgring dit weekend niet alleen in het teken van autosport, maar vooral van rouw en respect.