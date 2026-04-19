Team Verstappen noteert knappe vijfde tijd op Nürburgring, pole voor Vermeulen

De strijd om de pole position voor de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is beslist. Max Verstappen keek in deze sessie toe hoe zijn teamgenoot Lucas Auer de Mercedes over de Ring joeg, en hij wist de  tijd te noteren.

De gewone kwalificatie van vanochtend werd verreden op een natte baan en niemand wilde dan ook een groot risico nemen. In de ochtenduren kwamen Verstappen en Auer dan ook amper in het stuk voor, want ze focusten zich volledig op de topkwalificatie. Eén voor één werden de auto's hier de Nordschleife opgestuurd, terwijl sommige delen van de baan nog nat waren. Het zorgde dan ook voor de nodige problemen.

Al vroeg in de sessie raakte een Porsche de vangrail, maar deze wagen wist de pitlane te bereiken met een lekke band. De Falken Porsche ging even later ook de fout in op de Nordschleife, en dat zorgde voor slow zones. Auer was vrij laat aan de topkwalificatie begonnen, en kreeg dus te maken met een aantal gele vlaggen.

Nederlands succes

Na de eerste vliegende ronde, was het verrassend genoeg Thierry Vermeulen die de snelste tijd achter zijn naam had staan. De Nederlandse coureur, en protegé van Max Verstappen, was net iets sneller dan de BMW van David Jahn.

Voor de equipe van Verstappen was het in de eerste run lastig om het tempo van de snelste coureurs bij te houden. Auer had in zijn eerste run een tijd neergezet die vijftien seconden langzamer was dan die van Vermeulen en Jahn. Dat betekende nog niet dat alles gespeeld was, want veel coureurs waren nog op jacht naar een snelle tijd. Dit kwam ook door de slow zones en de gele vlaggen, die vrijwel de hele sessie een stoorzender waren voor de snelle mannen.

Hoe ging de tweede run van Auer?

Auer wist in zijn tweede run door te trappen, en hij noteerde de vierde tijd met slechts drie seconden achterstand op de tijd van Vermeulen. Er waren echter nog veel coureurs die een tijd moesten neerzetten, en Auer zakte terug naar de vijfde plaats voor dat moment.

De pole ging echter naar de Nederlander Vermeulen, die al jaren onder de vlag van Verstappens team rijdt. Vandaag rijdt hij voor een ander team, maar dat maakte de vreugde er niet minder om. Na de laatste vliegende rondjes bleef Auer op de vijfde plaats hangen, wat een goede uitgangspositie is voor de 4-uursrace van vanmiddag.

Eddie69

Posts: 2

  • 19 apr 2026 - 11:53
  • snailer

    Posts: 32.439

    Heb het laatste stuk van de kwali gekeken. Ik moet zeggen dat ik het met zulke lange rondes erg lastig vind het te volgen.
    Zo is er niet veel aan, terwijl de beelden wel vet zijn. Overduidelijk probeert iedereen vol op de limiet te rijden. En met een oneffen baan en veel bochten geeft dat mooiere beelden dan de gemiddelde F1 race of kwalificatie. Het geeft een ervaring van snelheid.

    Maar zijn er tips hoe ik de kwalificatie beter zou kunnen volgen? Bijvoorbeeld een overzicht van de realtime sectortijden op een pagina? Nu ik werkelijk geen idee wat het grootste deel van de rijders doet.

    • 19 apr 2026 - 11:38
    • Eddie69

      Posts: 2

      Livetiming:
      livetiming.azurewe(...)/events/50/results/
      Onboards kiezen van verschillende wagens:
      https://www.nuerburgring-langstrecken-serie.de/language/en/live/

      • 19 apr 2026 - 11:53
    • StevenQ

      Posts: 10.423

      Er is live timing te vinden via de website van de NLS

      De kwalifikatie was nu overigens lastig door 2 gecrashte Porsche's in de 1e ronde, daardoor was er geel op 2 plaatsen toen er pas 5 auto's voorbij waren, dat is 1 van de redenen dat Vermeulen pole kon halen

      • 19 apr 2026 - 11:54

