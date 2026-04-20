Leclerc optimistisch over Ferrari: "Ik mag geen fouten maken"

Charles Leclerc is erg optimistisch over de huidige situatie van Ferrari. De Monegask is van mening dat Ferrari dit seizoen stappen voorwaarts heeft gezet. Ook denkt hij dat de Scuderia de middelen heeft om mee te strijden om het Formule 1-kampioenschap. 

De start van het seizoen is erg waardevol voor Charles Leclerc. De Monegask is al twee keer op het podium gekomen en staat derde in het wereldkampioenschap. Hij heeft een achterstand van 23 punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli en staat acht puntjes voor op zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton, die vierde staat.

Ferrari heeft goede vooruitgang geboekt

Hoewel het seizoen nog niet lang onderweg is, is Leclerc erg optimistisch. "Ik denk dat we goede vooruitgang hebben geboekt met de auto", zo stelt hij in de BMST-podcast. "Ik denk dat we een goede auto hebben. Op dit moment geniet ik ervan. Ik denk dat het team heel goed werkt aan de updates. De engineers doen geweldig werk. En ik geniet ervan om ermee te rijden."

Volgens Leclerc heeft Ferrari echt het potentieel om het wereldkampioenschap te kunnen winnen, maar dan moet iedereen zich wel maximaliseren. "Ik denk dat we het potentieel hebben om competitief te zijn. Ik denk dat dit een auto is waarmee ik mezelf kan uiten. Ik heb de snelheid, die is er, dit is wie ik nu ben, ik moet de kansen maximaliseren, ik moet consistent zijn, ik mag geen fouten maken, en ik denk dat ik, als ik dat doe, competitief kan zijn."

Het kampioenschap duurt nog lang

Toch is het kampioenschap voorlopig nog niet voorbij en dat merkt Leclerc ook op. "Het kampioenschap is lang, en dingen veranderen, strategieën veranderen, het geluk keert. Daarom denk ik dat het belangrijk is om je te concentreren op wat je wél kunt controleren, namelijk je prestaties en je consistentie. Ik denk dat als je consistent bent, je er aan het eind bij kunt zijn. Dus dat is wat ik probeer te doen." 

"Ik ben blij. Ik ben echt heel blij met hoe het gaat. En dan is er natuurlijk de focus op het kampioenschap. Dus we moeten punten pakken, consistent zijn en proberen vooraan mee te doen. Dat is het doel", aldus de Monegask. "Ik ben optimistisch. Ik denk dat we de middelen hebben om het te doen. Ik heb echt vertrouwen in het team, en ik denk dat we, als we goed samenwerken, iets heel moois kunnen bereiken. Dus dat is waar ik naar streef."

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.721
  • Podiums 52
  • Grand Prix 176
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
