Het lijkt er sterk op dat de FIA een slim trucje van Ferrari gaat verbieden. De Italiaanse renstal verraste dit jaar vriend en vijand met een extra vleugeltje boven de uitlaat, maar het lijkt erop dat de FIA deze slimme innovatie gaat verbieden voor 2027.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe regels, en dat zorgt vanzelfsprekend ook voor nieuwe innovaties. Bij Ferrari introduceerde men een soort extra vleugeltje boven de uitlaat. Het is slechts een klein onderdeel, maar het trok wel direct de aandacht van de concurrentie. Het zogeheten Flick Tail Mode-systeem kan Ferrari een klein aerodynamisch voordeel opleveren en is ook voordelig voor de balans van de auto.

Wat is er aan de hand?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer wil de FIA een einde maken aan dit systeem. Het medium schrijft dat de teams en de FIA niet alleen steggelen over aanpassingen aan de motorregels, maar ook over de aerodynamische belasting van de auto's. Het extra vleugeltje zou Ferrari zo'n halve seconde per ronde kunnen opleveren, maar de FIA wil het verbieden.

Hoe reageert Ferrari?

Bij Ferrari zouden ze zich al voorbereiden op een verbod op de Flick Tail Mode. AutoRacer stelt dat Ferrari al bezig is met het ontwikkelen van een auto zonder het systeem, terwijl een aantal andere teams het onderdeel al hadden gekopieerd. Het aanstaande verbod op het slimme trucje van Ferrari is opvallend, maar het is niet nieuw dat de FIA dit soort trucjes verbiedt. In het verleden kwam het al vaker voor dat de autosportfederatie een streep zette door slimme trucjes van de teams.

Nog meer discussie

Op de achtergrond wordt er door de FIA, de teams en de motorfabrikanten druk overlegd over de regels voor volgend jaar. Naast een verbod op het vleugeltje van Ferrari, lijkt het er ook op dat er nog steeds stevig wordt gediscussieerd over de motorregels voor volgend jaar. De FIA wil af van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, maar een aantal fabrikanten ligt dwars. Ook dit lijkt dus nog voor de nodige controverse te zorgen.

Bij Ferrari focussen ze zich op het heden, want de Grand Prix van Monaco staat weer voor de deur. Aankomend weekend gaat Ferrari op jacht naar een sterk resultaat in het prinsdom, en volgens veel kenners gelden ze als de favoriet. In het constructeurskampioenschap is hun achterstand op WK-leider Mercedes echter nog groot. De Italiaanse renstal staat op de tweede plaats met 147 WK-punten, terwijl Mercedes al op 219 punten staat.