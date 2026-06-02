'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

Het lijkt er sterk op dat de FIA een slim trucje van Ferrari gaat verbieden. De Italiaanse renstal verraste dit jaar vriend en vijand met een extra vleugeltje boven de uitlaat, maar het lijkt erop dat de FIA deze slimme innovatie gaat verbieden voor 2027.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe regels, en dat zorgt vanzelfsprekend ook voor nieuwe innovaties. Bij Ferrari introduceerde men een soort extra vleugeltje boven de uitlaat. Het is slechts een klein onderdeel, maar het trok wel direct de aandacht van de concurrentie. Het zogeheten Flick Tail Mode-systeem kan Ferrari een klein aerodynamisch voordeel opleveren en is ook voordelig voor de balans van de auto.

Wat is er aan de hand?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer wil de FIA een einde maken aan dit systeem. Het medium schrijft dat de teams en de FIA niet alleen steggelen over aanpassingen aan de motorregels, maar ook over de aerodynamische belasting van de auto's. Het extra vleugeltje zou Ferrari zo'n halve seconde per ronde kunnen opleveren, maar de FIA wil het verbieden. 

Hoe reageert Ferrari?

Bij Ferrari zouden ze zich al voorbereiden op een verbod op de Flick Tail Mode. AutoRacer stelt dat Ferrari al bezig is met het ontwikkelen van een auto zonder het systeem, terwijl een aantal andere teams het onderdeel al hadden gekopieerd. Het aanstaande verbod op het slimme trucje van Ferrari is opvallend, maar het is niet nieuw dat de FIA dit soort trucjes verbiedt. In het verleden kwam het al vaker voor dat de autosportfederatie een streep zette door slimme trucjes van de teams.

Nog meer discussie

Op de achtergrond wordt er door de FIA, de teams en de motorfabrikanten druk overlegd over de regels voor volgend jaar. Naast een verbod op het vleugeltje van Ferrari, lijkt het er ook op dat er nog steeds stevig wordt gediscussieerd over de motorregels voor volgend jaar. De FIA wil af van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, maar een aantal fabrikanten ligt dwars. Ook dit lijkt dus nog voor de nodige controverse te zorgen.

Jagen op Mercedes

Bij Ferrari focussen ze zich op het heden, want de Grand Prix van Monaco staat weer voor de deur. Aankomend weekend gaat Ferrari op jacht naar een sterk resultaat in het prinsdom, en volgens veel kenners gelden ze als de favoriet. In het constructeurskampioenschap is hun achterstand op WK-leider Mercedes echter nog groot. De Italiaanse renstal staat op de tweede plaats met 147 WK-punten, terwijl Mercedes al op 219 punten staat.

  • 5
  • Pietje2013

    Posts: 9.176

    Een halve seconde per ronde 😂

    • + 1
    • 2 jun 2026 - 13:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.410

      Maar door het extra gewicht kost het 0,6 seconde...

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 13:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.357

    Ik denk, nee ik hoop, dat Ferrari er komend weekend met de hoofdprijs vandoor gaat.
    Of het Charles of Lewis zal zijn maakt me niet uit.

    • + 4
    • 2 jun 2026 - 13:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

