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Wolff snakt nog altijd naar Verstappen ondanks Mercedes-dominantie

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Wolff snakt nog altijd naar Verstappen ondanks Mercedes-dominantie

Mercedes is dé dominante factor van het seizoen, maar toch klopt er iets niet. Met Andrea Kimi Antonelli en George Russell heeft Mercedes een geweldig team, maar Toto Wolff heeft nog altijd een onbedwingbare drang om Max Verstappen naar de zilverpijlen te halen. De Nederlander zit in een veel mindere fase bij Red Bull Racing, maar blijft het doelwit van de teambaas van Mercedes. 

Het seizoen lijkt niet beter te kunnen starten voor Mercedes en het team heeft nu al geschiedenis geschreven. Met name Kimi Antonelli is in de vorm van zijn leven en heeft in de eerste vijf races al vier keer de overwinning gepakt. Zijn teamgenoot Russell won de openingsrace en daarmee heeft Mercedes al vijf keer gewonnen in 2026. 

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Verstappen blijft interessant

De dominantie die Mercedes nu laat zien, had Verstappen in zijn eentje in 2023. Hij wist negentien van de 22 races te winnen, wat een absurd resultaat is. De Spaanse journalist Antonio Lobato meldt bij het Spaanse SoyMotor dat Wolff nog altijd interesse heeft in de diensten van de Nederlander. Momenteel is Antonelli enorm goed bezig, maar dat is niet genoeg. "Nou, hij begint zijn wereldwijde droom waar te maken. Hij heeft Kimi aan zijn zijde en het werkt, het begint te werken en hij heeft hem aan de leiding in het wereldkampioenschap en Italië is in rep en roer."

Vorig seizoen waren er veel geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar de zilverpijlen, die als een ware soap omschreven mag worden. "Hij heeft al een tijdje een onbedwingbare wens om Max Verstappen in zijn team te hebben. Wat een fantastische film zou het zijn om die twee samen te brengen, en hij zou het kunnen doen, omdat Max in een team zit dat niet presteert, geen resultaten boekt, niet levert, en hij is wanhopig."

Verstappen en Mercedes is een droomcombinatie

2021 tot en met 2024 is een fantastische periode voor de fans van Verstappen en met een overstap naar Mercedes zouden de supporters weer kunnen smullen van overwinningen, dat denkt Lobato. "Er kunnen omstandigheden ontstaan die dit mogelijk maken, en dan zullen we zien wat er verder gebeurt, want Mercedes staat er dit jaar erg goed voor en lijkt ook goed gepositioneerd voor deze cyclus, ondanks de ADUO en andere factoren die ze nog kunnen bedenken."

Need5Speed

Posts: 3.895

Het is echt waar. Wolff zegt het zelf.
Hij heeft die Lobato opgebeld: "Antonio, of mag ik Tonio zeggen? Fijn. Tonio, moet je horen. Ik weet dat we alles gewonnen hebben maar ik heb een onbedwingbare neiging om Max vast te leggen. Het is echt waar. Ik zeg het zelf!"

  • 1
  • 3 jun 2026 - 08:16
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.895

    Het is echt waar. Wolff zegt het zelf.
    Hij heeft die Lobato opgebeld: "Antonio, of mag ik Tonio zeggen? Fijn. Tonio, moet je horen. Ik weet dat we alles gewonnen hebben maar ik heb een onbedwingbare neiging om Max vast te leggen. Het is echt waar. Ik zeg het zelf!"

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 08:16
  • Pietje Bell

    Posts: 35.071

    Volgens Lobato ....... Dat is toch die journalist van DAZN die net als Alonso uit Oviedo komt en waar Alonso niet meer mee wil praten? Hij heeft hem de toegang to de interviews geweigerd. Altijd goede vrienden geweest totdat de beste man deed alsof hij alles van vrienden van Alonso over hem wist, wat niet waar was. Ook in Canada heeft hij Alonso niet mogen interviewen.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 08:49
  • RamboRussell

    Posts: 155

    Oom Hans: "Wolff snakt nog altijd naar Verstappen ondanks Mercedes-dominantie"

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:53

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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