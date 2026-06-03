Mercedes is dé dominante factor van het seizoen, maar toch klopt er iets niet. Met Andrea Kimi Antonelli en George Russell heeft Mercedes een geweldig team, maar Toto Wolff heeft nog altijd een onbedwingbare drang om Max Verstappen naar de zilverpijlen te halen. De Nederlander zit in een veel mindere fase bij Red Bull Racing, maar blijft het doelwit van de teambaas van Mercedes.

Het seizoen lijkt niet beter te kunnen starten voor Mercedes en het team heeft nu al geschiedenis geschreven. Met name Kimi Antonelli is in de vorm van zijn leven en heeft in de eerste vijf races al vier keer de overwinning gepakt. Zijn teamgenoot Russell won de openingsrace en daarmee heeft Mercedes al vijf keer gewonnen in 2026.

Verstappen blijft interessant

De dominantie die Mercedes nu laat zien, had Verstappen in zijn eentje in 2023. Hij wist negentien van de 22 races te winnen, wat een absurd resultaat is. De Spaanse journalist Antonio Lobato meldt bij het Spaanse SoyMotor dat Wolff nog altijd interesse heeft in de diensten van de Nederlander. Momenteel is Antonelli enorm goed bezig, maar dat is niet genoeg. "Nou, hij begint zijn wereldwijde droom waar te maken. Hij heeft Kimi aan zijn zijde en het werkt, het begint te werken en hij heeft hem aan de leiding in het wereldkampioenschap en Italië is in rep en roer."

Vorig seizoen waren er veel geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar de zilverpijlen, die als een ware soap omschreven mag worden. "Hij heeft al een tijdje een onbedwingbare wens om Max Verstappen in zijn team te hebben. Wat een fantastische film zou het zijn om die twee samen te brengen, en hij zou het kunnen doen, omdat Max in een team zit dat niet presteert, geen resultaten boekt, niet levert, en hij is wanhopig."

Verstappen en Mercedes is een droomcombinatie

2021 tot en met 2024 is een fantastische periode voor de fans van Verstappen en met een overstap naar Mercedes zouden de supporters weer kunnen smullen van overwinningen, dat denkt Lobato. "Er kunnen omstandigheden ontstaan die dit mogelijk maken, en dan zullen we zien wat er verder gebeurt, want Mercedes staat er dit jaar erg goed voor en lijkt ook goed gepositioneerd voor deze cyclus, ondanks de ADUO en andere factoren die ze nog kunnen bedenken."