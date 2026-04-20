Antonelli wil samen met Verstappen racen op de Nürburgring

Antonelli wil samen met Verstappen racen op de Nürburgring

Andrea Kimi Antonelli wil graag samen met Max Verstappen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat is echter niet de enige langeafstandsrace waar hij aan deel zou willen nemen. Zo wil hij ook graag meedoen aan drie andere races, samen met de viervoudig wereldkampioen. 

De start van het huidige Formule 1-seizoen is fantastisch voor Antonelli. De jonge Italiaan staat na de eerste drie weekenden eerste in het wereldkampioenschap met negen punten voorsprong ten opzichte van teamgenoot George Russell, die tweede staat op de ranglijst. 

Antonelli ziet een samenwerking met Verstappen wel zitten

Antonelli wil maar al te graag met Verstappen samenwerken in een langeafstandsrace en de Nürburgring heeft dan ook een speciaal plekje in het hart van de jonge Italiaan. "Absoluut de 24 uur van de Nürburgring, want de Nordschleife is een van mijn favoriete circuits. Ik heb er maar één rondje in een straatauto gereden, maar ik zou het graag eens in een raceauto proberen", dat vertelde de Mercedes-coureur aan Sky Sports Italia.

Hoewel hij momenteel nog erg succesvol is in de Formule 1 en nog maar aan de start staat van zijn carrière, denkt hij al wel na over wat hij buiten het racen in de koningsklasse zou willen doen. Buiten racen op de Nürburgring zijn dit nog andere circuits waar hij wel op actief wil zijn naast de viervoudig wereldkampioen. 

"En dan de 24 uur van Le Mans, een ongelooflijke race: ik ben er drie keer gaan kijken en het was elke keer fantastisch. En dan zou ik ook nog de Petit Le Mans op Road Atlanta of de 12 uur van Sebring willen rijden", zo is de Italiaan duidelijk over zijn toekomst.

Antonelli is niet de enige coureur

Buiten Antonelli heeft ook Pierre Gasly zich al openlijk uitgesproken over een mogelijke deelname aan de langeafstandsracerij met zijn oud-teamgenoot. Verstappen kwam afgelopen weekend in actie op de Nürburgring, samen met de Oostenrijker Lucas Auer.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (24)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 637

    Dat F1 er met de huidige formule niet aantrekkelijker op is geworden dat is spijtig, wel leuk dat meerdere van die jongens na Max nu ook geïnteresseerd raken in andere disciplines. Zo ook ik als autosportfan trouwens. Gisteren wegens tijdgebrek zo maar een stukje kunnen kijken, maar (zeker tot aan de problemen bij Verstappen) een erg vermakelijke race gezien, het moet je even 'pakken'

    • + 6
    • 20 apr 2026 - 08:20
    • schwantz34

      Posts: 41.916

      Alles "pakt" momenteel beter dan de F1. Dus voor de twijfelaars die nog niet zijn overgestapt naar de endurance racelarij? Ik zeg Doen!

      • + 7
      • 20 apr 2026 - 08:32
    • The Wolf

      Posts: 637

      "Alles "pakt" momenteel beter dan de F1." Ja da's waar. Merk dat ik tijdens de F1 races steeds vaker in de tuin aan het turen ben kijken hoe m'n gras groeit. Ook dat 'pakt' me meer :) Dit is meer dikke wagens op een oldskool circuit. F1 is veel te klinisch en gemaakt geworden.

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 08:36
    • snailer

      Posts: 32.458

      Ditto.
      Zitten een paar erg sterke rijders bij die waarschijnlijk gewoon meer dan goed genoeg zijn voor F1.
      Zit zelf in een leercurve, begrijp nog niet alles, maar voor mij is wel duidelijk dat rijders hier echt het verschil kunnen maken. Itt de huidige F1. Uiteraard zijn ook hier de auto's belangrijk. Alleen is ook de rijder en zijn of haar kwaliteit belangrijk.
      Ga de komende races wat beter volgen. En vooral proberen opte concentreren op de verschillende rijders. Andere klasses pas ik nog even voor. Kan niet alles in 1 keer oppikken.

      Heb eindelijk weer eens plezier in het kijken naar fijn racen.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 08:36
    • f(1)orum

      Posts: 9.996

      Tja, als zelfs een super jonge, succesvolle en net geen F1 rookie meer, nu al enorm uitkijkt naar het racen in een andere autosport categorie dan de "konings klasse" of de "Crème de la Crèmes" dan is dat toch wel veelzeggend ;-)

      • + 5
      • 20 apr 2026 - 08:53
    • The Wolf

      Posts: 637

      Crème de la crap zul je bedoelen, Drek de la drek :-)

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 08:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.996

      Zeker!

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 09:11
    • snailer

      Posts: 32.458

      Begin al wel wat vragen te krijgen nu ik wat verder ben gegaan met kijken dan alleen een stintje hier en daar. Zoals gezegd. Snap niet alles nog. Maar sommige dingen die ik gehoord heb vind ik al niet geheel logisch.
      Mogelijk hebben ervaren kijkers een mening.

      Zit wat commentaren te beluisteren rond e 'schade' bij de #3 auto.
      Kom dus langs Sky en terwijl ik probeer te horen wat er mis was hoor ik ze vertellen waarom ze niet begrepen waarom Verstappen begon. Hun argument: "het is juist overleven geblazen die eerste stint. Zeker voor de 24h."

      Maar dan denk ik dat juist aan het begin de grootste relatieve verschillen kunnen worden gehaald. Kon je nu zien. Verstappen reed zichzelf naar de kop en door een slimme strategie zette hij zichzelf vervolgens in 'vrije lucht' achter en voor zich. Vanaf dat moment kan men de auto en de kwaliteit van de rijder gebruiken om voorsprong te nemen en positiewinst te consolideren. Althans. Dat is nu wat ik vorig jaar heb gezien in de Ferrari toen en dat is ook wat ik nu heb gezien de race die helaas door drama is afgevlagd. Auer kon niet naar voren rijden en verloor daardoor veel tijd naar de nummer 1 auto van dat moment.

      Overigens wordt een beetje mijn vermoeden bevestigd door Haase die ook de eerste stint deed. Dus de twee snelste combi's (voor zover ik heb kunnen zien) Haase in de audi en Verstappen in zijn Mercedes maakten juist die eerste sint het grote relatieve verschil. Voor de rest wa het consolideren.

      Hoe dan ook iets om in de toekomst op te letten.

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 09:12
    • Snelrondje

      Posts: 9.007

      @The, bijkomend voordeel is dat endurance ook betaalbaar is om naar toe te gaan. De sfeer op en rond de circuits is iets om mee te maken.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 09:42
    • F1jos

      Posts: 5.152

      Hier ruikt je de echte geur van benzine.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 10:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.053

      Nu GT zo populair is geworden door Max raad ik iedereen aan om 22-5 tot 24-5 naar Zandvoort af te reizen.

      De A.D.A.C. GT Masters worden daar gereden.
      Weekend vol motorisch geweld.

      Ik zal daar ook zijn en je herkent me aan het Max t-shirtje wat ik draag.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 10:16
    • The Wolf

      Posts: 637

      @F1jos,
      altijd een heerlijke lucht gevonden, benzine. Aan de pomp ook, als de tank vol zit dan steek ik altijd even m'n snufferd in de tankopening, diep inhaleren, en dan pas klepje toe doen. Al helemaal met de brandstofprijzen van tegenwoordig, even goed genieten ;)

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 10:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.996

      Ben je niet in de war met benzedrine?

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 10:44
    • The Wolf

      Posts: 637

      @Ouw
      dat is een aspect waar ik nog geen jota van snap, de wirwar van kampioenschappen en klassen.... de hebt korte sprint klassen en dan weer endurance.... ik heb zoiets van hou het lekker overzichtelijk mensen

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:12
    • snailer

      Posts: 32.458

      "altijd een heerlijke lucht gevonden, benzine. Aan de pomp ook, als de tank vol zit dan steek ik altijd even m'n snufferd in de tankopening"

      Denk dat ouw aan iets anders denkt om er in te steken.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 11:18
    • The Wolf

      Posts: 637

      god almighty... schiet opeens een beeld door m'n hoofd wat ik daar liever niet heb. Thanks @Snailer

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 11:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.053

      Wat is nou mooier dan 'n ouwe vent die naakt op z'n knieën zit te snuiven aan de moes van zijn vriendin!
      Moet je wel achter me gaan staan hé, kan je de boel zien bungelen.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:28
    • snailer

      Posts: 32.458

      Vragen stapelen zich op. Wat gebeurenissen die me opvielen afgeloepn weekend, even de ramp tijdens de eerste van de 2 races vergetend.
      - Verstappen reed niet in de top qualifier.
      - De auto werd naar binnen gehaald terwijl Verstappen gewoon nog snel was naar wat ik van de tijden zag. WIe weet kon hij sneller... dat weet ik natuurlijk niet. En wie weet was er wel degelijk een zorgwekkende issue met die splitter.
      Nu zie ik 'boze tongen' beweren dat er helemaal niets was. Verstappen zou bewust uit de auto zijn gehouden in de top kwali. De auto had gewoon kunnen winnen als deze niet naar binnen was gehaald. Volgens de boze tongen dan, he!
      Maar waarom dan bewust? Team beslissing ivm BOP (balance of performance).

      Maar waarom dan? Het is duidelijk aan de andere Mercedes dat het competatief is maar niet er boven uit steekt. Dacht dat de zusterauto 3de werd, wat p4 zou zijn geweest als de #3 auto gewoon wel vooraan had kunnen blijven meedoen. Het blijkt dat de rijder ook mee zou doen voor de BOP. Rijderskwaliteiten knnen wel degelijk nog reden zijn om BOP aanpassingen op te leggen.
      Dus niet mijn mening, he! Ik 'hoorde' deze discussie aan.
      Overigens begreep ik dat de rijder volgend jaar weg zal vallen voor BOP nominatie.

      Er zijn wel degelijk vreemde tegels in endurance over het algemeen.

      Degene die ik ook niet kan doorgronden is de variatie in opgelegde minimum pitstop tijd. Omdat de #3 auto een ronde eerder naar binnen ging, moest de #16 auto die een ronde erna ging, verplicht langer wachten. Komt mij, mogelijk in mijn naiviteit, vrij oneerlijk over.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:35
    • snailer

      Posts: 32.458

      Snap niet waarom een post in het filter hangt. Er zit echt niets in waar ik het heb over eventuele diepliggende verlangens van Ouw of zo. Pur over het racen gisteren wat me nog meer opviel en niet geheel begrijp of gewoon vragen over heb

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:37
    • snailer

      Posts: 32.458

      "Thanks @Snailer"

      Owwww... Sorry dan... Ik dacht niet goed na toen ik het plaatste. Moet zeggen dat ik nu ook even beelden block van mijn gedachtes. Beelden die ik niet wil zien.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:51
  • Pietje Bell

    Posts: 34.378

    Veel F1 coureurs rijden nu liever in klassen waar je nog echt kunt racen.

    Jon Noble
    @NobleF1
    Vertaald uit het Engels
    Een grote dag in het vooruitzicht voor het #F1-regelwerkpakket van 2026.

    Teams en krachtbron fabrikanten komen later bijeen met F1-topmensen en de FIA
    om mogelijke regelwijzigingen te bespreken.

    Interessant is dat, parallel aan het verzamelen van ideeën door de technische leiders
    van de teams, de FIA een reeks bijeenkomsten heeft gehouden met coureurs om zichzelf
    te bewapenen met een pakket van hun ideeën.

    Meer info in dit artikel van The Race:

    Why FIA could make 2026 F1 changes drivers want that teams don't

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.378

      "If teams fail to agree on a wide enough range of tweaks that fall
      in line with what the drivers feel needs to change, then there remains
      the option for the FIA to force things through.
      The FIA has always had the right to impose changes to the regulations
      without team approval on safety grounds."

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 09:30
  • John6

    Posts: 11.574

    Ik denk dat Max heel goed weet wie hij in zijn team moet hebben, je zag de kwalificatie wie er won, ik zie niet gauw dat Max samen met iemand uit de F1 gaat rijden, buiten Alonso om dat dan weer wel.

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 09:43
    • snailer

      Posts: 32.458

      Ik zie toch echt wel een kans voor Russell of vooral Antonelli. Zijn Mercedes rijders. Ik weet dat Russell ook enorm graag wil meedoen. Heeft hij vorig jaar nog gezegd.

      En ik begreep dat Antonelli voor de F1 niet alleen open wheel heeft geracet, dus F4 en f2. Dacht dat hij f3 heeft overgeslagen. Niet gecontroleerd.
      Als er al iemand buiten Alonso wat race ervaring heeft, dan is het Antonelli. Hij heeft dacht ik al GT3 ervaring. Staat me in ieder geval wel bij dat hij juist GT3 heeft geracet.

      Ik zou het toejuichen.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:47

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

