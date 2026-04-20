Andrea Kimi Antonelli wil graag samen met Max Verstappen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat is echter niet de enige langeafstandsrace waar hij aan deel zou willen nemen. Zo wil hij ook graag meedoen aan drie andere races, samen met de viervoudig wereldkampioen.

De start van het huidige Formule 1-seizoen is fantastisch voor Antonelli. De jonge Italiaan staat na de eerste drie weekenden eerste in het wereldkampioenschap met negen punten voorsprong ten opzichte van teamgenoot George Russell, die tweede staat op de ranglijst.

Antonelli ziet een samenwerking met Verstappen wel zitten

Antonelli wil maar al te graag met Verstappen samenwerken in een langeafstandsrace en de Nürburgring heeft dan ook een speciaal plekje in het hart van de jonge Italiaan. "Absoluut de 24 uur van de Nürburgring, want de Nordschleife is een van mijn favoriete circuits. Ik heb er maar één rondje in een straatauto gereden, maar ik zou het graag eens in een raceauto proberen", dat vertelde de Mercedes-coureur aan Sky Sports Italia.

Hoewel hij momenteel nog erg succesvol is in de Formule 1 en nog maar aan de start staat van zijn carrière, denkt hij al wel na over wat hij buiten het racen in de koningsklasse zou willen doen. Buiten racen op de Nürburgring zijn dit nog andere circuits waar hij wel op actief wil zijn naast de viervoudig wereldkampioen.

"En dan de 24 uur van Le Mans, een ongelooflijke race: ik ben er drie keer gaan kijken en het was elke keer fantastisch. En dan zou ik ook nog de Petit Le Mans op Road Atlanta of de 12 uur van Sebring willen rijden", zo is de Italiaan duidelijk over zijn toekomst.

Antonelli is niet de enige coureur

Buiten Antonelli heeft ook Pierre Gasly zich al openlijk uitgesproken over een mogelijke deelname aan de langeafstandsracerij met zijn oud-teamgenoot. Verstappen kwam afgelopen weekend in actie op de Nürburgring, samen met de Oostenrijker Lucas Auer.