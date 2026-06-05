user icon
icon

Papa Antonelli waarschuwt zijn zoon: "Één fout en het is klaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Papa Antonelli waarschuwt zijn zoon: "Één fout en het is klaar"

Kimi Antonelli beleeft voorlopig een droomseizoen in de Formule 1. De negentienjarige Mercedes-coureur schreef al geschiedenis als jongste leider ooit in het wereldkampioenschap en won bovendien zijn eerste vier Grands Prix op rij. Toch blijft vader Marco Antonelli voorzichtig en waarschuwt hij zijn zoon voor de gevaren van te vroeg succes.

Met overwinningen in China, Japan, Miami en Canada heeft Antonelli inmiddels een voorsprong van 43 punten opgebouwd op teamgenoot George Russell. Daarmee lijkt de Italiaan uitstekend op weg naar een sensationele eerste wereldtitel, maar volgens zijn vader kan het momentum in de Formule 1 razendsnel omslaan.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Antonelli zet Russell op zijn plek na vreemde uitspraken

Antonelli zet Russell op zijn plek na vreemde uitspraken

5 jun
 Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

1 jun

Vader Antonelli houdt zoon met beide voeten op de grond

Marco Antonelli geniet van de prestaties van zijn zoon, maar ziet tegelijkertijd een valkuil in de huidige situatie. Volgens hem brengt succes ook extra druk en verwachtingen met zich mee.

"Dit is natuurlijk een fantastische periode, maar tegelijkertijd schuilt daar ook een gevaar in. Vandaag sta je bovenaan en lijkt alles vanzelf te gaan, maar één fout kan genoeg zijn om alles te veranderen. In de Formule 1 gaat het soms ontzettend snel van held naar zondebok", vertelde Antonelli senior aan F1-Insider.

Daarom wordt er binnen de familie veel gesproken over de mentale uitdagingen die bij een titelstrijd komen kijken. "We bespreken dat voortdurend. Uiteindelijk moet je elk weekend opnieuw beginnen. Kimi moet rustig blijven en zich niet laten meeslepen door alle aandacht. Wij proberen hem daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, maar uiteindelijk moet hij zelf zorgen dat hij met beide voeten op de grond blijft staan."

Ook Antonelli zelf denkt nog niet aan wereldtitel

Ondanks zijn indrukwekkende voorsprong weigert Antonelli zelf al naar het kampioenschap te kijken. De Mercedes-coureur benadrukt dat het seizoen nog lang is en dat hij vooral gefocust blijft op zijn eigen prestaties.

"Om eerlijk te zijn ben ik totaal niet bezig met de titelstrijd. Daarvoor is het nog veel te vroeg in het seizoen. Die voorsprong die ik nu heb betekent niets als je daarna verslapt. Integendeel, ik moet mezelf juist blijven verbeteren en de lat steeds hoger leggen", aldus Antonelli.

De Italiaan verwacht bovendien dat de concurrentie nog sterker zal worden naarmate het seizoen vordert. "Het wordt absoluut niet makkelijker. De andere teams komen dichterbij en George blijft ontzettend snel. Daarom richt ik me volledig op mezelf, op het rijden en op het maximale uit iedere race halen. Pas later zullen we zien waar we uiteindelijk staan."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.741

    Nuchtere kijk - dat verwacht je eigenlijk niet van een Italiaan.
    Trouwens ook niet het omgekeerde. Eigenlijk verwacht ik niks.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 65.502

      Antonelli's vader is een Nederlander, maar dat weet Kimi nog niet... Ssstt! 🤫

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 18:44

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar