Kimi Antonelli beleeft voorlopig een droomseizoen in de Formule 1. De negentienjarige Mercedes-coureur schreef al geschiedenis als jongste leider ooit in het wereldkampioenschap en won bovendien zijn eerste vier Grands Prix op rij. Toch blijft vader Marco Antonelli voorzichtig en waarschuwt hij zijn zoon voor de gevaren van te vroeg succes.

Met overwinningen in China, Japan, Miami en Canada heeft Antonelli inmiddels een voorsprong van 43 punten opgebouwd op teamgenoot George Russell. Daarmee lijkt de Italiaan uitstekend op weg naar een sensationele eerste wereldtitel, maar volgens zijn vader kan het momentum in de Formule 1 razendsnel omslaan.

Vader Antonelli houdt zoon met beide voeten op de grond

Marco Antonelli geniet van de prestaties van zijn zoon, maar ziet tegelijkertijd een valkuil in de huidige situatie. Volgens hem brengt succes ook extra druk en verwachtingen met zich mee.

"Dit is natuurlijk een fantastische periode, maar tegelijkertijd schuilt daar ook een gevaar in. Vandaag sta je bovenaan en lijkt alles vanzelf te gaan, maar één fout kan genoeg zijn om alles te veranderen. In de Formule 1 gaat het soms ontzettend snel van held naar zondebok", vertelde Antonelli senior aan F1-Insider.

Daarom wordt er binnen de familie veel gesproken over de mentale uitdagingen die bij een titelstrijd komen kijken. "We bespreken dat voortdurend. Uiteindelijk moet je elk weekend opnieuw beginnen. Kimi moet rustig blijven en zich niet laten meeslepen door alle aandacht. Wij proberen hem daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, maar uiteindelijk moet hij zelf zorgen dat hij met beide voeten op de grond blijft staan."

Ook Antonelli zelf denkt nog niet aan wereldtitel

Ondanks zijn indrukwekkende voorsprong weigert Antonelli zelf al naar het kampioenschap te kijken. De Mercedes-coureur benadrukt dat het seizoen nog lang is en dat hij vooral gefocust blijft op zijn eigen prestaties.

"Om eerlijk te zijn ben ik totaal niet bezig met de titelstrijd. Daarvoor is het nog veel te vroeg in het seizoen. Die voorsprong die ik nu heb betekent niets als je daarna verslapt. Integendeel, ik moet mezelf juist blijven verbeteren en de lat steeds hoger leggen", aldus Antonelli.

De Italiaan verwacht bovendien dat de concurrentie nog sterker zal worden naarmate het seizoen vordert. "Het wordt absoluut niet makkelijker. De andere teams komen dichterbij en George blijft ontzettend snel. Daarom richt ik me volledig op mezelf, op het rijden en op het maximale uit iedere race halen. Pas later zullen we zien waar we uiteindelijk staan."