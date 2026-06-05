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Verstappen begrijpt kritiek op race in Monaco niet

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Verstappen begrijpt kritiek op race in Monaco niet

Max Verstappen kan zich niet vinden in de kritiek op de Grand Prix van Monaco. In de afgelopen jaren waren veel fans kritisch op de iconische race, omdat er amper inhaalacties waren en het eerder een soort strategisch schouwspel was. Verstappen stelt dat die kritiek altijd heeft bestaan, en niet iets nieuws is.

De Grand Prix van Monaco geldt als één van de parels op de internationale autosportkalender. Samen met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans vormt de Grand Prix de Triple Crown, maar in tegenstelling tot de andere twee races krijgt Monaco veel kritiek. Met de huidige Formule 1-auto's is het haast onmogelijk om in te halen, en is de kwalificatie ook veel belangrijker dan de race. Als er niets geks gebeurt, komen de auto's op dezelfde plek over de streep als ze startten.

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Hoe kijkt Verstappen naar de kritiek?

Verstappen kan zich niet vinden in de bewering dat er nu meer kritiek is dan vroeger. Toen hij vandaag in de perszaal in Monaco naar deze kritiek werd gevraagd, haalde hij zijn schouders op: "Ik denk dat het altijd hetzelfde is geweest. Alleen had je vijftien jaar geleden nog geen sociale media. Nu kan iedereen met een telefoon of een laptop online gaan zitten klagen. Vroeger konden mensen alleen thuis hun frustratie kwijt bij een familielid."

Verstappen is dan ook van mening dat er niet meer kritiek is dan vroeger. Hij concludeert nuchter dat de harde woorden nu simpelweg zichtbaarder zijn dan vroeger: "Er schrijven nu gewoon meer mensen over. Waar mensen vroeger thuis zaten te schreeuwen, doen ze dat nu online."

Hoe deed Verstappen het in Monaco?

Verstappen heeft een wisselend track record in Monaco. Hij pakte in 2023 de pole position, en wist de race door de straten van zijn woonplaats twee keer te winnen. Op het huidige startveld is Lewis Hamilton de enige die de race vaker heeft weten te winnen. Hij kwam drie keer als winnaar over de streep. De man met de meeste zeges in Monaco is nog altijd de mythische Ayrton Senna. Hij kwam zes keer als winnaar over de streep.

Maximo

Posts: 9.883

Dan ben ik het niet met hem eens, toen de wagens nog een stuk kleiner waren begin dit milenium was het voor wagens die bijna even snel waren ook nagenoeg niet mogelijk elkaar in te halen, maar nog wel voor een wagen die echt een verschil kon maken met een langzamere. Dit laatste is nu ook helemaa... [Lees verder]

  • 4
  • 5 jun 2026 - 10:23
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • Maximo

    Posts: 9.883

    Dan ben ik het niet met hem eens, toen de wagens nog een stuk kleiner waren begin dit milenium was het voor wagens die bijna even snel waren ook nagenoeg niet mogelijk elkaar in te halen, maar nog wel voor een wagen die echt een verschil kon maken met een langzamere. Dit laatste is nu ook helemaal weg.

    Zo traag als de de wagen vooraan laatste paar jaar de rondjes afwerkte hebben we nooit in het verdere verleden gezien.

    • + 4
    • 5 jun 2026 - 10:23
  • Pietje Bell

    Posts: 35.114

    Vandaag is Max een keer vroeg. VT1 duurt nog 3 uur.
    Hij arriveerde met Jos en Vermeulen. Story is 24 uur te bekijken.

    www.instagram.com/(...)912674510767959808/

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 10:36
    • Larry Perkins

      Posts: 65.491

      "Hij arriveerde met Jos..."

      Zie je wel, het filmpje dat ik gisteren plaatste van zijn aankomst met Jos was niet van vorig seizoen zoals jij beweerde @Pietje, maar is vanochtend gemaakt...

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 13:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.375

    "Verstappen begrijpt kritiek op race in Monaco niet".

    Waarom sta ik daar niet van te kijken....dat Max niets begrijpt.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 11:03

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Foto gallerij

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MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Foto gallerij

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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