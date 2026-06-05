Max Verstappen kan zich niet vinden in de kritiek op de Grand Prix van Monaco. In de afgelopen jaren waren veel fans kritisch op de iconische race, omdat er amper inhaalacties waren en het eerder een soort strategisch schouwspel was. Verstappen stelt dat die kritiek altijd heeft bestaan, en niet iets nieuws is.

De Grand Prix van Monaco geldt als één van de parels op de internationale autosportkalender. Samen met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans vormt de Grand Prix de Triple Crown, maar in tegenstelling tot de andere twee races krijgt Monaco veel kritiek. Met de huidige Formule 1-auto's is het haast onmogelijk om in te halen, en is de kwalificatie ook veel belangrijker dan de race. Als er niets geks gebeurt, komen de auto's op dezelfde plek over de streep als ze startten.

Hoe kijkt Verstappen naar de kritiek?

Verstappen kan zich niet vinden in de bewering dat er nu meer kritiek is dan vroeger. Toen hij vandaag in de perszaal in Monaco naar deze kritiek werd gevraagd, haalde hij zijn schouders op: "Ik denk dat het altijd hetzelfde is geweest. Alleen had je vijftien jaar geleden nog geen sociale media. Nu kan iedereen met een telefoon of een laptop online gaan zitten klagen. Vroeger konden mensen alleen thuis hun frustratie kwijt bij een familielid."

Verstappen is dan ook van mening dat er niet meer kritiek is dan vroeger. Hij concludeert nuchter dat de harde woorden nu simpelweg zichtbaarder zijn dan vroeger: "Er schrijven nu gewoon meer mensen over. Waar mensen vroeger thuis zaten te schreeuwen, doen ze dat nu online."

Hoe deed Verstappen het in Monaco?

Verstappen heeft een wisselend track record in Monaco. Hij pakte in 2023 de pole position, en wist de race door de straten van zijn woonplaats twee keer te winnen. Op het huidige startveld is Lewis Hamilton de enige die de race vaker heeft weten te winnen. Hij kwam drie keer als winnaar over de streep. De man met de meeste zeges in Monaco is nog altijd de mythische Ayrton Senna. Hij kwam zes keer als winnaar over de streep.