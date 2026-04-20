Antonelli heeft boodschap voor Russell: "Ik wil hem verslaan"

Antonelli heeft boodschap voor Russell: "Ik wil hem verslaan"

Andrea Kimi Antonelli tempert de verwachtingen rondom een mogelijke interne titanenstrijd bij Mercedes. De jonge Italiaan beleeft een droomstart van het seizoen, maar verwacht niet dat het binnen het team escaleert zoals in het verleden. Daarmee verwijst hij indirect naar de beruchte ‘Silver War’.

Na drie opeenvolgende zeges voor Mercedes lijken zowel Antonelli als George Russell dé mannen voor de wereldtitel. Toch denkt de Italiaan dat het dit keer anders zal verlopen dan de interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

Antonelli rekent niet op nieuwe ‘Silver War’ bij Mercedes

De vergelijking met de periode 2014-2016, toen Hamilton en Rosberg elkaar tot het uiterste dreven, ligt voor de hand. Toch ziet Antonelli geen herhaling van dat scenario ontstaan. “Onze band is sterk en daar gaat niets aan veranderen”, stelt hij in gesprek met diverse media.

Volgens de Mercedes-rookie is wederzijds respect de sleutel. “We werken goed samen en er is veel respect tussen ons. Dat is de basis en die blijft overeind, ook als het spannend wordt in het kampioenschap.”

Titelkansen groot, maar teambelang blijft leidend

Met twee overwinningen op zak heeft Antonelli zich nadrukkelijk in de titelstrijd gemeld, naast favoriet Russell. De Italiaan beseft dat dit seizoen een uitgelezen kans is voor Mercedes om beide titels binnen te halen.

“Dit is een enorme kans voor ons, zeker met zo’n sterke auto. George en ik willen die kans allebei grijpen en het maximale eruit halen”, klinkt het vastberaden. Tegelijkertijd houdt hij het grotere plaatje in het vizier. “We willen winnen, dat is duidelijk. Maar we weten ook hoe belangrijk het is om als team sterk te blijven en samen voor het constructeurskampioenschap te gaan.”

Antonelli benadrukt dan ook dat de onderlinge relatie geen slachtoffer zal worden van de ambities. “We hebben allebei onze doelen, maar het team komt op de eerste plaats. Ik verwacht dat onze samenwerking het hele seizoen sterk blijft.”

The Wolf

Posts: 643

ik hoop stiekem dat de strijd tussen Antonelli en Russell finaal gaat ontsporen

  • 1
  • 20 apr 2026 - 16:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 645

    ik hoop stiekem dat de strijd tussen Antonelli en Russell finaal gaat ontsporen

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 16:55
    • The Wolf

      Posts: 645

      helemaal niet 'stiekem' trouwens

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 16:56
    • f(1)orum

      Posts: 10.003

      The battle of the batteries!

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 16:59
    • The Wolf

      Posts: 645

      hoop dat Kimi en George er samen af tetteren en dat Toto dan in de pits onder het oog van de camera's weer zo'n klassieke zenuwinzinking krijgt "Nein, nein, verdammte Scheisseeee!!"

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 17:03
    • f(1)orum

      Posts: 10.003

      Ik denk dat Toto dan weer zijn overbekende 'ontslagbrief' voor beide coureurs tevoorschijn haalt.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 17:05
    • F1jos

      Posts: 5.158

      Kimi is nog naïef, als glibberige George de kans krijgt zal hij hem naaien en een dolk in de rug steken.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 17:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.003

      In welke volgorde?

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 17:21
    • F1jos

      Posts: 5.158

      Afhankelijk van de ernst van de situatie.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 17:28
    • NicoS

      Posts: 20.625

      Vraag me af wat erger is…..;)

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 18:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.440

      Antonelli: "We werken goed samen en er is veel respect tussen ons. Dat is de basis en die blijft overeind, ook als het spannend wordt in het kampioenschap."

      Ga er vanuit dat Kimi dit uit correctheid voor de bühne zegt en ondertussen wel zelfs met ogen in de rug de gluiperige matennaaier in de smiezen blijft houden...

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 18:17
  • monzaron

    Posts: 922

    Voor Toto en de Fia zou het geweldig zijn, niemand die verder zeurt over de regels met deze jeugdige Wereldkampioen op het podest. Mijn mening is als deze jongen WK wordt zegt het al genoeg over de nieuwe batterij reglementen. Laat ik het anders zeggen dan, ik heb bij deze jongen in de F1 niet veel raceskills gezien. Ben geen fan van Russel, maar hij is en blijft voor mijn de betere rijder bij Mercedes, maar Toto’s boy is Antonelli. En als ik me niet vergis gaan we dat ook zien aan de ‘prestaties’ van Russel, zie laatste races. :(

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 17:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

