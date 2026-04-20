Andrea Kimi Antonelli tempert de verwachtingen rondom een mogelijke interne titanenstrijd bij Mercedes. De jonge Italiaan beleeft een droomstart van het seizoen, maar verwacht niet dat het binnen het team escaleert zoals in het verleden. Daarmee verwijst hij indirect naar de beruchte ‘Silver War’.

Na drie opeenvolgende zeges voor Mercedes lijken zowel Antonelli als George Russell dé mannen voor de wereldtitel. Toch denkt de Italiaan dat het dit keer anders zal verlopen dan de interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

Antonelli rekent niet op nieuwe ‘Silver War’ bij Mercedes

De vergelijking met de periode 2014-2016, toen Hamilton en Rosberg elkaar tot het uiterste dreven, ligt voor de hand. Toch ziet Antonelli geen herhaling van dat scenario ontstaan. “Onze band is sterk en daar gaat niets aan veranderen”, stelt hij in gesprek met diverse media.

Volgens de Mercedes-rookie is wederzijds respect de sleutel. “We werken goed samen en er is veel respect tussen ons. Dat is de basis en die blijft overeind, ook als het spannend wordt in het kampioenschap.”

Titelkansen groot, maar teambelang blijft leidend

Met twee overwinningen op zak heeft Antonelli zich nadrukkelijk in de titelstrijd gemeld, naast favoriet Russell. De Italiaan beseft dat dit seizoen een uitgelezen kans is voor Mercedes om beide titels binnen te halen.

“Dit is een enorme kans voor ons, zeker met zo’n sterke auto. George en ik willen die kans allebei grijpen en het maximale eruit halen”, klinkt het vastberaden. Tegelijkertijd houdt hij het grotere plaatje in het vizier. “We willen winnen, dat is duidelijk. Maar we weten ook hoe belangrijk het is om als team sterk te blijven en samen voor het constructeurskampioenschap te gaan.”

Antonelli benadrukt dan ook dat de onderlinge relatie geen slachtoffer zal worden van de ambities. “We hebben allebei onze doelen, maar het team komt op de eerste plaats. Ik verwacht dat onze samenwerking het hele seizoen sterk blijft.”