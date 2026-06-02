user icon
icon

Antonelli verwacht vuurwerk: "In Monaco kan je inhalen door deze auto's"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli verwacht vuurwerk: "In Monaco kan je inhalen door deze auto's"

Kimi Antonelli trekt als leider in het wereldkampioenschap naar de Grand Prix van Monaco. De jonge Italiaan kijkt met veel belangstelling uit naar het iconische stratencircuit, waar de nieuwe generatie Formule 1-bolides volgens hem voor verrassingen kan zorgen. De Mercedes-coureur verwacht zelfs dat er meer ingehaald zal worden dan de voorbije jaren.

Antonelli heeft na vijf opeenvolgende zeges van Mercedes een comfortabele voorsprong van 43 punten op teamgenoot George Russell. Toch beseft de negentienjarige WK-leider dat Monaco traditioneel een van de lastigste races van het seizoen is om te domineren.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

27 mei
 Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

1 jun

Antonelli ziet kansen voor meer actie

Waar Monaco vaak bekendstaat als een processierace, denkt Antonelli dat de kleinere auto's daar verandering in kunnen brengen. Volgens de Italiaan zullen coureurs nog steeds veel risico moeten nemen om een aanval succesvol af te ronden, maar wordt het volgens hem wel haalbaarder dan in het verleden.

"Ik verwacht dat we meer inhaalacties zullen zien omdat de auto's compacter zijn geworden. Je moet nog altijd volledig voor een manoeuvre gaan, maar ik denk niet dat inhalen onmogelijk zal zijn", aldus Antonelli tegenover Sky Sports.

Daarnaast kijkt hij vooral uit naar het rijgevoel op het smalle stratencircuit. "Ik denk dat het leuker wordt om deze wagen door de straten van Monaco te sturen. Met de kleinere auto's zal het een heel interessante uitdaging worden."

Geen zorgen over batterijproblemen

Ook de nieuwe technische reglementen rond het energiebeheer baren Antonelli weinig zorgen. In aanloop naar het seizoen werd veel gesproken over mogelijke problemen met batterijverbruik en grote snelheidsverschillen tussen auto's.

Volgens de Mercedes-coureur zal Monaco echter net een van de circuits zijn waar die zorgen nauwelijks een rol spelen. "Er is veel overleg geweest met de FIA over de snelheidsverschillen, maar Monaco zal daarin geen probleem vormen. Omdat er nauwelijks lange rechte stukken zijn, wordt de batterij hier veel minder zwaar belast."

Antonelli verwacht dan ook dat het volledige veld zonder grote technische beperkingen kan racen. "Op dit circuit zullen we dat probleem eigenlijk helemaal niet tegenkomen. Daardoor kan de focus volledig op het racen zelf liggen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.560

    "Omdat er nauwelijks lange rechte stukken zijn, wordt de batterij hier veel minder zwaar belast."

    Een batterij wordt niet zwaar belast, die trek je leeg of niet. Voor de batterij geen issue, daarvoor is dat ding ontworpen. In Monaco zijn er veel rempunten en maar één relatief kort recht stuk, die batterij wordt nergens leeggetrokken, dus geen superclipping, sparen, etc. Nadeel is dan weer wel dat Monaco een polonaise is. DJ Ome Joop wilde daarom wel een moppie muziek draaien van Dries Roelvink, in gele speedo, maar die kaviaar vretende kakkers in Monaco trekken dat niet.

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 15:30

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar