Kimi Antonelli trekt als leider in het wereldkampioenschap naar de Grand Prix van Monaco. De jonge Italiaan kijkt met veel belangstelling uit naar het iconische stratencircuit, waar de nieuwe generatie Formule 1-bolides volgens hem voor verrassingen kan zorgen. De Mercedes-coureur verwacht zelfs dat er meer ingehaald zal worden dan de voorbije jaren.

Antonelli heeft na vijf opeenvolgende zeges van Mercedes een comfortabele voorsprong van 43 punten op teamgenoot George Russell. Toch beseft de negentienjarige WK-leider dat Monaco traditioneel een van de lastigste races van het seizoen is om te domineren.

Antonelli ziet kansen voor meer actie

Waar Monaco vaak bekendstaat als een processierace, denkt Antonelli dat de kleinere auto's daar verandering in kunnen brengen. Volgens de Italiaan zullen coureurs nog steeds veel risico moeten nemen om een aanval succesvol af te ronden, maar wordt het volgens hem wel haalbaarder dan in het verleden.

"Ik verwacht dat we meer inhaalacties zullen zien omdat de auto's compacter zijn geworden. Je moet nog altijd volledig voor een manoeuvre gaan, maar ik denk niet dat inhalen onmogelijk zal zijn", aldus Antonelli tegenover Sky Sports.

Daarnaast kijkt hij vooral uit naar het rijgevoel op het smalle stratencircuit. "Ik denk dat het leuker wordt om deze wagen door de straten van Monaco te sturen. Met de kleinere auto's zal het een heel interessante uitdaging worden."

Geen zorgen over batterijproblemen

Ook de nieuwe technische reglementen rond het energiebeheer baren Antonelli weinig zorgen. In aanloop naar het seizoen werd veel gesproken over mogelijke problemen met batterijverbruik en grote snelheidsverschillen tussen auto's.

Volgens de Mercedes-coureur zal Monaco echter net een van de circuits zijn waar die zorgen nauwelijks een rol spelen. "Er is veel overleg geweest met de FIA over de snelheidsverschillen, maar Monaco zal daarin geen probleem vormen. Omdat er nauwelijks lange rechte stukken zijn, wordt de batterij hier veel minder zwaar belast."

Antonelli verwacht dan ook dat het volledige veld zonder grote technische beperkingen kan racen. "Op dit circuit zullen we dat probleem eigenlijk helemaal niet tegenkomen. Daardoor kan de focus volledig op het racen zelf liggen."