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Domenicali probeert Antonelli te beschermen

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Domenicali probeert Antonelli te beschermen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is enorm onder de indruk van de prestaties van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en in zijn thuisland heerst er een soort hype. Domenicali vindt het mooi om te zien dat Antonelli nog steeds zichzelf is.

Weinig mensen hadden voorafgaand aan het seizoen verwacht dat Antonelli de macht zou grijpen in de Formule 1. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd als de favoriet gezien, maar Antonelli nam in China de macht over en heeft inmiddels vier Grands Prix op rij gewonnen. Hij heeft een flinke voorsprong op Russell uitgebouwd, en kan de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari in de jaren '50 worden.

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Uitzonderlijk talent

In Italië kan Antonelli niet meer normaal over straat, en ook Formule 1-CEO Domenicali is onder de indruk. In de podcast Sette Vite spreekt Domenicali zich uit: "Kimi is een uitzonderlijk talent. Hij is nog steeds heel natuurlijk, en is nog niet gegrepen door... Hoe zal ik het zeggen? Hij is nog niet gegrepen door de superstructuur die je krijgt als je jarenlang rondloopt in deze omgeving, waar je opeens de volgende held bent."

Hoe moet de sport reageren?

Domenicali wil daarnaast duidelijk maken dat men Antonelli niet te groot moet maken: "Wat ik voor hem wil, is dat hij zo lang mogelijk zo blijft als hij nu is. Hij is nog steeds jong, hij komt uit een familie die hem altijd heeft gesteund en heeft beschermd, en hij rijdt voor een team dat altijd in hem heeft geloofd. Dat moet je ook erkennen, maar op hetzelfde moment moet hij kunnen groeien zonder dat de druk te groot wordt. Hij moet nog groeien, al heeft hij wel meerdere races op rij gewonnen wat weinig mensen hebben gedaan, maar dat laat zien hoe sterk hij is."

De komst van de nieuwe generatie

Domenicali vindt het verder heel erg goed dat er jonge coureurs doorbreken: "Ik vind deze jongeren ook leuk. Ze zijn op een bepaalde manier nog steeds zoals 19-jarigen horen te zijn, met een klein beetje naïviteit. Dat is echt heel mooi. Maar iemand moet ze wel helpen begrijpen dat de wereld waarin we leven niet altijd een wereld is waarin iedereen je toelacht. Het is een wereld waarin je soms een schild moet opwerpen."

The Wolf

Posts: 971

Dat beschermende altijd. Laat die jongen opklimmen, op z'n bek gaan, weer opklimmen, of niet dan gaat hij ten onder, F1 is een harde wereld, dat is hoe het hoort te zijn

  • 1
  • 4 jun 2026 - 13:50
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Stefano Domenicali Mercedes

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 971

    Dat beschermende altijd. Laat die jongen opklimmen, op z'n bek gaan, weer opklimmen, of niet dan gaat hij ten onder, F1 is een harde wereld, dat is hoe het hoort te zijn

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 13:50
    • f(1)orum

      Posts: 10.090

      Nee, nee, nee, je snapt het niet. We leven in een tijd van helicopter ouders, 24/7 tracken en tracen, beschermen van koters van wieg tot graf, afschermen van alle negatieve prikkels, geen opdrachten maar verzoeken, niet corrigeren maar eindeloos uitleggen. Kijk, Stefano snapt het tenminste.

      • 1
      • 4 jun 2026 - 14:08
    • The Wolf

      Posts: 971

      man man en het ergste is, je hebt nog gelijk ook. Ben in de goede tijd opgegroeid, geen telefoon of niks. Als je niet thuis was, dan was je er ook écht niet. Je kon god weet ik waar uithangen en god weet ik wat uitvreten. Prachtig toch.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 14:12
    • f(1)orum

      Posts: 10.090

      Yep.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 14:15

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

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MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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