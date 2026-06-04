Formule 1-CEO Stefano Domenicali is enorm onder de indruk van de prestaties van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en in zijn thuisland heerst er een soort hype. Domenicali vindt het mooi om te zien dat Antonelli nog steeds zichzelf is.

Weinig mensen hadden voorafgaand aan het seizoen verwacht dat Antonelli de macht zou grijpen in de Formule 1. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd als de favoriet gezien, maar Antonelli nam in China de macht over en heeft inmiddels vier Grands Prix op rij gewonnen. Hij heeft een flinke voorsprong op Russell uitgebouwd, en kan de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari in de jaren '50 worden.

Uitzonderlijk talent

In Italië kan Antonelli niet meer normaal over straat, en ook Formule 1-CEO Domenicali is onder de indruk. In de podcast Sette Vite spreekt Domenicali zich uit: "Kimi is een uitzonderlijk talent. Hij is nog steeds heel natuurlijk, en is nog niet gegrepen door... Hoe zal ik het zeggen? Hij is nog niet gegrepen door de superstructuur die je krijgt als je jarenlang rondloopt in deze omgeving, waar je opeens de volgende held bent."

Hoe moet de sport reageren?

Domenicali wil daarnaast duidelijk maken dat men Antonelli niet te groot moet maken: "Wat ik voor hem wil, is dat hij zo lang mogelijk zo blijft als hij nu is. Hij is nog steeds jong, hij komt uit een familie die hem altijd heeft gesteund en heeft beschermd, en hij rijdt voor een team dat altijd in hem heeft geloofd. Dat moet je ook erkennen, maar op hetzelfde moment moet hij kunnen groeien zonder dat de druk te groot wordt. Hij moet nog groeien, al heeft hij wel meerdere races op rij gewonnen wat weinig mensen hebben gedaan, maar dat laat zien hoe sterk hij is."

De komst van de nieuwe generatie

Domenicali vindt het verder heel erg goed dat er jonge coureurs doorbreken: "Ik vind deze jongeren ook leuk. Ze zijn op een bepaalde manier nog steeds zoals 19-jarigen horen te zijn, met een klein beetje naïviteit. Dat is echt heel mooi. Maar iemand moet ze wel helpen begrijpen dat de wereld waarin we leven niet altijd een wereld is waarin iedereen je toelacht. Het is een wereld waarin je soms een schild moet opwerpen."