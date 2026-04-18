De kwalificatie voor de eerste kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife zit erop. Max Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer wisten in deze lastige sessie de zesde tijd te noteren, en bereiden zich nu voor op de race die vanavond wordt verreden.

Verstappen meldde zich vanochtend in alle vroegte op de Nürburgring voor de eerste kwalificatiesessie van het weekend. Toen om 08:30 de lichten op groen schoten, zat Verstappen nog niet achter het stuur van de blauwe Mercedes-AMG GT3-bolide. Auer nam het begin van de sessie voor zijn rekening, maar hij kreeg het niet voor elkaar een rondetijden neer te zetten.

Rode vlag

Na een klein kwartiertje ging het namelijk mis op de Nordschleife, en vloog de Aston Martin van Anders Buchardt de vangrail in in de beruchte Adenauer Forst. In eerste instantie leek de sessie gewoon verder te kunnen gaan, maar dan met een gele vlag op een gedeelte van de baan. De schade aan de vangrail was echter groot, en de wedstrijdleiding besloot de sessie stil te leggen.

Door de rode vlag kwamen de coureurs weer naar binnen, en begon het lange wachten. Ongeveer een uur later ging de sessie weer van start, en stuurde Auer de blauwe Mercedes-AMG met startnummer 3 de baan op. In deze fase van de kwalificatie regende het snelle tijden, en de Oostenrijker noteerde de vijfde tijd.

Hangt er een straf in de lucht?

Na zijn vliegende ronde kwam hij naar binnen, en gaf hij het stuur over aan Verstappen. Onder enorme belangstelling kroop hij achter het stuur, en ging hij jagen op een snellere tijd in deze sessie. Maar op het moment dat hij de baan opkwam, kwam ook het bericht van de wedstrijdleiding dat de equipe under investigation was. Dat wilde niet zeggen dat het om een fout van Verstappen ging, het kon ook om een foutje van het team of van Auer gaan.

Het bleek ook om een incident van Auer te gaan, die een momentje had gehad met een veel langzamere Porsche. De wagen kruiste voor de Mercedes van Auer langs, waarna de Porsche crashte. Het kan mogelijk voor problemen gaan zorgen.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen moest zich echter focussen op het noteren van een snelle tijd. In zijn eerste run kwam hij echter niet in de buurt van de snelste tijden, en bleef hij steken op de vijfde tijd. Vlak daarna waren er weer dubbele gele vlaggen, en werd het dus lastiger om een snellere tijd neer te zetten.

Hij wist zich niet te mengen in de strijd om de pole position, en moest genoegen nemen met de zesde tijd. De pole ging naar de BMW M4 GT3 van David Jahn, Moritz Kranz en Anzal Zsigo.