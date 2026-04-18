Verstappen grijpt naast pole position in lastige kwalificatie op Nürburgring

De kwalificatie voor de eerste kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife zit erop. Max Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer wisten in deze lastige sessie de zesde tijd te noteren, en bereiden zich nu voor op de race die vanavond wordt verreden.

Verstappen meldde zich vanochtend in alle vroegte op de Nürburgring voor de eerste kwalificatiesessie van het weekend. Toen om 08:30 de lichten op groen schoten, zat Verstappen nog niet achter het stuur van de blauwe Mercedes-AMG GT3-bolide. Auer nam het begin van de sessie voor zijn rekening, maar hij kreeg het niet voor elkaar een rondetijden neer te zetten.

Rode vlag

Na een klein kwartiertje ging het namelijk mis op de Nordschleife, en vloog de Aston Martin van Anders Buchardt de vangrail in in de beruchte Adenauer Forst. In eerste instantie leek de sessie gewoon verder te kunnen gaan, maar dan met een gele vlag op een gedeelte van de baan. De schade aan de vangrail was echter groot, en de wedstrijdleiding besloot de sessie stil te leggen.

Door de rode vlag kwamen de coureurs weer naar binnen, en begon het lange wachten. Ongeveer een uur later ging de sessie weer van start, en stuurde Auer de blauwe Mercedes-AMG met startnummer 3 de baan op. In deze fase van de kwalificatie regende het snelle tijden, en de Oostenrijker noteerde de vijfde tijd.

Hangt er een straf in de lucht?

Na zijn vliegende ronde kwam hij naar binnen, en gaf hij het stuur over aan Verstappen. Onder enorme belangstelling kroop hij achter het stuur, en ging hij jagen op een snellere tijd in deze sessie. Maar op het moment dat hij de baan opkwam, kwam ook het bericht van de wedstrijdleiding dat de equipe under investigation was. Dat wilde niet zeggen dat het om een fout van Verstappen ging, het kon ook om een foutje van het team of van Auer gaan.

Het bleek ook om een incident van Auer te gaan, die een momentje had gehad met een veel langzamere Porsche. De wagen kruiste voor de Mercedes van Auer langs, waarna de Porsche crashte. Het kan mogelijk voor problemen gaan zorgen.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen moest zich echter focussen op het noteren van een snelle tijd. In zijn eerste run kwam hij echter niet in de buurt van de snelste tijden, en bleef hij steken op de vijfde tijd. Vlak daarna waren er weer dubbele gele vlaggen, en werd het dus lastiger om een snellere tijd neer te zetten.

Hij wist zich niet te mengen in de strijd om de pole position, en moest genoegen nemen met de zesde tijd. De pole ging naar de BMW M4 GT3 van David Jahn, Moritz Kranz en Anzal Zsigo.

monzaron

Posts: 905

Leg uit :)

  • 17
  • 18 apr 2026 - 11:10
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 905

    Jammer van die gele vlag richting einde ronde Verstappen, plek 2-3 was mogelijk geweest.

    • + 4
    • 18 apr 2026 - 11:03
    • AUDI_F1

      Posts: 3.689

      Het zal voor Verstappen weer een goede les zijn waarvan hij alleen maar van leert, leert en leert en uiteindelijk weer snerller zal gaan. Ben benieuwd hoe hij in de avond uren gaat.

      • + 4
      • 18 apr 2026 - 11:14
  • F1 bekijker

    Posts: 223

    Nu zullen deze auto's ook vast niks zijn. :)

    • + 5
    • 18 apr 2026 - 11:06
  • snailer

    Posts: 32.426

    1 ding is zeker. Als ik even tijd heb en Verstappen doet de eerste stint, dan ben ik present.

    • + 2
    • 18 apr 2026 - 11:57
  • schwantz34

    Posts: 41.911

    We gaan het zien vanavond, nu eerst nog even met volle teugen genieten van de superbikes op het prachtige Assen.

    • + 1
    • 18 apr 2026 - 12:02
  • Larry Perkins

    Posts: 64.426

    Vermoed dat Verstappen teveel hooi op zijn vork neemt en de Formule 1 beter kan skippen...

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 14:28
  • MacGyver

    Posts: 3.976

    Leuke is dat een goede race setup en strategie belangrijker zijn dan de startpositie in deze klasse.
    Kwalificatie is belangrijk om vooraan gelijk mee te kunnen doen, maar niet onoverkomelijks.

    Lucas Auer, geen onbekende bij RedBull als neefje van Gerhard Berger.

    Ik hoop dat hij lijkt op zijn oom en zelfde soort humor en dan vooral de practical jokes heeft.

    Want Berger en Senna kregen zelfs Ron Dennis aan het lachen en namen deze ook flink te grazen bij tijd en wijlen, onder leiding van Gerhard uiteraard.

    Berger leerde Ayrton het allemaal wat minder serieus te nemen en vooral ook te genieten.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 15:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

