'Ferrari-topman wil Stella wegkapen bij McLaren'

'Ferrari-topman wil Stella wegkapen bij McLaren'

Ferrari-voorzitter John Elkann zou McLaren-teambaas Andrea Stella op het oog hebben als vervanger van Fred Vasseur. De Fransman staat sinds het seizoen van 2023 aan het roer bij Ferrari, maar zijn positie lijkt vooralsnog te wankelen.

Na een aantal roemloze seizoenen zonder enige overwinningen, nam Stella in 2023 het roer over bij McLaren. Zijn invloed werd meteen zichtbaar en kreeg het team uit Woking zover dat er nadien twee constructeurstitels werden gewonnen en Lando Norris gekroond werd tot wereldkampioen.

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

 Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

'Elkan wil Stella aanstellen'

Ferrari heeft al een erg lange periode geen kampioenschap meer gewonnen en de laatste keer was in 2008. RTL-verslaggever Felix Gorner heeft onthuld dat Elkann Stella wil aanstellen. Dit zou los staan van de resultaten, maar hij zou graag een Italiaan aan het roer willen hebben bij de Scuderia. Elkann is zelf in Amerika geboren en Vasseur komt uit Frankrijk. 

Nu McLaren Gianpiero Lambiase heeft aangetrokken en die vanaf 2028 in dienst is bij het team, worden de geruchten steeds sterker. Stella heeft een belangrijke rol gespeeld in de deal om Lambiase aan te stellen, maar Gorner denkt dat het team hem als hun toekomstige leider ziet. In gesprek met Sport.de zegt hij: "Lambiase vertrekt met het vooruitzicht op een carrièrestap. Hij wordt klaargestoomd om Andrea Stella op te volgen als teambaas bij McLaren. Misschien gaat het wel sneller, al op 1 januari 2028."

Stella heeft geschiedenis bij Ferrari

De teambaas van McLaren heeft al een behoorlijke geschiedenis bij Ferrari. Hij was namelijk van 2000 tot en met 2014 in dienst van het team als performance engineer voor Michael Schumacher en Kimi Räikkönen, die destijds titels wonnen met het team. "Dit zou ook een nieuwe verschuiving in de Formule 1 kunnen veroorzaken, waarbij Stella mogelijk Fred Vasseur bij Ferrari zou vervangen, volgens het plan van Ferrari-baas John Elkann, die Stella – een Italiaan – graag bij de Scuderia zou willen hebben."

  • 919

    Posts: 4.263

    Niet waar!!!! Echt???

    Top verslaggever die Felix zeg, breaking nieuws

  • John6

    Posts: 11.565

    Bij Ferrari maakt het niets uit wie de teambaas is, dus Fred Vasseur. kan rustig blijven zitten, maar uiteraard gooit Elkann Fred eruit ze winnen geen prijzen.

    2008 (Constructors) was de laatste titel en zolang Elkann en al zijn vriendjes op hun plaats blijven zitten en doen wat ze willen gaat er de komende jaren helemaal niets veranderen bij Ferrari.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
