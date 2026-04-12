Ferrari-voorzitter John Elkann zou McLaren-teambaas Andrea Stella op het oog hebben als vervanger van Fred Vasseur. De Fransman staat sinds het seizoen van 2023 aan het roer bij Ferrari, maar zijn positie lijkt vooralsnog te wankelen.

Na een aantal roemloze seizoenen zonder enige overwinningen, nam Stella in 2023 het roer over bij McLaren. Zijn invloed werd meteen zichtbaar en kreeg het team uit Woking zover dat er nadien twee constructeurstitels werden gewonnen en Lando Norris gekroond werd tot wereldkampioen.

'Elkan wil Stella aanstellen'

Ferrari heeft al een erg lange periode geen kampioenschap meer gewonnen en de laatste keer was in 2008. RTL-verslaggever Felix Gorner heeft onthuld dat Elkann Stella wil aanstellen. Dit zou los staan van de resultaten, maar hij zou graag een Italiaan aan het roer willen hebben bij de Scuderia. Elkann is zelf in Amerika geboren en Vasseur komt uit Frankrijk.

Nu McLaren Gianpiero Lambiase heeft aangetrokken en die vanaf 2028 in dienst is bij het team, worden de geruchten steeds sterker. Stella heeft een belangrijke rol gespeeld in de deal om Lambiase aan te stellen, maar Gorner denkt dat het team hem als hun toekomstige leider ziet. In gesprek met Sport.de zegt hij: "Lambiase vertrekt met het vooruitzicht op een carrièrestap. Hij wordt klaargestoomd om Andrea Stella op te volgen als teambaas bij McLaren. Misschien gaat het wel sneller, al op 1 januari 2028."

Stella heeft geschiedenis bij Ferrari

De teambaas van McLaren heeft al een behoorlijke geschiedenis bij Ferrari. Hij was namelijk van 2000 tot en met 2014 in dienst van het team als performance engineer voor Michael Schumacher en Kimi Räikkönen, die destijds titels wonnen met het team. "Dit zou ook een nieuwe verschuiving in de Formule 1 kunnen veroorzaken, waarbij Stella mogelijk Fred Vasseur bij Ferrari zou vervangen, volgens het plan van Ferrari-baas John Elkann, die Stella – een Italiaan – graag bij de Scuderia zou willen hebben."