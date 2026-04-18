Het team van Max Verstappen is tijdens de kwalificatie voor de eerste kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife betrokken geraakt bij een incident. Verstappens teamgenoot Lucas Auer stuitte op een Porsche Cayman, en dat resulteerde in een straf van drie plaatsen voor Verstappen Racing.

De kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife verliep vanochtend zeer chaotisch. Al vroeg in de sessie werd er met een rode vlag gezwaaid, nadat een Aston Martin frontaal in de vangrail was gevlogen in Adenauer Forst. Na een klein uur werd de sessie weer hervat, en overal op de baan vonden er incidenten plaats. Bij één van die incidenten raakte Auer betrokken, toen hij een langzamere Porsche Cayman wilde inhalen bij Hohe Acht.

Auer probeerde de Porsche met startnummer 941 in te halen door laat naar de binnenkant van de bocht te sturen. De coureur in de witte Porsche had dit echter niet door, werd aangetikt en verloor de macht over het stuur. De Porsche wordt bestuurt door de Nederlanders Mark van der Snel, Max van der Snel en Adrian Rziczny.

Wat hebben de stewards besloten?

Vlak nadat Verstappen het stuur van Auer had overgenomen, meldde de wedstrijdleiding dat er een onderzoek werd geopend naar de Mercedes met startnummer 3. Het incident levert de equipe van Verstappen een gridstraf van drie plaatsen op. Dat betekent dat ze niet van de zesde, maar van de negende plaats zullen starten. Het is een flinke tegenvaller voor het team van Verstappen, dat morgen weer een kans krijgt tijdens de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife.

Waarom zijn ze nog niet kansloos?

Verstappen en Auer zijn echter nog lang niet kansloos voor een topresultaat, aangezien ze zich in de race naar voren kunnen gaan werken. Het wordt voor Verstappen zijn eerste race in het donker, en dat is voor hem belangrijk met het oog op de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand.

Of Verstappen de race zal starten, of dat deze eer voor Auer is weggelegd, is nog niet bekend.