Team Verstappen ontvangt gridstraf na veroorzaken crash op de Nordschleife

Het team van Max Verstappen is tijdens de kwalificatie voor de eerste kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife betrokken geraakt bij een incident. Verstappens teamgenoot Lucas Auer stuitte op een Porsche Cayman, en dat resulteerde in een straf van drie plaatsen voor Verstappen Racing.

De kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife verliep vanochtend zeer chaotisch. Al vroeg in de sessie werd er met een rode vlag gezwaaid, nadat een Aston Martin frontaal in de vangrail was gevlogen in Adenauer Forst. Na een klein uur werd de sessie weer hervat, en overal op de baan vonden er incidenten plaats. Bij één van die incidenten raakte Auer betrokken, toen hij een langzamere Porsche Cayman wilde inhalen bij Hohe Acht.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Auer probeerde de Porsche met startnummer 941 in te halen door laat naar de binnenkant van de bocht te sturen. De coureur in de witte Porsche had dit echter niet door, werd aangetikt en verloor de macht over het stuur. De Porsche wordt bestuurt door de Nederlanders Mark van der Snel, Max van der Snel en Adrian Rziczny.

Wat hebben de stewards besloten?

Vlak nadat Verstappen het stuur van Auer had overgenomen, meldde de wedstrijdleiding dat er een onderzoek werd geopend naar de Mercedes met startnummer 3. Het incident levert de equipe van Verstappen een gridstraf van drie plaatsen op. Dat betekent dat ze niet van de zesde, maar van de negende plaats zullen starten. Het is een flinke tegenvaller voor het team van Verstappen, dat morgen weer een kans krijgt tijdens de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife.

Waarom zijn ze nog niet kansloos?

Verstappen en Auer zijn echter nog lang niet kansloos voor een topresultaat, aangezien ze zich in de race naar voren kunnen gaan werken. Het wordt voor Verstappen zijn eerste race in het donker, en dat is voor hem belangrijk met het oog op de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand.

Of Verstappen de race zal starten, of dat deze eer voor Auer is weggelegd, is nog niet bekend.

Mickey77

Posts: 43

Ik heb het incident gezien. Het gebeurede tussen twee bochten naar rechts. Ik zag tijdens de eerste bocht dat de de langzamere auto (voor Auer) een keer een knipperlicht signaal geven naar links. Het gebruik van een knipperlicht is gebruikelijk voor een langzame auto, dan weet de snelle auto die ... [Lees verder]

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Mickey77

    Posts: 43

    Ik heb het incident gezien. Het gebeurede tussen twee bochten naar rechts. Ik zag tijdens de eerste bocht dat de de langzamere auto (voor Auer) een keer een knipperlicht signaal geven naar links. Het gebruik van een knipperlicht is gebruikelijk voor een langzame auto, dan weet de snelle auto die erachter zit waar die heen gaat. Dus ik begrijp dat Auer aan de rechterkant wilde inhalen.

    Echter de langzame auto reed alsnog naar de apex van de tweede bocht naar rechts en Auer zat er pas half naast. Dus ging de langzame auto dwars.

    Maar zoals gezegd... ik zag één knipper signaal. Dus mogelijk heeft de langzame coureur de snelle coureur niet gezien en per ongeluk eventjes de pook geraakt voor een enkele knipper. Maar ik begrijp Auer. Dus ik dacht dat het een race incident zou worden...

    • + 8
    • 18 apr 2026 - 12:33
    • Pietje Bell

      Posts: 34.358

      Niets aan toe te voegen. Ik keek dan ook op van de gridstraf.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 13:01
    • 919

      Posts: 4.283

      Hij heeft het verkeerde paspoort!!!

      /s

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 13:08
    • F1jos

      Posts: 5.149

      As use full Max krijgt altijd de schuld

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 64.427

      Die Duitsers zijn nog altijd niet te vertrouwen...

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 14:23
  • AUDI_F1

    Posts: 3.689

    Ik denk dat het heel goed zal zijn om Verstappen zelf een inhaal race, in het donker en regen (wordt voorspeld) te rijden. Daar leert ie het meeste van.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 13:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.427

    Max moet een 'Markootje' doen en die Auer meteen vervangen...

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 13:54
    • John6

      Posts: 11.571

      Ja precies, je hebt ook een idee erover wie dat zou moeten zijn, misschien Bianca Bustamante, ik zeg ook maar wat.😃

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 14:07
    • Larry Perkins

      Posts: 64.427

      Met Bianca gaat Max al "De 24 Uur in de Bezemkast" rijden @John6, da's haar specialiteit. Wellicht kan Max met Alonso racen ter voorbereiding op Le Mans...

      • + 1
      • 18 apr 2026 - 14:20
    • John6

      Posts: 11.571

      21 lentes, als Max slim is gaat he ervoor, Alonso ik zeg dat is een goed idee.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 14:40
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.260

    Bij de gt3 heeft hij ook al het verkeerde paspoort blijkbaar.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 14:36
    • F1 bekijker

      Posts: 223

      welke van de 2?

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 14:47
    • StevenQ

      Posts: 10.419

      Het was Lucas Auer, dus een Oostenrijks paspoort?

      • + 1
      • 18 apr 2026 - 15:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

