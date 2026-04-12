Rol Vasseur lijkt uitgespeeld bij Ferrari: 'Stella heeft al getekend'

De toekomst van Gianpiero Lambiase lijkt steeds meer vorm te krijgen. Deze week kwam het shockerende nieuws naar buiten dat de rechterhand van Max Verstappen in 2028 de overstap maakt naar McLaren. Daarmee komt er een einde aan een jarenlang succesvol duo bij Red Bull Racing.

Volgens ingewijden krijgt Lambiase bij McLaren in eerste instantie de rol van Head of Race Engineering, maar dat lijkt slechts een tussenstap. Binnen de paddock gonst het namelijk van de geruchten dat de Brits-Italiaanse engineer op korte termijn al kan doorschuiven naar een nog prominentere functie.

Lambiase mogelijk snel doorgeschoven bij McLaren

De berichten van F1-insider CxmeronCc op X wijzen erop dat Lambiase intern wordt klaargestoomd voor een grotere rol. De contentmaker, die vaker met primeurs komt uit de paddock, stelt dat een promotie richting teambaas tot de mogelijkheden behoort.

Die ontwikkeling zou nauw samenhangen met de toekomst van Andrea Stella. Binnen de Formule 1 gaan al langer geluiden rond dat de Italiaan bezig is met een volgende stap in zijn carrière.

Stella gelinkt aan Ferrari-switch

Volgens dezelfde bronnen staat Stella namelijk op het punt om een contract te tekenen bij Ferrari. Daar zou hij in beeld zijn als opvolger van Frédéric Vasseur, al is nog onduidelijk wanneer die mogelijke overstap zou ingaan. Eerder werd het beeld geschetst dat de Scuderia alle vertrouwen nog behoudt in Vasseur, maar volgens Cameron CC is zijn rol in de toekomst dus uitgespeeld.

Mocht die deal werkelijkheid worden, dan kan dat een kettingreactie veroorzaken binnen de top van de Formule 1. McLaren zou in dat scenario niet alleen Lambiase binnenhalen als versterking, maar hem mogelijk ook sneller dan verwacht naar voren schuiven als nieuwe teambaas.

 

Pietje Bell

Posts: 34.266

Jack Martens van de Limburger die als eerste met de scoop van Lambiase kwam
(en van het ontslag van Horner en Yuki die Liam zou gaan vervangen en meer) heeft
donderdag morgen al gezegd dat Stella een voorcontract bij Ferrari heeft getekend:

https://www.instagram.com/p/DW5vtwHkiZj/

  • 12 apr 2026 - 11:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Andrea Stella Ferrari McLaren

  Pietje Bell

    Posts: 34.267

    Jack Martens van de Limburger die als eerste met de scoop van Lambiase kwam
    (en van het ontslag van Horner en Yuki die Liam zou gaan vervangen en meer) heeft
    donderdag morgen al gezegd dat Stella een voorcontract bij Ferrari heeft getekend:

    www.instagram.com/p/DW5vtwHkiZj/

    12 apr 2026 - 11:09
    • Williams_F1

      Posts: 1.413

      Deze Jack is inderdaad goed op de hoogte in tegenstelling tot de de ander Jack (plooij)

      • 12 apr 2026 - 12:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

