De toekomst van Gianpiero Lambiase lijkt steeds meer vorm te krijgen. Deze week kwam het shockerende nieuws naar buiten dat de rechterhand van Max Verstappen in 2028 de overstap maakt naar McLaren. Daarmee komt er een einde aan een jarenlang succesvol duo bij Red Bull Racing.

Volgens ingewijden krijgt Lambiase bij McLaren in eerste instantie de rol van Head of Race Engineering, maar dat lijkt slechts een tussenstap. Binnen de paddock gonst het namelijk van de geruchten dat de Brits-Italiaanse engineer op korte termijn al kan doorschuiven naar een nog prominentere functie.

Lambiase mogelijk snel doorgeschoven bij McLaren

De berichten van F1-insider CxmeronCc op X wijzen erop dat Lambiase intern wordt klaargestoomd voor een grotere rol. De contentmaker, die vaker met primeurs komt uit de paddock, stelt dat een promotie richting teambaas tot de mogelijkheden behoort.

Die ontwikkeling zou nauw samenhangen met de toekomst van Andrea Stella. Binnen de Formule 1 gaan al langer geluiden rond dat de Italiaan bezig is met een volgende stap in zijn carrière.

Stella gelinkt aan Ferrari-switch

Volgens dezelfde bronnen staat Stella namelijk op het punt om een contract te tekenen bij Ferrari. Daar zou hij in beeld zijn als opvolger van Frédéric Vasseur, al is nog onduidelijk wanneer die mogelijke overstap zou ingaan. Eerder werd het beeld geschetst dat de Scuderia alle vertrouwen nog behoudt in Vasseur, maar volgens Cameron CC is zijn rol in de toekomst dus uitgespeeld.

Mocht die deal werkelijkheid worden, dan kan dat een kettingreactie veroorzaken binnen de top van de Formule 1. McLaren zou in dat scenario niet alleen Lambiase binnenhalen als versterking, maar hem mogelijk ook sneller dan verwacht naar voren schuiven als nieuwe teambaas.