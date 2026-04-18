Voormalig IndyCar-ster Colton Herta gaat zijn debuut tijdens een officiële Formule 1-sessie maken. De Amerikaanse coureur zal namens het team van Cadillac deelnemen aan de eerste vrije training in Barcelona. Later dit jaar zal hij nog een aantal trainingen voor zijn rekening nemen.

Herta was jarenlang een grote naam in de IndyCar. Waar hij in de Verenigde Staten een gevierde man was, had hij zich in de rest van de wereld nog niet bewezen. Hij maakte er nooit een geheim van dat hij droomde van de Formule 1, en hij werkte eerder al een TPC-test af voor McLaren en leek op weg te zijn naar een zitje bij het toenmalige AlphaTauri. Bij Cadillac besloten ze door te pakken, en is hij dit jaar de testcoureur. Vanuit dat oogpunt mag hij nu zijn trainingsdebuut maken.

Waarom mag Herta rijden?

Herta heeft de IndyCar ook achter zich gelaten, en rijdt tegenwoordig in de Formule 2 voor het team van Hitech. Voor hem is het een manier om aan de circuits, de banden en de omstandigheden te wennen, én om superlicentiepunten te verzamelen. Herta zal ook voor zijn deelnames aan vrije trainingen punten behalen voor zijn superlicentie, in de hoop in aanmerking te kunnen komen voor een F1-zitje.

Cadillac heeft laten weten dat hij in Barcelona de eerste vrije training voor zijn rekening mag nemen. Het is nog niet bekend of hij in die sessie plaatsneemt in de auto van Valtteri Bottas of Sergio Pérez. Herta zal later in het jaar nog drie vrije trainingen gaan rijden, al is het nog niet bekend waar dit zal gebeuren.

Waarom laat Cadillac Herta rijden?

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft verreden. Zo gold Arvid Lindblad tijdens de eerste twee raceweekenden van het seizoen nog als een rookie, terwijl in theorie ook een Pietro Fittipaldi aan deze vereisten zou voldoen.