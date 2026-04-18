user icon
icon

Cadillac laat Herta later dit jaar F1-debuut maken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cadillac laat Herta later dit jaar F1-debuut maken

Voormalig IndyCar-ster Colton Herta gaat zijn debuut tijdens een officiële Formule 1-sessie maken. De Amerikaanse coureur zal namens het team van Cadillac deelnemen aan de eerste vrije training in Barcelona. Later dit jaar zal hij nog een aantal trainingen voor zijn rekening nemen.

Herta was jarenlang een grote naam in de IndyCar. Waar hij in de Verenigde Staten een gevierde man was, had hij zich in de rest van de wereld nog niet bewezen. Hij maakte er nooit een geheim van dat hij droomde van de Formule 1, en hij werkte eerder al een TPC-test af voor McLaren en leek op weg te zijn naar een zitje bij het toenmalige AlphaTauri. Bij Cadillac besloten ze door te pakken, en is hij dit jaar de testcoureur. Vanuit dat oogpunt mag hij nu zijn trainingsdebuut maken.

Waarom mag Herta rijden?

Herta heeft de IndyCar ook achter zich gelaten, en rijdt tegenwoordig in de Formule 2 voor het team van Hitech. Voor hem is het een manier om aan de circuits, de banden en de omstandigheden te wennen, én om superlicentiepunten te verzamelen. Herta zal ook voor zijn deelnames aan vrije trainingen punten behalen voor zijn superlicentie, in de hoop in aanmerking te kunnen komen voor een F1-zitje.

Cadillac heeft laten weten dat hij in Barcelona de eerste vrije training voor zijn rekening mag nemen. Het is nog niet bekend of hij in die sessie plaatsneemt in de auto van Valtteri Bottas of Sergio Pérez. Herta zal later in het jaar nog drie vrije trainingen gaan rijden, al is het nog niet bekend waar dit zal gebeuren.

Waarom laat Cadillac Herta rijden?

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft verreden. Zo gold Arvid Lindblad tijdens de eerste twee raceweekenden van het seizoen nog als een rookie, terwijl in theorie ook een Pietro Fittipaldi aan deze vereisten zou voldoen.

F1 Nieuws Colton Herta Cadillac

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Staten van Amerika
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, Verenigde Staten van Amerika
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
show sidebar