Juan Pablo Montoya vreest dat Charles Leclerc met hetzelfde probleem te maken zal krijgen als de teamgenoten van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dit alles heeft te maken met de sterke vorm waar Lewis Hamilton momenteel in verkeert.

Hoewel het op papier niet per se te zien is, is Hamilton bezig aan een goed seizoen. De Brit is dit seizoen al twee keer op het podium geëindigd, wat hem afgelopen jaar geen enkele keer gelukt is. Hamilton staat momenteel op de vierde plek in het wereldkampioenschap, maar hijgt in de nek van Leclerc, die derde staat.

Problemen voor Leclerc

Montoya denkt dat Hamilton weer de oude, dominante coureur kan worden uit zijn piekjaren bij Mercedes. Dat vertelt hij in een aflevering van MontoyAS. "Zodra Lewis zich op zijn gemak voelt in de auto, zal hij echt hard rijden, en hij wil met Ferrari kunnen winnen. En nu komt er iets, slechts een theorie van mij, maar gebaseerd op mijn race-ervaring."

De auto wordt dan meer richting Hamilton afgesteld, zodat hij meer kansen maakt. Bij Red Bull doen ze dit bij Verstappen. "Ze veranderen de auto en doen waarschijnlijk veel werk in de simulator om ervoor te zorgen dat Lewis zich comfortabeler voelt. Lewis gaat sneller, maar wat gebeurt er met Charles? Hetzelfde probleem dat zich bij Red Bull voordoet, doet zich daar ook voor."

Ferrari stuurt naar één coureur

Montoya ziet dat Ferrari naar één coureur zou sturen en dat dat in dit geval Hamilton zou zijn. "In plaats van Charles een andere kant op te sturen dan Lewis, sturen ze het team naar de plek waar de auto het snelst presteert. Hoe meer ze Lewis geven wat hij wil, hoe ongemakkelijker Charles zich zal voelen, want Charles komt in een Ferrari rijden die aan de kant van Lewis staat."

Hamilton gaat dan langzaam in het hoofd van Leclerc en zijn ingenieurs zitten, zo weet Montoya. "Hoe sneller Lewis gaat, hoe vaker de ingenieurs tegen Charles zullen zeggen: 'Kom op, concentreer je meer op het besturen van de auto.' Het is heel belangrijk dat Charles zegt: 'Kom op, laten we teruggaan naar de tekentafel, laten we schrappen wat niet werkte. Laten we naar onze kant kijken en Lewis daar laten blijven'."