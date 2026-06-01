Andrea Kimi Antonelli is dit seizoen erg dominant gestart en dat blijft niet onopgemerkt. De vader van de jonge Mercedes-coureur, Marco Antonelli, probeert de hype rondom de jonge Italiaan echter te temperen. Momenteel staat Antonelli eerste in het wereldkampioenschap met 131 punten, vier overwinningen en 43 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell.

Antonelli heeft zichzelf dit seizoen van zijn allerbeste kant tot nu toe laten zien. Antonelli kan vele records pakken, waaronder het vroegste kampioenschap ooit. De jonge Italiaan is namelijk nog maar negentien jaar oud en kan de eerste tienerkampioen in de sport worden. Momenteel staat het record op naam van Sebastian Vettel, die 23 jaar oud was.

Antonelli is nog niet klaar

Marco Antonelli vertelt tegenover Formula1.it over zijn zoon. Toto Wolff wilde hoe dan ook in zee gaan met de jonge Italiaan na het vertrek van Lewis Hamilton. "Nou, ik moet zeggen dat Toto Wolff misschien meer vertrouwen had in Kimi's ontwikkeling dan ik," stelt de vader van de leider in het wereldkampioenschap. "Als vader ben ik niet al te bevooroordeeld. Misschien ben ik altijd een beetje sceptisch geweest over het ware potentieel van mijn zoon, omdat je altijd bang bent dat hij niet zo sterk zal worden als hij zou moeten zijn."

Antonelli sr. legt uit dat hij erg voorzichtig is met zijn uitspraken over zijn succesvolle zoon. "Daarom ben ik altijd erg voorzichtig met het maken van positieve opmerkingen of het doen van uitspraken. Kimi doet het inderdaad goed, zelfs beter dan verwacht. Maar ik ben van mening dat hij nog moet groeien: in één jaar Formule 1 leer je niet wat de andere coureurs, zijn rivalen, in zes, acht of tien jaar hebben geleerd", aldus zijn vader.

Antonelli moet nog groeien

Antonelli legt dus uit dat zijn zoon echt nog de groei nodig heeft, maar de statistieken kunnen niet genegeerd worden. Slechts vijftien coureurs hebben ooit vier races achter elkaar gewonnen. De enige coureurs die dit hebben gedaan en momenteel op de grid staan, zijn de kampioenen Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft het record van tien races achter elkaar winnen.

"Persoonlijk denk ik dat hij nog veel te leren heeft, en ik denk dat hij dat alleen in de komende jaren kan doen. Het zal tijd kosten, dat is normaal. Ik denk dat hij over een paar jaar echt klaar zal zijn."