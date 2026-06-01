user icon
icon

Vader Antonelli tempert verwachtingen: "Hij is dan pas echt klaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vader Antonelli tempert verwachtingen: "Hij is dan pas echt klaar"

Andrea Kimi Antonelli is dit seizoen erg dominant gestart en dat blijft niet onopgemerkt. De vader van de jonge Mercedes-coureur, Marco Antonelli, probeert de hype rondom de jonge Italiaan echter te temperen. Momenteel staat Antonelli eerste in het wereldkampioenschap met 131 punten, vier overwinningen en 43 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell.

Antonelli heeft zichzelf dit seizoen van zijn allerbeste kant tot nu toe laten zien. Antonelli kan vele records pakken, waaronder het vroegste kampioenschap ooit. De jonge Italiaan is namelijk nog maar negentien jaar oud en kan de eerste tienerkampioen in de sport worden. Momenteel staat het record op naam van Sebastian Vettel, die 23 jaar oud was.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

27 mei
 'Ferrari maakt serieus werk van komst Antonelli'

'Ferrari maakt serieus werk van komst Antonelli'

26 mei

Antonelli is nog niet klaar

Marco Antonelli vertelt tegenover Formula1.it over zijn zoon. Toto Wolff wilde hoe dan ook in zee gaan met de jonge Italiaan na het vertrek van Lewis Hamilton. "Nou, ik moet zeggen dat Toto Wolff misschien meer vertrouwen had in Kimi's ontwikkeling dan ik," stelt de vader van de leider in het wereldkampioenschap. "Als vader ben ik niet al te bevooroordeeld. Misschien ben ik altijd een beetje sceptisch geweest over het ware potentieel van mijn zoon, omdat je altijd bang bent dat hij niet zo sterk zal worden als hij zou moeten zijn."

Antonelli sr. legt uit dat hij erg voorzichtig is met zijn uitspraken over zijn succesvolle zoon. "Daarom ben ik altijd erg voorzichtig met het maken van positieve opmerkingen of het doen van uitspraken. Kimi doet het inderdaad goed, zelfs beter dan verwacht. Maar ik ben van mening dat hij nog moet groeien: in één jaar Formule 1 leer je niet wat de andere coureurs, zijn rivalen, in zes, acht of tien jaar hebben geleerd", aldus zijn vader.

Antonelli moet nog groeien

Antonelli legt dus uit dat zijn zoon echt nog de groei nodig heeft, maar de statistieken kunnen niet genegeerd worden. Slechts vijftien coureurs hebben ooit vier races achter elkaar gewonnen. De enige coureurs die dit hebben gedaan en momenteel op de grid staan, zijn de kampioenen Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft het record van tien races achter elkaar winnen. 

"Persoonlijk denk ik dat hij nog veel te leren heeft, en ik denk dat hij dat alleen in de komende jaren kan doen. Het zal tijd kosten, dat is normaal. Ik denk dat hij over een paar jaar echt klaar zal zijn."

This Guy 33

Posts: 352

Papa Antonelli lijkt absoluut niet op Papa Perez.

Goed van hem dat hij de verwachtingen tempert!

  • 1
  • 1 jun 2026 - 08:46
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • This Guy 33

    Posts: 352

    Papa Antonelli lijkt absoluut niet op Papa Perez.

    Goed van hem dat hij de verwachtingen tempert!

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 08:46
  • Larry Perkins

    Posts: 65.380

    Kijk, daar heb je het al, Marco Antonelli praat als een nuchtere Nederlandse vader, een Italiaanse vader zou nooit zo praten...

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 928

      Josco Verstapponelli

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 12:10

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar