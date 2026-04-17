user icon
icon

Ferrari is weer één geheel: President houdt toespraak in Amsterdam

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
John Elkann heeft zich opnieuw uitgesproken over de koers van Ferrari. De voorzitter van de Italiaanse renstal benadrukt dat het team het seizoen 2026 met een andere mindset is begonnen, nadat de ambities in 2025 niet werden waargemaakt.

De uitspraken volgen op eerdere kritiek richting zijn eigen coureurs, toen Elkann vorig jaar nog stelde dat er binnen Ferrari “minder gepraat en meer gepresteerd” moest worden.

Ferrari slaat nieuwe weg in na teleurstellend 2025

Ferrari kende een moeizaam 2025, waarin het voor het eerst sinds 2021 zonder overwinning bleef. Dat leidde tot stevige woorden van Elkann, die de prestaties destijds onder de maat noemde. Nu klinkt er een ander geluid vanuit de top van de Scuderia. “Na een seizoen waarin we onze doelen niet hebben gehaald, zijn we met een frisse blik aan 2026 begonnen”, aldus Elkann op een bijeenkomst van aandeelhouders in Amsterdam. “We pakken dit kampioenschap aan met een duidelijke focus, samenhorigheid en de wil om sterker terug te komen.”

Die nieuwe aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. In de eerste drie races van het seizoen pakte Ferrari telkens een podiumplek. Charles Leclerc eindigde als derde in Australië en Japan, terwijl Lewis Hamilton in China zijn eerste podium in dienst van Ferrari veiligstelde.

Elkann wijst naar succesformule buiten F1

Volgens Elkann ligt de sleutel tot succes in eenheid binnen het team. Daarmee verwijst hij nadrukkelijk naar de prestaties van Ferrari in het World Endurance Championship. “We hebben gezien wat er mogelijk is als alles en iedereen op één lijn zit”, stelt hij. “Op die manier kun je als team echt het verschil maken en grote resultaten boeken.”

De voorzitter blikt met trots terug op het succesjaar in het WEC. “Dat moment in Bahrein, toen alles samenkwam, was pure vreugde voor ons en voor de fans wereldwijd”, zegt hij. “Na vijftig jaar hebben we daar opnieuw zowel de constructeurstitel als de rijderstitel gepakt. Dat is geen toeval, maar het resultaat van talent en sterk teamwork. Met drie zeges op rij in Le Mans hebben we bovendien een nieuw hoofdstuk aan onze geschiedenis toegevoegd.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.423

    Kom er maar in Charles! Rijd die Mercedes gasten maar lekker op een hoop.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 18:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.731

      En toen was de batterij 🪫

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 19:38
  • Golf-GTI

    Posts: 1.731

    Elkann heeft een mooi excuus, waar mee hij stiekem Incognito de theater show heeft bezocht. Natuurlijk heeft niemand hem herkend met een Max petje op…

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 19:37
  • Larry Perkins

    Posts: 64.415

    Elkann heeft het WEC hard nodig om de aandeelhouders te paaien...

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 21:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar