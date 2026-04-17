John Elkann heeft zich opnieuw uitgesproken over de koers van Ferrari. De voorzitter van de Italiaanse renstal benadrukt dat het team het seizoen 2026 met een andere mindset is begonnen, nadat de ambities in 2025 niet werden waargemaakt.

De uitspraken volgen op eerdere kritiek richting zijn eigen coureurs, toen Elkann vorig jaar nog stelde dat er binnen Ferrari “minder gepraat en meer gepresteerd” moest worden.

Ferrari slaat nieuwe weg in na teleurstellend 2025

Ferrari kende een moeizaam 2025, waarin het voor het eerst sinds 2021 zonder overwinning bleef. Dat leidde tot stevige woorden van Elkann, die de prestaties destijds onder de maat noemde. Nu klinkt er een ander geluid vanuit de top van de Scuderia. “Na een seizoen waarin we onze doelen niet hebben gehaald, zijn we met een frisse blik aan 2026 begonnen”, aldus Elkann op een bijeenkomst van aandeelhouders in Amsterdam. “We pakken dit kampioenschap aan met een duidelijke focus, samenhorigheid en de wil om sterker terug te komen.”

Die nieuwe aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. In de eerste drie races van het seizoen pakte Ferrari telkens een podiumplek. Charles Leclerc eindigde als derde in Australië en Japan, terwijl Lewis Hamilton in China zijn eerste podium in dienst van Ferrari veiligstelde.

Elkann wijst naar succesformule buiten F1

Volgens Elkann ligt de sleutel tot succes in eenheid binnen het team. Daarmee verwijst hij nadrukkelijk naar de prestaties van Ferrari in het World Endurance Championship. “We hebben gezien wat er mogelijk is als alles en iedereen op één lijn zit”, stelt hij. “Op die manier kun je als team echt het verschil maken en grote resultaten boeken.”

De voorzitter blikt met trots terug op het succesjaar in het WEC. “Dat moment in Bahrein, toen alles samenkwam, was pure vreugde voor ons en voor de fans wereldwijd”, zegt hij. “Na vijftig jaar hebben we daar opnieuw zowel de constructeurstitel als de rijderstitel gepakt. Dat is geen toeval, maar het resultaat van talent en sterk teamwork. Met drie zeges op rij in Le Mans hebben we bovendien een nieuw hoofdstuk aan onze geschiedenis toegevoegd.”