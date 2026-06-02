Red Bull Racing blijft in 2026 worstelen met een hardnekkig probleem dat vooral Max Verstappen en Isack Hadjar parten speelt. De RB22 heeft grote moeite met kerbstones en hobbelige circuits, waardoor de wagen regelmatig last heeft van hevige stuiterbewegingen. Teambaas Laurent Mekies erkent dat een oplossing voorhanden ligt, maar die zou volgens hem een stevige prijs hebben.

Hoewel Verstappen in Canada zijn eerste podiumplaats van het seizoen wist te veroveren, verdwenen de problemen daarmee allerminst naar de achtergrond. De Nederlander grapte na afloop zelfs dat hij een nieuwe rug nodig had na de zware race in Montréal.

Red Bull weigert snelle oplossing

Mekies bevestigt dat Red Bull intensief werkt aan een structurele oplossing voor het stuiterprobleem. Volgens de Fransman draait het echter niet alleen om het wegwerken van het ongemak, maar vooral om het behouden van de prestaties van de wagen.

"Als we puur het probleem willen oplossen, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Alleen zou de wagen daardoor trager worden. Dat is uiteraard niet de richting die we willen uitgaan", legt Mekies uit in gesprek met The Race.

Daarom zoekt Red Bull naar een oplossing die beide doelstellingen combineert. "Onze mensen analyseren alles tot in de kleinste details. We willen de problemen aanpakken én tegelijkertijd rondetijd winnen. Dat maakt het een complexe uitdaging, maar net zulke uitdagingen hebben we eerder dit seizoen ook weten te overwinnen."

Monaco dreigt opnieuw pijnpunt te worden

De timing van het probleem is bovendien verre van ideaal. Na Canada wacht immers Monaco, een circuit dat bekendstaat om zijn hobbelige stratencircuit en waar Red Bull de voorbije jaren vaker worstelde met de afstelling van de wagen.

Verstappen gaf eerder al aan dat hij zich dit seizoen eigenlijk alleen in Miami echt comfortabel voelde in de RB22. "Dat circuit is uitzonderlijk vlak. Op andere banen voelen we die problemen veel sterker terug", klonk het eerder bij de viervoudige wereldkampioen.

Dat voorspelt weinig goeds voor Monaco. Sinds zijn dominante zege in 2023 wist Verstappen in het prinsdom geen podiumplaats meer te behalen. Met een zesde plaats in 2024 en een vierde stek in 2025 bleek het stratencircuit telkens een van de moeilijkste opdrachten voor Red Bull, waardoor alle ogen nu gericht zijn op de ingenieurs in Milton Keynes.