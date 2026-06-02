Red Bull slaat alarm: "Met die oplossing wordt Verstappen alleen maar langzamer"

Red Bull Racing blijft in 2026 worstelen met een hardnekkig probleem dat vooral Max Verstappen en Isack Hadjar parten speelt. De RB22 heeft grote moeite met kerbstones en hobbelige circuits, waardoor de wagen regelmatig last heeft van hevige stuiterbewegingen. Teambaas Laurent Mekies erkent dat een oplossing voorhanden ligt, maar die zou volgens hem een stevige prijs hebben.

Hoewel Verstappen in Canada zijn eerste podiumplaats van het seizoen wist te veroveren, verdwenen de problemen daarmee allerminst naar de achtergrond. De Nederlander grapte na afloop zelfs dat hij een nieuwe rug nodig had na de zware race in Montréal.

Red Bull weigert snelle oplossing

Mekies bevestigt dat Red Bull intensief werkt aan een structurele oplossing voor het stuiterprobleem. Volgens de Fransman draait het echter niet alleen om het wegwerken van het ongemak, maar vooral om het behouden van de prestaties van de wagen.

"Als we puur het probleem willen oplossen, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Alleen zou de wagen daardoor trager worden. Dat is uiteraard niet de richting die we willen uitgaan", legt Mekies uit in gesprek met The Race.

Daarom zoekt Red Bull naar een oplossing die beide doelstellingen combineert. "Onze mensen analyseren alles tot in de kleinste details. We willen de problemen aanpakken én tegelijkertijd rondetijd winnen. Dat maakt het een complexe uitdaging, maar net zulke uitdagingen hebben we eerder dit seizoen ook weten te overwinnen."

Monaco dreigt opnieuw pijnpunt te worden

De timing van het probleem is bovendien verre van ideaal. Na Canada wacht immers Monaco, een circuit dat bekendstaat om zijn hobbelige stratencircuit en waar Red Bull de voorbije jaren vaker worstelde met de afstelling van de wagen.

Verstappen gaf eerder al aan dat hij zich dit seizoen eigenlijk alleen in Miami echt comfortabel voelde in de RB22. "Dat circuit is uitzonderlijk vlak. Op andere banen voelen we die problemen veel sterker terug", klonk het eerder bij de viervoudige wereldkampioen.

Dat voorspelt weinig goeds voor Monaco. Sinds zijn dominante zege in 2023 wist Verstappen in het prinsdom geen podiumplaats meer te behalen. Met een zesde plaats in 2024 en een vierde stek in 2025 bleek het stratencircuit telkens een van de moeilijkste opdrachten voor Red Bull, waardoor alle ogen nu gericht zijn op de ingenieurs in Milton Keynes.

Pietje Bell

Posts: 35.063

Uit het betreffende artikel waar veel meer in staat:

[b]What we know about Red Bull's overweight car problems[/b]

The kerb and bumps issue

While finding a couple of tenths of a second from taking weight off will lift Red Bull up into the chasing pack behind Mercedes, it knows that other elemen... [Lees verder]

  • 2 jun 2026 - 15:12
Reacties (9)

    Posts: 10.072

    Misschien hebben ze bij Ford nog wel ergens bladveren van een oude Mustang in een schap liggen?

    • 2 jun 2026 - 14:48
  • Bertrand Gachot

    Posts: 718

    Hoezo oud? Ik heb een nieuwe Ford Ranger, en die heeft de beste en soepelste bladvering ever! Modelletje van maart 2026!

    • 2 jun 2026 - 15:00
    f(1)orum

      Posts: 10.072

      Nieuw is te duur; denk aan BC.

      • 2 jun 2026 - 15:27
  • Pietje Bell

    Posts: 35.063

    Uit het betreffende artikel waar veel meer in staat:

    What we know about Red Bull's overweight car problems

    The kerb and bumps issue

    While finding a couple of tenths of a second from taking weight off will lift Red Bull up into the chasing pack behind Mercedes, it knows that other elements need to be sorted too.

    One aspect that it has historically struggled with - and that flared up in Canada and is likely to be a factor in Monaco this weekend as well - is a difficulty the team has long had with kerbs and bumps.

    Mekies admitted that while dialling out problems with bouncing over kerbs was straightforward in itself, the challenge really comes from doing it in a way that does not give up laptime.

    "The guys are doing all the analysis in the world back at the factory to try to come up with a solution that not only fix the issues, but fix the issues by bringing lap time," he said.

    “It will probably be quite easy to fix the issues, but it would make the car slower. So you want to fix the issues and to bring laptime. It's a complex issue, but we love complex issues.

    "We have plenty of them and I have every confidence that in the same way that we have cracked quite fundamental issues since the beginning of the season, we will be managing to do a few more."

    Asked if these were things that could be dialled out of this year's car, or whether that was a project for next year and beyond, Mekies said: "There is nothing yet that we are saying cannot be fixed in '26."

    • 2 jun 2026 - 15:12
    • Snork

      Posts: 22.560

      Wordt ook een issue in Hongarije, Singapore en mogelijk ook Las Vegas.
      En ook in Midden Oosten, met al die gaten in het asfalt van raketten en drones.

      • 2 jun 2026 - 15:23
  • Snork

    Posts: 22.560

    Red Bull slaat alarm? Doen we niet meer aan het luiden van de noodklok? Of is dat ding kwijt?

    • 2 jun 2026 - 15:21
    f(1)orum

      Posts: 10.072

      De klok schijnt kapot gefileerd te zijn.

      • 2 jun 2026 - 15:26
    • Larry Perkins

      Posts: 65.415

      Newey heeft de noodklok meegenomen naar AM, daar schijnt die nog veel harder nodig te zijn...

      • 2 jun 2026 - 15:35
  • Larry Perkins

    Posts: 65.415

    Niet zeuren maar denk ook aan het grote voordeel:
    De enige manier om je tegenstander in te halen op Monaco is door er overheen te stuiteren...

    • 2 jun 2026 - 15:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

