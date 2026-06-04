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FIA grijpt in en past circuit Monaco aan

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FIA grijpt in en past circuit Monaco aan

De organisatie van de Grand Prix van Monaco heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan het iconische stratencircuit. De chicane bij het uitkomen van de tunnel was altijd een populair punt onder fotografen en verslaggevers, maar deze is nu aangepast. Een extra vangrail zorgt voor kritiek.

De Grand Prix van Monaco is een vreemde eend in de bijt op de Formule 1-kalender. De race is korter, de baan is zeer krap, inhalen is vrijwel onmogelijk en eigenlijk voldoet de baan niet aan de strenge veiligheidseisen. Het circuit heeft veel unieke delen, en voor fotografen is het dé plek om mooie plaatjes te maken. In Monaco kan men heel dichtbij de actie komen, maar één van de mooiste punten van de baan is nu aangepast.

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Wat is er aangepast?

In de chicane na de tunnel konden fotografen en verslaggevers letterlijk op de baan stappen. Ze deden dit natuurlijk niet, maar er zat hier een grote opening in de vangrail, waardoor ze vrij zicht hadden op de baan en het op tv haast leek alsof ze echt op de baan stonden.

Fotografen deelden vanochtend teleurgesteld beelden van een opvallende nieuwe vangrail die is geplaatst door de organisatie. Het vrije gat dat hier altijd dé plek was voor mooie beelden, is verdwenen. Ze hebben geen vrij zicht meer op de chicane, en moeten het nu doen met beelden van de helft van de bocht. Niet alleen de fotografen vragen zich af wat er aan de hand is, ook de fans reageren teleurgesteld. De reden voor de aanpassing is niet bekend, maar vermoedelijk heeft het te maken met de veiligheid.

Wat zegt de FIA?

Het feit dat de vangrail is aangepast, komt ook niet uit de lucht vallen. De FIA liet gisteravond al weten dat er meerdere delen van de baan zijn aangepast. In meerdere bochten zijn de vangrails aangepast, en dat geldt dus ook voor dit punt in bocht 10. De FIA liet weten dat de vangrail is verlengd, en de opening kleiner is geworden. Dit geldt ook voor de vangrails in bocht elf en twaalf.

racepace1

Posts: 716

Lijkt mij ook verstandig om een stoplicht bij de ingang van de tunnel te plaatsten voor het geval er al iemand in de tunnel rijd en er nog een in wil...

  • 2
  • 4 jun 2026 - 16:15
F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • racepace1

    Posts: 716

    Lijkt mij ook verstandig om een stoplicht bij de ingang van de tunnel te plaatsten voor het geval er al iemand in de tunnel rijd en er nog een in wil...

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 16:15
  • monzaron

    Posts: 1.003

    Dit jaar is het jaar van vele technische en baan veranderingen, de afbraak van de F1 gaat tot nu toe sneller dan de F1 race wagens.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 16:43
    • laagvliegerT

      Posts: 1.755

      De hele maatschappij gaat ten onder aan:
      "Veiligheid".

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 16:55

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Red Bull Racing
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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