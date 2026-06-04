De organisatie van de Grand Prix van Monaco heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan het iconische stratencircuit. De chicane bij het uitkomen van de tunnel was altijd een populair punt onder fotografen en verslaggevers, maar deze is nu aangepast. Een extra vangrail zorgt voor kritiek.

De Grand Prix van Monaco is een vreemde eend in de bijt op de Formule 1-kalender. De race is korter, de baan is zeer krap, inhalen is vrijwel onmogelijk en eigenlijk voldoet de baan niet aan de strenge veiligheidseisen. Het circuit heeft veel unieke delen, en voor fotografen is het dé plek om mooie plaatjes te maken. In Monaco kan men heel dichtbij de actie komen, maar één van de mooiste punten van de baan is nu aangepast.

Wat is er aangepast?

In de chicane na de tunnel konden fotografen en verslaggevers letterlijk op de baan stappen. Ze deden dit natuurlijk niet, maar er zat hier een grote opening in de vangrail, waardoor ze vrij zicht hadden op de baan en het op tv haast leek alsof ze echt op de baan stonden.

Fotografen deelden vanochtend teleurgesteld beelden van een opvallende nieuwe vangrail die is geplaatst door de organisatie. Het vrije gat dat hier altijd dé plek was voor mooie beelden, is verdwenen. Ze hebben geen vrij zicht meer op de chicane, en moeten het nu doen met beelden van de helft van de bocht. Niet alleen de fotografen vragen zich af wat er aan de hand is, ook de fans reageren teleurgesteld. De reden voor de aanpassing is niet bekend, maar vermoedelijk heeft het te maken met de veiligheid.

Wat zegt de FIA?

Het feit dat de vangrail is aangepast, komt ook niet uit de lucht vallen. De FIA liet gisteravond al weten dat er meerdere delen van de baan zijn aangepast. In meerdere bochten zijn de vangrails aangepast, en dat geldt dus ook voor dit punt in bocht 10. De FIA liet weten dat de vangrail is verlengd, en de opening kleiner is geworden. Dit geldt ook voor de vangrails in bocht elf en twaalf.