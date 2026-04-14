De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Na een moeizame seizoensstart van Red Bull Racing wordt steeds vaker gespeculeerd over een mogelijk vertrek, en daarbij duikt één bestemming, net als in voorgaande jaren, opvallend vaak op: Mercedes.

Volgens Jack Plooij is die overstap zelfs al zo goed als beklonken. De analist stelt dat hij uit eerste hand heeft vernomen dat Verstappen op termijn richting de Zilverpijlen trekt.

Plooij: ‘Verstappen gaat naar Mercedes’

Plooij baseert zich op een opvallende bron voor zijn overtuiging. “Wij stonden destijds samen in de pitbox en toen zei Jos Verstappen doodleuk dat ze naar Mercedes zouden gaan. Dat is mij altijd bijgebleven”, vertelt hij in het Race Café van Ziggo Sport.

De analist is er dan ook van overtuigd dat die piste nog altijd leeft. “Ik denk echt dat die kans groot is. Als je zoiets rechtstreeks hoort, dan blijft dat hangen. Voor mij is dat geen loos gerucht”, klinkt het stellig.

Concurrentie bij Mercedes ligt al vast

Een overstap naar Mercedes zou wel gevolgen hebben voor de huidige line-up. Voor 2027 liggen George Russell en Kimi Antonelli al vast, waardoor er bij een komst van Verstappen iemand moet wijken.

Plooij ziet daar echter vooral spektakel in. “Hoe mooi zou het zijn als hij naast Russell komt te zitten? Dan kan Russell eens tonen wat hij écht waard is”, sneert hij. De analist ziet zelfs een scenario waarbij Antonelli plaatsmaakt. “Als die de kans krijgt om bijvoorbeeld naar Ferrari te gaan, dan ligt de weg open. Verstappen naast Russell, dat zou ik wel willen zien”, besluit Plooij.

De toekomst van Verstappen in de koningsklasse van de autosport blijft een hot-topic. Vanwege zijn enorme afkeer richting de nieuwe auto's en het feit dat Mercedes, Ferrari en McLaren momenteel ongrijpbaar lijken voor Red Bull, ging het de afgelopen weken bijna nergens anders meer over.

Starscreamer

Posts: 1.432

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Jack Plooij Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.651

    De tandarts heeft weer aandacht nodig

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:08
    • F1jos

      Posts: 5.139

      De tandarts is bezig met boren naar geruchten

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 09:22
    • The Wolf

      Posts: 595

      Plooij is bezig met een wortelkanaal behandeling en zo te lezen komt er een bak met pus uit

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 09:23
  • The Wolf

    Posts: 595

    Wolf: "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"
    Wolf: "F1 gaat vanaf volgende race verder met V12 motoren"
    Wolf: "Batterijen worden ingeleverd bij Jumbo Supermarkt"
    Wolf: "Pitpoezen maken vanaf volgende race comeback"

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:12
  • Edgar

    Posts: 1.752

    Je moet iets roepen om relevant te blijven....

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:18
  • Starscreamer

    Posts: 1.432

    "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"
    Klopt helemaal!!!!, met de GT3-racerij. ;)

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:18
  • @bsurd

    Posts: 38

    Hoop dat Max bij Red Bull blijft of idd na dit jaar uit stapt uit de Formule 1. Het zijn zijn eigen woorden "Kampioen worden zo top zijn maar de nieuwe regels zijn niet Formule 1 waardig". Stap niet over omdat Mercedes beter NU is, nee de regels zijn idd niet meer zo als ik er naar kijk. Vindt het zelf al heel jammer dat de Pitspoesen weg zijn, de gewone pitstops zoals vroeger met tanken erbij en de motoren zijn nu half om half. De Formule 1 is meer een "ingenieurssport" geworden dan een "coureurssport". De software en batterijstrategie bepalen soms meer de uitslag dan het talent van de rijder. DRS-afhankelijkheid: Veel inhaalacties gebeuren via DRS (Drag Reduction System), wat door critici als "kunstmatig" inhalen wordt gezien, in plaats van de "harde gevechten" uit de jaren '90. We hebben een tijd geleden nog kunnen genieten van de A1 race, waar Jos Verstappen liet zien dat hij een ware courreur was. De auto's waren gelijk, het kwam op de rijder af. Ze moeten banden sparen ("management"), wat zorgt voor minder agressieve gevechten dan vroeger. Max, laat zien als je de kans krijgt samen met het team om alsnog van mij part derde wordt in het kampioenschap en herhaal wat je eerst hebt gezegd. Dit is geen Formule1 waardig, meer Mario cart spectakel.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

