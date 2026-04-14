De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Na een moeizame seizoensstart van Red Bull Racing wordt steeds vaker gespeculeerd over een mogelijk vertrek, en daarbij duikt één bestemming, net als in voorgaande jaren, opvallend vaak op: Mercedes.

Volgens Jack Plooij is die overstap zelfs al zo goed als beklonken. De analist stelt dat hij uit eerste hand heeft vernomen dat Verstappen op termijn richting de Zilverpijlen trekt.

Plooij: ‘Verstappen gaat naar Mercedes’

Plooij baseert zich op een opvallende bron voor zijn overtuiging. “Wij stonden destijds samen in de pitbox en toen zei Jos Verstappen doodleuk dat ze naar Mercedes zouden gaan. Dat is mij altijd bijgebleven”, vertelt hij in het Race Café van Ziggo Sport.

De analist is er dan ook van overtuigd dat die piste nog altijd leeft. “Ik denk echt dat die kans groot is. Als je zoiets rechtstreeks hoort, dan blijft dat hangen. Voor mij is dat geen loos gerucht”, klinkt het stellig.

Concurrentie bij Mercedes ligt al vast

Een overstap naar Mercedes zou wel gevolgen hebben voor de huidige line-up. Voor 2027 liggen George Russell en Kimi Antonelli al vast, waardoor er bij een komst van Verstappen iemand moet wijken.

Plooij ziet daar echter vooral spektakel in. “Hoe mooi zou het zijn als hij naast Russell komt te zitten? Dan kan Russell eens tonen wat hij écht waard is”, sneert hij. De analist ziet zelfs een scenario waarbij Antonelli plaatsmaakt. “Als die de kans krijgt om bijvoorbeeld naar Ferrari te gaan, dan ligt de weg open. Verstappen naast Russell, dat zou ik wel willen zien”, besluit Plooij.

De toekomst van Verstappen in de koningsklasse van de autosport blijft een hot-topic. Vanwege zijn enorme afkeer richting de nieuwe auto's en het feit dat Mercedes, Ferrari en McLaren momenteel ongrijpbaar lijken voor Red Bull, ging het de afgelopen weken bijna nergens anders meer over.