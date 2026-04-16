Russell waarschuwt Ferrari: "Mercedes zal betere starts hebben"

Mercedes domineert voorlopig het Formule 1-seizoen 2026, maar toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Ondanks meerdere starts vanaf de eerste rij, slagen de Zilverpijlen er niet in om die sterke uitgangspositie om te zetten in de leiding na de openingsronde.

Volgens George Russell ligt de focus daarom volop op het verbeteren van de zwakke racestarts, met het oog op de volgende races in Miami en Montreal.

Mercedes zoekt oplossing voor zwakke starts

Hoewel Mercedes dit seizoen al vier keer de volledige eerste startrij bezette, ging het telkens mis bij de start. Zowel Russell als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli verloren direct terrein, waardoor ze in de achtervolging moesten.

Russell benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om dat probleem aan te pakken. “Zoals in elke sport gebeurt er enorm veel werk dat mensen niet zien. We analyseren alles van de eerste races en kijken vooruit naar wat er nog komt”, klinkt het tegenover Sky Sports.

De Brit wijst erop dat de mogelijkheden om starts te oefenen beperkt zijn door de regels. “Je krijgt nauwelijks kansen om dit echt te trainen. Dat is nu eenmaal onderdeel van de sport, dus moet je het vooral uit data en simulaties halen”, legt hij uit.

Ferrari zet toon bij starts

Terwijl Mercedes worstelt, lijkt Ferrari juist een voordeel te hebben bij de starts. De Italiaanse renstal profiteert van een kleinere turbo, waardoor coureurs sneller in het ideale venster zitten om weg te rijden.

Toch blijft Russell optimistisch over de vooruitgang van Mercedes. “We mogen tijdens bandentests geen starts oefenen, dus ook hier niet. Maar we gebruiken elke kans om de data te bestuderen en te begrijpen waar het beter kan”, aldus de Mercedes-coureur.

Hij besluit met vertrouwen richting de komende races. “We hebben inmiddels een goed idee waar het probleem zit. Als we dat kunnen vertalen naar de baan, moeten we hier echt stappen in kunnen zetten”, klinkt het strijdvaardig.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 340

    Groot bek die Russel laat eerst maar zien

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 15:19
    • Edgar

      Posts: 1.754

      Afgelopen race viel mij al op dat de start van Mercedes al een stuk beter was

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 15:53

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
