Mercedes domineert voorlopig het Formule 1-seizoen 2026, maar toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Ondanks meerdere starts vanaf de eerste rij, slagen de Zilverpijlen er niet in om die sterke uitgangspositie om te zetten in de leiding na de openingsronde.

Volgens George Russell ligt de focus daarom volop op het verbeteren van de zwakke racestarts, met het oog op de volgende races in Miami en Montreal.

Mercedes zoekt oplossing voor zwakke starts

Hoewel Mercedes dit seizoen al vier keer de volledige eerste startrij bezette, ging het telkens mis bij de start. Zowel Russell als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli verloren direct terrein, waardoor ze in de achtervolging moesten.

Russell benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om dat probleem aan te pakken. “Zoals in elke sport gebeurt er enorm veel werk dat mensen niet zien. We analyseren alles van de eerste races en kijken vooruit naar wat er nog komt”, klinkt het tegenover Sky Sports.

De Brit wijst erop dat de mogelijkheden om starts te oefenen beperkt zijn door de regels. “Je krijgt nauwelijks kansen om dit echt te trainen. Dat is nu eenmaal onderdeel van de sport, dus moet je het vooral uit data en simulaties halen”, legt hij uit.

Ferrari zet toon bij starts

Terwijl Mercedes worstelt, lijkt Ferrari juist een voordeel te hebben bij de starts. De Italiaanse renstal profiteert van een kleinere turbo, waardoor coureurs sneller in het ideale venster zitten om weg te rijden.

Toch blijft Russell optimistisch over de vooruitgang van Mercedes. “We mogen tijdens bandentests geen starts oefenen, dus ook hier niet. Maar we gebruiken elke kans om de data te bestuderen en te begrijpen waar het beter kan”, aldus de Mercedes-coureur.

Hij besluit met vertrouwen richting de komende races. “We hebben inmiddels een goed idee waar het probleem zit. Als we dat kunnen vertalen naar de baan, moeten we hier echt stappen in kunnen zetten”, klinkt het strijdvaardig.