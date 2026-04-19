Max Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer hebben de 32ste tijd genoteerd in de kwalificatie voor de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring. Wie de pole position heeft gepakt, is nog niet duidelijk. Later vanochtend volgt er een speciale strijd om de snelste tijd.

Na de gifzwarte dag van gisteren besloot de organisatie dat het programma van vandaag 'gewoon' door zou gaan. De start van de kwalificatie werd vanochtend een kwartier uitgesteld, omdat het de hele nacht hard had geregend. Een kwartier later dan verwacht ging de sessie van start, en nam Auer plaats achter het stuur.

Het duurde eventjes voordat Auer de eerste rondetijd kon noteren in de blauwe Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing. Toen de Oostenrijker eenmaal een rondje had genoteerd, had hij de tweede naam achter zijn naam staan. De omstandigheden waren echter niet goed, want het was nog steeds zeer nat en mistig.

Hoe deed Verstappen het?

Verstappen nam later het stuur over van Auer, en hij reed een goede sessie. Hij noteerde de snelste tijd, maar in de laatste fase van de sessie doken er nog veel coureurs onder zijn tijd. Verstappen was echter al uitgestapt, en stond in de slotfase van de sessie gezellig te babbelen in de pitbox van Winward Racing.

Op de baan werden er nog veel snellere tijden genoteerd, waaronder eentje door voormalig Formule 1-coureur Timo Glock. De Duitser bestuurt vandaag een McLaren, en hij liet zien dat hij het zeker nog niet verleerd is. De omstandigheden waren nog steeds verraderlijk, en met een Top Qualifying en een vier uur durende race in het vooruitzicht, was het belangrijk om geen grote risico's te nemen.

Wat staat er nog op het programma?

De race gaat vanmiddag om 13:00 van start, en de vlag zal vallen om 17:00. De kans is aanwezig dat er nog meer regen gaat vallen in de komende uren, en dat betekent dat Verstappen een uitdagende strijd staat te wachten. Voordat we gaan racen, zal er over een uur nog worden gestreden om de pole position. De snelste tijd in de kwalificatie van zojuist werd genoteerd door Christian Krögnes in een Aston Martin.