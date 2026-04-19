Op de Nürburgring Nordschleife staat vandaag de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring op het programma. Het belooft een zeer drukke dag te worden met veel baanactie, en via onderstaande gratis livestreams mis je geen minuut van de actie met Max Verstappen.

Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer zullen vandaag gaan jagen op de pole position voor de vier uur durende race. De dag begint met een gewone kwalificatie, die om 08:15 begint. Deze sessie bepaalt echter nog niet de volledige startopstelling, want de organisatie heeft besloten het format voor dit weekend enigszins aan te passen.

De snelste auto's uit de verschillende klassen zullen om 10:40 namelijk aan de start verschijnen van de zogenaamde Top Qualifying. In deze sessie zal worden bepaald welke teams en coureurs vanaf de pole position aan de 4-uursrace zullen beginnen. De kwalificatie en de Top Qualifying zijn via onderstaande livestream te volgen met Duits commentaar.

De kwalificatierace zelf zal om 13:00 van start gaan. Verstappen en zijn teamgenoot Auer zullen in deze race zoveel mogelijk meters willen gaan maken ter voorbereiding op hun deelname aan de 24 uur van de Nürburgring volgende maand. Het is nog niet bekend of Auer of Verstappen de race zal gaan starten.

De race van Verstappen en Auer en de rest van de coureurs is te volgen via verschillende kanalen. Viaplay zal de race in zijn volledigheid gaan uitzenden, maar voor wie geen abonnement heeft, zijn er verschillende uitwegen om toch naar de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring te kijken.

Via onderstaande link kan er worden gekeken naar de race op de Nürburgring Nordschleife. De stream heeft Engels commentaar, en zal de volledige wedstrijd uitzenden, die dus duurt tot en met 17:00. Daarna zal er een podiumceremonie volgen en een kort interview met de winnaars van de race.