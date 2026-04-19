Kijk hier live en gratis naar de race van Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar de race van Verstappen op de Nürburgring

Op de Nürburgring Nordschleife staat vandaag de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring op het programma. Het belooft een zeer drukke dag te worden met veel baanactie, en via onderstaande gratis livestreams mis je geen minuut van de actie met Max Verstappen.

Kijk hier naar de kwalificatie

Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer zullen vandaag gaan jagen op de pole position voor de vier uur durende race. De dag begint met een gewone kwalificatie, die om 08:15 begint. Deze sessie bepaalt echter nog niet de volledige startopstelling, want de organisatie heeft besloten het format voor dit weekend enigszins aan te passen.

De snelste auto's uit de verschillende klassen zullen om 10:40 namelijk aan de start verschijnen van de zogenaamde Top Qualifying. In deze sessie zal worden bepaald welke teams en coureurs vanaf de pole position aan de 4-uursrace zullen beginnen. De kwalificatie en de Top Qualifying zijn via onderstaande livestream te volgen met Duits commentaar.

Kijk hier naar de race

De kwalificatierace zelf zal om 13:00 van start gaan. Verstappen en zijn teamgenoot Auer zullen in deze race zoveel mogelijk meters willen gaan maken ter voorbereiding op hun deelname aan de 24 uur van de Nürburgring volgende maand. Het is nog niet bekend of Auer of Verstappen de race zal gaan starten.

De race van Verstappen en Auer en de rest van de coureurs is te volgen via verschillende kanalen. Viaplay zal de race in zijn volledigheid gaan uitzenden, maar voor wie geen abonnement heeft, zijn er verschillende uitwegen om toch naar de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring te kijken.

Via onderstaande link kan er worden gekeken naar de race op de Nürburgring Nordschleife. De stream heeft Engels commentaar, en zal de volledige wedstrijd uitzenden, die dus duurt tot en met 17:00. Daarna zal er een podiumceremonie volgen en een kort interview met de winnaars van de race.

StevenQ

Posts: 10.423

Er is ook al een tijdje geen F1 meer geweest dus valt daar niet veel meer over te schrijven

verder kun je je afvragen of je de races die dit jaar geweest zijn wel f1 kan noemen

  • 6
  • 19 apr 2026 - 09:53
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.733

    Duimen voor geen gekke dingen vandaag

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 07:56
  • Psykosis

    Posts: 81

    Hoe kom ik op deze site op de afdeling van de F1 ??
    Ik dacht dat deze link die ik al heel lang heb over F1 ging.
    Maar ik zie niets anders meer dan M. Verstappen of deze onzin op die Nürburgring
    Iets wat over de F1 gaat is nog maar ver te zoeken.

    • + 2
    • 19 apr 2026 - 09:28
    • StevenQ

      Posts: 10.422

      Er is ook al een tijdje geen F1 meer geweest dus valt daar niet veel meer over te schrijven

      verder kun je je afvragen of je de races die dit jaar geweest zijn wel f1 kan noemen

      • + 6
      • 19 apr 2026 - 09:53
    • NicoS

      Posts: 20.611

      De site heet GP Today, dus wat is uw punt?
      De F1 begint over twee weken weer.

      • + 4
      • 19 apr 2026 - 10:29
  • snailer

    Posts: 32.436

    Eens met Gti. Ik duim mee.

    laatste 15 minuten bezig. opdrogende baan. De tijden die nu staan zeggen niks. Op naar het eind van de loterij.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 09:32
    • snailer

      Posts: 32.436

      Verstappen en Engel staan relaxed in de pit en laten het eind van de kwali voorbij gaan. Vind het verbazend. Maar dan blijkt dat ik echt geen kennis heb van GT3. De kwalificatie die echt er om gaat zal later pas zijn. Best verwarrend.

      • + 1
      • 19 apr 2026 - 09:48
    • StevenQ

      Posts: 10.422

      Over drie kwartier komt de top qualy voor de GT3, de tijd die je dan zet telt pas voor de grid

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 09:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

