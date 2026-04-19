Max Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer gaan vandaag jagen op een goed resultaat op de Nürburgring Nordschleife. Het is de eerste race die ze samen rijden, en Verstappen is vooralsnog tevreden over de samenwerking én de Mercedes-AMG GT3-bolide waar ze mee rijden.

Na de gitzwarte dag van gisteren, besloot de organisatie dat de baanactie van vandaag 'gewoon' door zou gaan. Verstappen en Auer kwamen vanochtend in actie tijdens de gewone kwalificatie, en zullen zich over een aantal minuten gaan mengen in de strijd om de pole. Voor hen is het vooral belangrijk om aan elkaar te wennen, en om onder wisselende omstandigheden te kunnen rijden.

Hoe is het gevoel?

Verstappen is vooralsnog tevreden, zo liet hij tijdens een interview met de NLS weten: "Voor mij is dit een belangrijk weekend, ook om Lucas een beetje te ondersteunen. Hij heeft van ons allemaal tot nu toe het minst in de auto gezeten, dus het is belangrijk om hem binnen de groep op snelheid te brengen."

Dat gaat volgens Verstappen helemaal naar wens: "De auto werkt echt super. Tegelijkertijd leer ik zelf ook nog wat bij betreft de set-up. We proberen steeds kleine dingen uit om nog meer snelheid te vinden. De andere teams werken ook aan hun finetuning en balans, en dat proberen wij dus ook. Hopelijk klopt alles straks voor de hoofdrace."

Wat is het doel van Verstappen?

In die race zal Verstappen zich niet per se gaan richten op de zege. Het is voor hem meer een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring: "Het draait vooral om meer race-ervaring opdoen en om nog vertrouwder te worden met de auto. Je moet ook naar de omstandigheden kijken: we hebben in de regen gereden, en hopelijk wordt het straks nog droog. Maar er kunnen nog steeds plekken zijn waar het gras vochtig is. Bij het inhalen buiten de ideale lijn moet je voorzichtig zijn."

Voor Verstappen is het in ieder geval goed weer: "Voor mij is het goed om gewoon alle omstandigheden een keertje mee te maken. Ik wilde hier al een hele tijd starten. Ik heb veel langeafstandsraces gevolgd, en dit is absoluut één van de zwaarste. Nu ik voor het eerst de kans krijg, ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen."