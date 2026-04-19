Verstappen geniet op de Nürburgring: "Het gaat super!"

Verstappen geniet op de Nürburgring: "Het gaat super!"

Max Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer gaan vandaag jagen op een goed resultaat op de Nürburgring Nordschleife. Het is de eerste race die ze samen rijden, en Verstappen is vooralsnog tevreden over de samenwerking én de Mercedes-AMG GT3-bolide waar ze mee rijden.

Na de gitzwarte dag van gisteren, besloot de organisatie dat de baanactie van vandaag 'gewoon' door zou gaan. Verstappen en Auer kwamen vanochtend in actie tijdens de gewone kwalificatie, en zullen zich over een aantal minuten gaan mengen in de strijd om de pole. Voor hen is het vooral belangrijk om aan elkaar te wennen, en om onder wisselende omstandigheden te kunnen rijden.

Hoe is het gevoel?

Verstappen is vooralsnog tevreden, zo liet hij tijdens een interview met de NLS weten: "Voor mij is dit een belangrijk weekend, ook om Lucas een beetje te ondersteunen. Hij heeft van ons allemaal tot nu toe het minst in de auto gezeten, dus het is belangrijk om hem binnen de groep op snelheid te brengen."

Dat gaat volgens Verstappen helemaal naar wens: "De auto werkt echt super. Tegelijkertijd leer ik zelf ook nog wat bij betreft de set-up. We proberen steeds kleine dingen uit om nog meer snelheid te vinden. De andere teams werken ook aan hun finetuning en balans, en dat proberen wij dus ook. Hopelijk klopt alles straks voor de hoofdrace."

Wat is het doel van Verstappen?

In die race zal Verstappen zich niet per se gaan richten op de zege. Het is voor hem meer een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring: "Het draait vooral om meer race-ervaring opdoen en om nog vertrouwder te worden met de auto. Je moet ook naar de omstandigheden kijken: we hebben in de regen gereden, en hopelijk wordt het straks nog droog. Maar er kunnen nog steeds plekken zijn waar het gras vochtig is. Bij het inhalen buiten de ideale lijn moet je voorzichtig zijn."

Voor Verstappen is het in ieder geval goed weer: "Voor mij is het goed om gewoon alle omstandigheden een keertje mee te maken. Ik wilde hier al een hele tijd starten. Ik heb veel langeafstandsraces gevolgd, en dit is absoluut één van de zwaarste. Nu ik voor het eerst de kans krijg, ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen."

NicoS

Posts: 20.612

Leven gaat gewoon door, net als in de echte wereld…..

  • 2
  • 19 apr 2026 - 11:12
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.358

    Er valt een dode maar voor de rest is alles super

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 10:45
    • NicoS

      Posts: 20.612

      Leven gaat gewoon door, net als in de echte wereld…..

      • + 2
      • 19 apr 2026 - 11:12
    • HarryLam

      Posts: 5.391

      Skieen wordt toch ook niet afgelast wegens 50+ doden...

      • + 1
      • 19 apr 2026 - 11:12
  • Pietje Bell

    Posts: 34.369

    UPDATE 10:45 UUR: Mercedes-AMG heeft bevestigd dat Lucas Auer de Top Qualifying
    doet in de Verstappen Racing-auto.

    • + 1
    • 19 apr 2026 - 10:53
    • F1pret

      Posts: 12

      Inderdaad Pietje en op dit moment staat hij 19e. Dat is nog een flink eindje van de nummer 1 Thierry Vermeulen.

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 11:07
    • Eddie69

      Posts: 1

      Hier de onboard van Verstappen Racing:
      www.youtube.com/watch?v=0vsL4ciXcXY

      • + 1
      • 19 apr 2026 - 11:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

