De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het is immers de vraag of hij doorgaat in de sport óf dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. David Coulthard kan zich dat nauwelijks voorstellen, en denkt dat Verstappen de Red Bull-familie nooit zal verlaten.

Verstappen is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij wist nog geen enkele keer in de top vijf te finishen, terwijl hij ook worstelt met zijn auto en de nieuwe motorregels. Als het aan Verstappen ligt gaat er snel iets veranderen, anders gaat hij de sport verlaten. In Japan dreigde hij openlijk met een F1-vertrek, maar in de weken daarna werd hij vooral gelinkt aan een vertrek bij Red Bull.

Samen voor altijd

Voormalig F1-coureur David Coulthard kan zich dat nauwelijks voorstellen. Als dit onderwerp aan bod komt in de podcast Up To Speed, reageert hij duidelijk: "Ik denk dat de relatie tussen Max en Red Bull zal blijven bestaan. Ongeacht of hij in de toekomst nog voor hen rijdt in de Formule 1. De band tussen Oostenrijk, Verstappen en zijn familie is zo sterk dat ik niet verwacht dat hij ineens ergens anders opduikt, bijvoorbeeld als een Monster-atleet."

Waarom is een vertrek niet uitgesloten?

Toch durft Coulthard een vertrek van Verstappen niet helemaal uit te sluiten: "Zoals ik eerder al heb gezegd: niets duurt voor eeuwig in deze sport. Max is een echte, competitieve strijder. Als Red Bull op de lange termijn, daarmee bedoel ik eigenlijk al later dit jaar, moeite blijft houden met het aantikken van een winnende vorm, dan zal hij natuurlijk wel gaan rondkijken waar zijn loopbaan het beste tot zijn recht komt."

Hoe innig is de samenwerking?

Verstappen en Red Bull zijn al zeer lang innig met elkaar verbonden. Ze hielpen hem de Formule 1 in, en hij heeft de Red Bull-familie sindsdien niet verlaten. De logo's van Red Bull zijn daarnaast ook te zien op de auto's uit Verstappens GT3-team, terwijl ze ook betrokken zijn bij zijn simraceteam. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal.