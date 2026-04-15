Red Bull-exit Verstappen wordt uitgesloten

Red Bull-exit Verstappen wordt uitgesloten

De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het is immers de vraag of hij doorgaat in de sport óf dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. David Coulthard kan zich dat nauwelijks voorstellen, en denkt dat Verstappen de Red Bull-familie nooit zal verlaten.

Verstappen is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij wist nog geen enkele keer in de top vijf te finishen, terwijl hij ook worstelt met zijn auto en de nieuwe motorregels. Als het aan Verstappen ligt gaat er snel iets veranderen, anders gaat hij de sport verlaten. In Japan dreigde hij openlijk met een F1-vertrek, maar in de weken daarna werd hij vooral gelinkt aan een vertrek bij Red Bull.

Samen voor altijd

Voormalig F1-coureur David Coulthard kan zich dat nauwelijks voorstellen. Als dit onderwerp aan bod komt in de podcast Up To Speed, reageert hij duidelijk: "Ik denk dat de relatie tussen Max en Red Bull zal blijven bestaan. Ongeacht of hij in de toekomst nog voor hen rijdt in de Formule 1. De band tussen Oostenrijk, Verstappen en zijn familie is zo sterk dat ik niet verwacht dat hij ineens ergens anders opduikt, bijvoorbeeld als een Monster-atleet."

Waarom is een vertrek niet uitgesloten?

Toch durft Coulthard een vertrek van Verstappen niet helemaal uit te sluiten: "Zoals ik eerder al heb gezegd: niets duurt voor eeuwig in deze sport. Max is een echte, competitieve strijder. Als Red Bull op de lange termijn, daarmee bedoel ik eigenlijk al later dit jaar, moeite blijft houden met het aantikken van een winnende vorm, dan zal hij natuurlijk wel gaan rondkijken waar zijn loopbaan het beste tot zijn recht komt."

Hoe innig is de samenwerking?

Verstappen en Red Bull zijn al zeer lang innig met elkaar verbonden. Ze hielpen hem de Formule 1 in, en hij heeft de Red Bull-familie sindsdien niet verlaten. De logo's van Red Bull zijn daarnaast ook te zien op de auto's uit Verstappens GT3-team, terwijl ze ook betrokken zijn bij zijn simraceteam. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal.

RamboRussell

Posts: 153

Weer een artikel met de duiding van: Jantje vind dit, Pietje vind dat, Kareltje vind zus en Keesje vind zo!

  • 2
  • 15 apr 2026 - 11:42
F1 Nieuws Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.146

    Max verlaat zijn familie niet, maar de familie leden lopen weg bij Max. Een lege huls is zijn deel.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 10:51
    • Skoda F1

      Posts: 685

      Misschien wel een Leeg huis maar ook een over volle bankrekening..

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 11:00
    • snailer

      Posts: 32.386

      Wat mij opvalt is dat al die pundits ouwe wijven zijn. Zo te lezen zitten er hier ook een heel stel.

      Persoonlijk hoop ik dat Verstappen, de absoluut beste racer van het hele stel, snel de F-prut verlaat.
      Superformule is ondertussen al gewoon sneller dan F1 en daar wordt wel echt geracet.

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 11:45
  • Larry Perkins

    Posts: 64.324

    De aanhalingstekens voor in de kop waren op...

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 10:58
    • Pietje Bell

      Posts: 34.304

      Inderdaad. Nu staat het er al een feit wat onjuist is.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 11:09
  • Larry Perkins

    Posts: 64.324

    Bovengenoemde podcast…

    Who would make way for Max Verstappen at McLaren? | Up To Speed
    (32,14 minuten)

    https://youtu.be/VhYNtzuVc10

    (you’re welcome!)

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 11:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.324

      Nog eentje…

      What Lambiase leaving Red Bull means for Max Verstappen & Formula 1 | F1 Show Podcast
      (1.02,22)

      https://youtu.be/Zre0zig4VIg

      0:00 - No F1, but The Masters
      2:45 - F1 returning to India?
      4:40 - GP leaving a sign Max is leaving?
      16:30 - Culture issue at Red Bull?
      19:10 - What's going on at Audi & Aston Martin?
      24:30 - Could Christian Horner return?
      28:15 - F1 regulations changing?
      38:20 - Can Kimi Antonelli win the championship?
      44:30 - Is Lewis Hamilton in for a better year?
      49:25 - Who else has impressed?
      57:30 - Behind the scenes with the SSF1 team!

      (gedaan!)

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 11:38
    • Larry Perkins

      Posts: 64.324

      Off-topic:

      Exclusieve rallyspecial met Jos Verstappen | Paddockpraat #96
      (38,59 minuten)

      https://youtu.be/ifW2QgYifpA

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 12:01
  • RamboRussell

    Posts: 153

    Weer een artikel met de duiding van: Jantje vind dit, Pietje vind dat, Kareltje vind zus en Keesje vind zo!

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 11:42
    • Need5Speed

      Posts: 3.681

      Het is bonus komkommertijd, dan wordt er al gauw weer een koeltaart uit de vriezer gehaald.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 12:29
  • Pietje Bell

    Posts: 34.304

    Mijn favoriet Yuki die helaas dit jaar aan de kant moet toekijken heeft een hele leuke
    vriendin, Kayna Zij heeft net zo'n vrolijk en opgeruimd karakter als Yuki.
    Hier weer een leuke post van haar waarop ze goed te zien is:

    www.instagram.com/p/DXJY8xZEdG0/

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 11:56

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

