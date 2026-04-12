David Coulthard is van mening dat Lewis Hamilton een luxe heeft die veel Formule 1-coureurs nooit hebben kunnen ervaren. Hij doelt dan op de dominantie die de zevenvoudig wereldkampioen heeft gehad. Alleen Michael Schumacher en Max Verstappen kwamen in de buurt van de dominantie van de Brit.

Hamilton is onderhand 41 jaar oud, maar staat nog altijd op de grid. Hamilton is de enige met Michael Schumacher die zeven wereldkampioenschappen heeft behaald, dus de Brit wil er nog één winnen. Op die manier zou hij, op papier, de allerbeste Formule 1-coureur uit de geschiedenis zijn.

Hamilton heeft iets speciaals gedaan

Coulthard zegt in de Up to Speed-podcast dat Hamilton een enorme luxe heeft gehad. "Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor succes in de toekomst. Ik weet zeker dat jullie dat allemaal al eens eerder hebben gezien. Ik denk dat teams die strijden om titels langer en langer moeten strijden om die titel. Dat geeft teams met wereldkampioenschaps-DNA vanzelfsprekend de kans om veel eerder met de ontwikkeling te beginnen."

Dat zou dan ook de Mercedes-dominantie van dit seizoen betekenen. "Ik denk dat dat verklaart waarom Mercedes zo sterk is uitgekomen met hun motor- en autopakket. Er zijn volgens mij verschillende voorbeelden van coureurs die zeer succesvol zijn geweest in de sport en hun wereldkampioenschappen met een behoorlijk verschil hebben gewonnen."

Na een titel wordt een team minder competitief

"Win een titel, en om welke reden dan ook, wordt het team minder competitief", aldus de oud-coureur. Dat is nu eenmaal niet meer aan de orde, sinds de dominantie van Michael Schumacher. "Ik denk dat die trend in het Michael Schumacher-tijdperk werd doorbroken, omdat de betrouwbaarheid van Ferrari in die tijd zo groot werd dat ze er altijd wel bij waren."

Niet veel coureurs hebben deze kans gekregen. "In mijn ervaring in de autosportwereld hebben maar weinig mensen het voorrecht om jaar na jaar te domineren. Alleen Michael en Lewis hebben dat, en voor de rest, tja, Max moest het doen met vier wereldkampioenschappen op rij."