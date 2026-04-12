Coulthard over dominante Hamilton: "Hij had dezelfde luxe als Schumacher"

David Coulthard is van mening dat Lewis Hamilton een luxe heeft die veel Formule 1-coureurs nooit hebben kunnen ervaren. Hij doelt dan op de dominantie die de zevenvoudig wereldkampioen heeft gehad. Alleen Michael Schumacher en Max Verstappen kwamen in de buurt van de dominantie van de Brit. 

Hamilton is onderhand 41 jaar oud, maar staat nog altijd op de grid. Hamilton is de enige met Michael Schumacher die zeven wereldkampioenschappen heeft behaald, dus de Brit wil er nog één winnen. Op die manier zou hij, op papier, de allerbeste Formule 1-coureur uit de geschiedenis zijn. 

Hamilton heeft iets speciaals gedaan

Coulthard zegt in de Up to Speed-podcast dat Hamilton een enorme luxe heeft gehad. "Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor succes in de toekomst. Ik weet zeker dat jullie dat allemaal al eens eerder hebben gezien. Ik denk dat teams die strijden om titels langer en langer moeten strijden om die titel. Dat geeft teams met wereldkampioenschaps-DNA vanzelfsprekend de kans om veel eerder met de ontwikkeling te beginnen."

Dat zou dan ook de Mercedes-dominantie van dit seizoen betekenen. "Ik denk dat dat verklaart waarom Mercedes zo sterk is uitgekomen met hun motor- en autopakket. Er zijn volgens mij verschillende voorbeelden van coureurs die zeer succesvol zijn geweest in de sport en hun wereldkampioenschappen met een behoorlijk verschil hebben gewonnen."

Na een titel wordt een team minder competitief

"Win een titel, en om welke reden dan ook, wordt het team minder competitief", aldus de oud-coureur. Dat is nu eenmaal niet meer aan de orde, sinds de dominantie van Michael Schumacher. "Ik denk dat die trend in het Michael Schumacher-tijdperk werd doorbroken, omdat de betrouwbaarheid van Ferrari in die tijd zo groot werd dat ze er altijd wel bij waren."

Niet veel coureurs hebben deze kans gekregen. "In mijn ervaring in de autosportwereld hebben maar weinig mensen het voorrecht om jaar na jaar te domineren. Alleen Michael en Lewis hebben dat, en voor de rest, tja, Max moest het doen met vier wereldkampioenschappen op rij."

  • Flying Dutchman

    Posts: 3.084

    Vettel had ook 4 titels op rij maar dat terzijde..

    7 titels heeft Hamilton 5 keer met de beste/snelste auto gehad. Alleen 2 keer misschien had hij niet de beste/snelste auto.
    Bij Schumacher was het juist andersom. Schumacher heeft alleen in 2002 en 2004 de beste/snelste auto gehad. Dat hij dan alsnog gedomineerd heeft - dat lag aan Schumacher zelf.

    • + 1
    • 12 apr 2026 - 17:42

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
