Formule 1 komt met statement: Reglementen worden per direct aangepast

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 komt met statement: Reglementen worden per direct aangepast

De FIA heeft samen met de Formule 1, teams en motorfabrikanten knopen doorgehakt na overleg over de eerste races van het seizoen. Grote ingrepen blijven uit, maar met gerichte aanpassingen wil men zowel de veiligheid verhogen als de kwalificatie weer dichter bij de limiet brengen. De wijzigingen moeten nog formeel worden goedgekeurd, maar lijken op tijd ingevoerd te worden voor de Grand Prix van Miami.

Na eerdere technische meetings in de aprilbreak werd maandag het definitieve overleg gehouden met alle betrokken partijen. De conclusie: het racen zelf staat niet ter discussie, maar op het vlak van energiemanagement liggen er duidelijke verbeterpunten. Vooral de combinatie van ‘yo-yo racing’ en gevaarlijke snelheidsverschillen – zoals zichtbaar bij de crash van Oliver Bearman in Japan – dwong tot actie.

FIA grijpt in: focus op energiemanagement en veiligheid

De belangrijkste aanpassing zit in de zogeheten superclipping. Vanaf Miami wordt die verhoogd van 250 naar 350 kilowatt, waardoor coureurs meer energie kunnen terugwinnen zonder van het gas te moeten. Volgens de FIA moet dat het rijgedrag natuurlijker maken en tegelijk de veiligheid verhogen. “Met deze stap beperken we de maximale superclipping tot ongeveer twee tot vier seconden per ronde”, klinkt het in aangepaste bewoordingen vanuit de federatie.

Daarnaast wordt ook de harvesting in de kwalificatie aangepakt. De limiet gaat omlaag van 8 naar 7 megajoule, met op sommige circuits nog strengere restricties. Dat betekent minder elektrische ondersteuning, maar ook minder noodzaak tot extreme energiebesparing. Het doel is duidelijk: rondjes moeten weer op pure limiet gereden worden, zelfs als de rondetijden iets oplopen.

Extra maatregelen rond starts en regen moeten risico’s beperken

Ook aan de deployment-kant worden de regels aangescherpt. In cruciale acceleratiezones blijft het maximale vermogen op 350 kilowatt, maar elders wordt dat teruggebracht naar 250 kilowatt. Bovendien wordt de boostfunctie beperkt tot 150 kilowatt. Daarmee wil de FIA vooral de enorme snelheidsverschillen – en dus het risico op zware incidenten – terugdringen.

Verder wordt er vanaf Miami geëxperimenteerd met een nieuw veiligheidssysteem bij de start. Via een zogenoemd ‘low power start detection system’ kunnen stilvallende auto’s alsnog gecontroleerd vertrekken met beperkt vermogen, om kettingreacties en crashes te vermijden. In regenomstandigheden worden eveneens stappen gezet: hogere bandentemperaturen voor intermediates, minder ERS-gebruik en een eenvoudiger lichtsysteem moeten de zichtbaarheid en controle verbeteren.

 

schwantz34

Posts: 41.923

Wauiw, hier gaat per direct de vlag uit.





Wel halfstok uiteraard!

  • 21
  • 20 apr 2026 - 18:41
  • schwantz34

    Posts: 41.923

    Wauiw, hier gaat per direct de vlag uit.





    Wel halfstok uiteraard!

    • + 21
    • 20 apr 2026 - 18:41
    • DRS-zone

      Posts: 445

      Haha ik wilde net zeggen. Het blijven allemaal halve oplossingen

      • + 3
      • 20 apr 2026 - 18:50
    • Rimmer

      Posts: 13.239

      Ik wacht het nog even af. Voorlopig gaat hier geen enkele vlag uit, ook niet halfstok. Misschien hooguit de regenboogvlag maar dat is om de mij omringende boeren in de bible belt te sarren.

      • + 5
      • 20 apr 2026 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 64.445

      Want l e s b i s c h e koeien geven minder melk?

      • + 6
      • 20 apr 2026 - 19:09
    • F1jos

      Posts: 5.159

      Blij maken met een dode batterij mus. Halfslachtig en niet to the point.

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 19:45
    • Regenrace

      Posts: 2.583

      Beetje minder mascara hier, beetje meer lipstick daar, en doorrr.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 21:12
  • Flexwing

    Posts: 347

    Moesten ze hier zo lang over vergaderen.
    Dit had je gelijk wel kunnen doen.
    Maar hoop dat er wat meer gaat gebeuren.

    • + 2
    • 20 apr 2026 - 18:48
    • hupholland

      Posts: 9.844

      8 naar 7 MJ deden ze in Melbourne al. Maar dat was qua harvesting ook zo'n beetje het lastigste circuit. Mooi dat het nu gewoon standaard wordt (of nog lager). Verder idd allemaal logische oplossingen, de uitdaging zat m er natuurlijk vooral in om alle partijen mee te krijgen. Dus ja, dan duurt het wat langer. Maar goed, we liggen toch 5 weken stil.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 19:24
  • laagvliegerT

    Posts: 1.753

    Clownworld <=> Clownshows

    • + 5
    • 20 apr 2026 - 18:50
  • monzaron

    Posts: 926

    Door de dalende kijkcijfers is de FIA onder druk gezet door de sponsors 😬😉

    • + 2
    • 20 apr 2026 - 19:04
  • trucker0werner

    Posts: 532

    Dat er iets moest veranderen was wel duidelijk. Of deze regels het juiste effect bieden moet nog maar blijken

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 19:12
    • ThisGuy

      Posts: 1.685

      In dit geval is elke verandering een verbetering.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 19:27
    • Klus

      Posts: 2.452

      Ik lees het wel want kijken doe ik niet meer.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 20:09
  • monzaron

    Posts: 926

    Uit de telegraaf:
    Formule 1-top voert wijzigingen door na ladingen kritiek, maar gebeden Max Verstappen nog lang niet verhoord
    Autosportfederatie FIA, het management van de Formule 1 én de elf teams zijn maandagmiddag verschillende regelwijzigingen overeengekomen. Dit is het gevolg van de flinke kritiek in de eerste drie race-weekenden.

    De afgelopen weken werd er veelvuldig vergaderd, waarbij ook de meningen van de coureurs werden aangehoord. Zoals verwacht hebben de wijzigingen voor het grootste deel betrekking op de kwalificatiesessies en de veiligheid.

    Vanaf het volgende race-weekend in Miami, over een kleine twee weken, gaan de veranderingen al in. In kwalificaties kunnen coureurs dan nog maar 7 megajoule aan energie terugwinnen. Tijdens de laatste kwalificatie in Japan was dat al teruggebracht van 9 naar 8. Door het verder te verlagen, is er de hoop dat coureurs minder bezig hoeven te zijn met energiebesparing en meer kunnen pushen. Op bepaalde circuits gaat de laadcapaciteit mogelijk nog verder omlaag.

    Nu bij de huidige motoren ongeveer de helft van het vermogen afkomstig is van het elektrische gedeelte, is er veel kritiek op de manier van racen. Een bekend euvel is bijvoorbeeld superclipping. Coureurs winnen dan energie terug, terwijl ze nog vol gas aan het rijden zijn, maar dus wel (flink wat) snelheid verliezen.
    Het opladen van de batterij was tijdens dat clippen beperkt tot 250 kilowatt. Die limiet wordt nu losgelaten. Zowel in de kwalificatie als in de race kan de batterij in die situatie worden opgeladen tot 350 kilowatt, in de hoop dat coureurs elders in een rondje minder vaak van het gas moeten om bij te laden.
    De zware crash van Oliver Bearman (Haas) in Japan leverde ook veel discussie op over de veiligheid, die in het geding komt bij grote snelheidsverschillen, als de batterij van een voorganger bijvoorbeeld leeg is. Nu wordt doorgevoerd dat op bepaalde delen van circuits het maximale vermogen van de batterij niet gebruikt kan worden, om zo die grote snelheidsverschillen en gevaarlijke situaties te voorkomen.
    Wat betekent dit voor Max Verstappen?
    Hoe groot de invloed van de reglementswijzigingen daadwerkelijk zal zijn, zal allereerst begin mei in Miami blijken. Zoals bekend is Max Verstappen één van de grote tegenstanders van het huidige reglement. De kleine veranderingen die nu worden doorgevoerd zullen zijn gebeden zeker nog niet verhoren. Verstappen wist al dat enorme wijzigingen tijdens dit seizoen een utopie zouden zijn, maar hoopt op grotere veranderingen richting volgend jaar.

    Hij zei eerder al dat het huidige reglement niet veel met Formule 1 te maken heeft, omdat door de 50-50-verhouding van de motor coureurs in zijn ogen veel te veel bezig zijn met het managen van de batterij en niet voluit kunnen gaan. Verstappen krijgt veel bijval, al stelt de Formule 1-top achter de schermen dat er óók veel fans zijn die de huidige manier van racen waarderen.
    Reactie FIA-president Ben Sulayem
    FIA-president Mohammed Ben Sulayem is zeer te spreken over de samenwerking tussen alle partijen.

    Ik wil graag iedereen binnen het Formule 1-ecosysteem prijzen, het FIA-personeel, de teams, de coureurs en de motorleveranciers voor het constructieve en gezamenlijke werk dat in zeer korte tijd is verricht, aldus Ben Sulayem.

    Meer dan ooit stonden de coureurs centraal in deze discussies, en ik wil hen bedanken voor hun waardevolle inbreng gedurende dit proces.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 19:32
  • typeR

    Posts: 31

    Too little, too late...

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 20:06
  • monzaron

    Posts: 926

    Wat vindt Verstappen ervan, hier een (lang) verhaal van een duitse sait over de reglementen en een evt toekomst van Verstappen in de F1 ( vertaald in NL, exuses voor evt taalfoutjes) afijn lees hier—> Toen de media in de eerste week van de wintertests in Bahrein in de Red Bull Hospitality bijeenkwamen, vroegen de meeste collega's zich af hoe Max Verstappen op de nieuwe regels zou reageren. De Nederlander had immers al in de zomer van 2023 gewaarschuwd voor deze motorformule en openlijk verklaard dat deze naar zijn mening de verkeerde kant op ging.

    In het Midden-Oosten stopte Verstappen niet achter de berg en gebruikte hij karakteriseringen als 'Formule E op steroïden' en 'anti-race'. Hij uitte soortgelijke kritiek in Australië en China, maar de aanpak veranderde. Na enige aanmoediging van "hogere instantie" is de boodschap nu dat het constructiever is om de belangrijkste problemen achter de schermen te bespreken.

    Deze gesprekken vinden niet alleen plaats met de FIA, maar ook met Formule 1-baas Stefano Domenicali,

    'Ze kennen me, ik heb veel respect voor Max. Ik praat veel met hem en natuurlijk heeft hij daar veel mening over,' zei hij. 'Maar ik denk dat hij zal begrijpen dat er een groter totaalbeeld is. Bepaalde dingen vind ik leuk of niet, of ik vind ze min of meer leuk, maar op een bepaalde manier moet iedereen begrijpen dat er bepaalde redenen [achter] zitten."

    Deze redenen zijn terug te voer de manier waarop de huidige regelgeving is ontstaan. Toen de discussies vijf jaar geleden begonnen, leek de auto-industrie veel te vertrouwen op elektrificatie. De Formule 1 voelde zich gedwongen om in dezelfde richting te gaan, ook om Audi en Honda aan te trekken.

    Sindsdien is het beeld in verschillende opzichten veranderd. Ten eerste is de drang tot pure elektrificatie enigszins afgenomen. De regelgeving van de Europese Unie is veranderd en Ford zei dat het eerdere besluit om de productie van straatauto's met pure verbrandingsmotoren stop te zetten, is herzien.

    Het is ook eens te meer gebleken dat fabrikanten hun commerciële strategie, inclusief deelname aan de Formule 1, van het ene op het andere moment kunnen aanpassen, afhankelijk van externe factoren.

    'Kijk eens wat ze bij Renault hebben gedaan', benadrukt Domenicali terecht. Renault zat aan tafel toen er een beslissing werd genomen over dit type motor. En toen besloten ze te vertrekken.'

    Dat is wat ik zeg. We mogen niet in een situatie terechtkomen waarin de marktcrisis ertoe kan leiden dat de fabrikant moeilijke beslissingen moet nemen om prioriteit te geven aan andere initiatieven. Daarom moeten we ons ertegen beschermen."

    Een andere richting voor het volgende reglement?

    Dit betekent dat de volgende regelcyclus er waarschijnlijk anders uit zal zien. Persoonlijk verwacht Domenicali minder nadruk op elektrificatie en meer op duurzame brandstoffen en de verbrandingsmotor.

    Persoonlijk zie ik zeker - ook al is het natuurlijk aan de FIA om dit voor te stellen - een soort duurzame brandstof in het centrum van de toekomst, met een ander gewicht van wat elektrificatie in de toekomst zou kunnen zijn, samen met een krachtige verbrandingsmotor."

    Waar Domenicali het heeft over een 'ander gewicht', lijkt de stemming in de paddock in dezelfde richting te gaan, mogelijk zelfs naar een terugkeer naar de V8 met een kleinere elektrische component. Het is een formule waar Ford, zoals Mark Rushbrook vorig jaar al zei, mee zou kunnen leven.

    De drang naar zo'n verandering lijkt groter te zijn dan een paar jaar geleden, zowel in de auto-industrie als in de Formule 1-rijders. Het is geen toeval dat Domenicali eraan toevoegde dat de FIA en de Formule 1 moeten werken met een raamwerk dat niet volledig afhankelijk is van de fabrikanten.

    Fabrikanten zijn een essentieel onderdeel van wat we doen. We moeten ze elke dag en elke nacht bedanken, want zonder hen zou het onmogelijk zijn", benadrukt Domenicali.

    Maar we mogen niet langer in een hoek staan waar fabrikanten het tempo van de sport kunnen bepalen. Dit is een geleerde les die ons naar mijn mening in staat zal stellen om samen met de FIA als toezichthouder het juiste pakket te vinden waarmee beide werelden kunnen bestaan, naast elkaar kunnen bestaan - omdat we zonder twijfel de fabrikanten erbij willen hebben."

    De tussenliggende jaren zijn cruciaal voor de beslissing van Verstappen.

    Als de toekomst inderdaad meer in de richting van een verbrandingsmotor met duurzame brandstoffen gaat, zijn er twee dingen duidelijk voor het Formule 1-perspectief van Verstappen.

    Ten eerste zal hij dit jaar in de zure appel moeten bijten, omdat het product niet volledig aan zijn voorkeuren zal voldoen, zelfs niet na de aanpassingen voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. En ten tweede: het langetermijnbeeld komt meer overeen met wat hij graag zou willen zien.

    Dat laatste bevestigde hij deze week tijdens een Viaplay-evenement in Amsterdam, waar hij aangaf dat een V8 of V10 zijn voorkeur zou zijn voor de volgende cyclus. De V10-optie lijkt te ambitieus, hoewel Mohammed Ben Sulayem er vorig jaar voor had gestreefd, maar een V8 is misschien niet zo vergezocht.

    Wat de eerste vraag betreft, is het een evenwichtsoefening tussen verschillende factoren. Formeel loopt de huidige cyclus tot 2030, wat betekent dat er in 2031 een nieuw motorreglement van kracht wordt.

    In theorie zou dit met een supermeerderheid kunnen worden vervroegd. Dit moet echter worden afgewogen tegen de enorme investeringen die teams en fabrikanten in de huidige regels hebben gedaan, evenals de afschrijvingen ervan.

    Juist omdat dit zulke grote thema's zijn, legt Domenicali uit dat volgens hem later dit jaar een weg moet worden gekozen.

    We moeten niet te veel tijd verliezen, want de tijd gaat zo snel. 'We moeten sterk genoeg zijn om niet in een hoek te worden geduwd; we moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen', verduidelijkt de Formule 1-baas.

    Verandert er iets voor 2027?

    Wat de tweede vraag betreft - wat er in de tussenliggende jaren kan worden gedaan - heeft Verstappen zijn hoop op "grotere veranderingen" in de richting van 2027. Toen de constructieve gesprekken met Domenicali in Amsterdam aan de orde kwamen, noemde de Red Bull-coureur het positief dat deze gesprekken nu plaatsvinden, maar benadrukte dat er nog meer moest gebeuren.

    We hebben zeker gesproken en dit is al een vooruitgang. Maar het probleem is dat je deze regels enigszins kunt aanpassen, maar dat er in principe iets niet klopt. Niet iedereen zal het publiekelijk toegeven, maar het is gewoon zo.

    Sommige mensen zien dit op dit moment natuurlijk als een voordeel en proberen er gebruik van te maken. Dat is volkomen logisch, daar heb ik geen probleem mee. Maar ik hou van de echte Formule 1, en op dit moment is dat in veel opzichten niet het geval."

    Verstappen voegde eraan toe dat hij dit niet alleen voor zichzelf zegt. Ik probeer het te verbeteren. Zelfs als ik over twee of drie jaar stop, is het nog steeds voor de toekomst. Voor andere rijders hoop ik dat het een echte sport blijft."

    Er zijn ook eisen in het paddock om de verbrandingsmotor in 2027 wat prominenter te maken. In theorie kunnen er verschillende manieren zijn om dit te bereiken, bijvoorbeeld door naar de brandstofstroom te kijken.

    In de ogen van Verstappen zou dit nog steeds niet ideaal zijn, omdat een oplossing die hem tevreden stelt pas in de volgende cyclus mogelijk is, maar het zou op zijn minst de pijn op bepaalde gebieden kunnen verlichten.

    Het totaalbeeld betekent dat vanuit het oogpunt van Verstappen 2026 misschien niet meer te redden is, maar dat het langetermijnperspectief, bijvoorbeeld naar 2030, eigenlijk best aantrekkelijk zou kunnen zijn.

    De vraag blijft of hij bereid is om zo lang te blijven en dat kan de viervoudig wereldkampioen alleen zelf beantwoorden.

    Het hangt af van zijn privéleven, aangezien hij al heeft gezegd dat hij niet door wil gaan tot zijn veertiger jaren, en van de tussentijdse oplossingen die de Formule 1 de komende jaren kan vinden. En dat zijn precies de onderwerpen die worden besproken zodra de Miami-aanpassingen zijn afgerond.

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 20:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

