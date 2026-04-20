De FIA heeft samen met de Formule 1, teams en motorfabrikanten knopen doorgehakt na overleg over de eerste races van het seizoen. Grote ingrepen blijven uit, maar met gerichte aanpassingen wil men zowel de veiligheid verhogen als de kwalificatie weer dichter bij de limiet brengen. De wijzigingen moeten nog formeel worden goedgekeurd, maar lijken op tijd ingevoerd te worden voor de Grand Prix van Miami.

Na eerdere technische meetings in de aprilbreak werd maandag het definitieve overleg gehouden met alle betrokken partijen. De conclusie: het racen zelf staat niet ter discussie, maar op het vlak van energiemanagement liggen er duidelijke verbeterpunten. Vooral de combinatie van ‘yo-yo racing’ en gevaarlijke snelheidsverschillen – zoals zichtbaar bij de crash van Oliver Bearman in Japan – dwong tot actie.

FIA grijpt in: focus op energiemanagement en veiligheid

De belangrijkste aanpassing zit in de zogeheten superclipping. Vanaf Miami wordt die verhoogd van 250 naar 350 kilowatt, waardoor coureurs meer energie kunnen terugwinnen zonder van het gas te moeten. Volgens de FIA moet dat het rijgedrag natuurlijker maken en tegelijk de veiligheid verhogen. “Met deze stap beperken we de maximale superclipping tot ongeveer twee tot vier seconden per ronde”, klinkt het in aangepaste bewoordingen vanuit de federatie.

Daarnaast wordt ook de harvesting in de kwalificatie aangepakt. De limiet gaat omlaag van 8 naar 7 megajoule, met op sommige circuits nog strengere restricties. Dat betekent minder elektrische ondersteuning, maar ook minder noodzaak tot extreme energiebesparing. Het doel is duidelijk: rondjes moeten weer op pure limiet gereden worden, zelfs als de rondetijden iets oplopen.

Extra maatregelen rond starts en regen moeten risico’s beperken

Ook aan de deployment-kant worden de regels aangescherpt. In cruciale acceleratiezones blijft het maximale vermogen op 350 kilowatt, maar elders wordt dat teruggebracht naar 250 kilowatt. Bovendien wordt de boostfunctie beperkt tot 150 kilowatt. Daarmee wil de FIA vooral de enorme snelheidsverschillen – en dus het risico op zware incidenten – terugdringen.

Verder wordt er vanaf Miami geëxperimenteerd met een nieuw veiligheidssysteem bij de start. Via een zogenoemd ‘low power start detection system’ kunnen stilvallende auto’s alsnog gecontroleerd vertrekken met beperkt vermogen, om kettingreacties en crashes te vermijden. In regenomstandigheden worden eveneens stappen gezet: hogere bandentemperaturen voor intermediates, minder ERS-gebruik en een eenvoudiger lichtsysteem moeten de zichtbaarheid en controle verbeteren.