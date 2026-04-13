De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in een soort break. Door het afblazen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er een gat in de kalender gevallen, maar volgens Robert Doornbos betekent dit niet dat deze races niet doorgaan. Hij beweert dat de race in Jeddah mogelijk alsnog wordt verreden.

Door de oorlog in Iran en de situatie in het Midden-Oosten kon de F1-top niets anders dan de race afblazen. Er werden geen vervangende races aangewezen, maar er werd in het persbericht ook niet gezegd dat de wedstrijden definitief van de kalender zijn gehaald. Men hoopt dat de situatie rustiger gaat worden, waardoor er toch kan worden geracet.

Wat is er aan de hand?

Oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos heeft het één en ander gehoord over de race in Jeddah. In het Race Café op Ziggo Sport sprak hij zich uit: "Ze promoten het evenement in Jeddah enorm, want dat is hun pareltje. Jeddah moet dit jaar nog terugkomen op de kalender."

Volgens Doornbos wordt er serieus nagedacht over het compleet omgooien van de kalender: "Ze zeggen nu dat ze Abu Dhabi een week gaan opschuiven en dat ze Jeddah ertussen gaan plaatsen. Dat zou betekenen dat je het seizoen gaaf afsluiten met vier races achter elkaar: Las Vegas, Qatar, Jeddah en dan Abu Dhabi. Die laatste drie kunnen qua tijdzone nog wel, maar Las Vegas is nog een dingetje. Dat zou betekenen dat we toch nog een extra race krijgen."

Waarom geen seizoensfinale in Jeddah?

Het is volgens Doornbos niet mogelijk om Jeddah pas ná de Grand Prix van Abu Dhabi in te plannen. Volgens de oud-coureur kan dat door contracten die zijn gesloten met de F1-top niet: "Abu Dhabi beschikt over een contract waarin staat dat ze altijd de laatste race mogen organiseren. Dat is al vijftien jaar het geval."

Is het wel mogelijk?

Of dit echt gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het is immers nog niet duidelijk of de situatie in het Midden-Oosten dat rustiger is geworden. Met de huidige omstandigheden is het bijvoorbeeld ook nog maar de vraag of de race in Abu Dhabi kan doorgaan.