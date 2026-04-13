'F1-top wil Grand Prix van Saoedi-Arabië alsnog laten doorgaan'

'F1-top wil Grand Prix van Saoedi-Arabië alsnog laten doorgaan'

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in een soort break. Door het afblazen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er een gat in de kalender gevallen, maar volgens Robert Doornbos betekent dit niet dat deze races niet doorgaan. Hij beweert dat de race in Jeddah mogelijk alsnog wordt verreden.

Door de oorlog in Iran en de situatie in het Midden-Oosten kon de F1-top niets anders dan de race afblazen. Er werden geen vervangende races aangewezen, maar er werd in het persbericht ook niet gezegd dat de wedstrijden definitief van de kalender zijn gehaald. Men hoopt dat de situatie rustiger gaat worden, waardoor er toch kan worden geracet.

Wat is er aan de hand?

Oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos heeft het één en ander gehoord over de race in Jeddah. In het Race Café op Ziggo Sport sprak hij zich uit: "Ze promoten het evenement in Jeddah enorm, want dat is hun pareltje. Jeddah moet dit jaar nog terugkomen op de kalender."

Volgens Doornbos wordt er serieus nagedacht over het compleet omgooien van de kalender: "Ze zeggen nu dat ze Abu Dhabi een week gaan opschuiven en dat ze Jeddah ertussen gaan plaatsen. Dat zou betekenen dat je het seizoen gaaf afsluiten met vier races achter elkaar: Las Vegas, Qatar, Jeddah en dan Abu Dhabi. Die laatste drie kunnen qua tijdzone nog wel, maar Las Vegas is nog een dingetje. Dat zou betekenen dat we toch nog een extra race krijgen."

Waarom geen seizoensfinale in Jeddah?

Het is volgens Doornbos niet mogelijk om Jeddah pas ná de Grand Prix van Abu Dhabi in te plannen. Volgens de oud-coureur kan dat door contracten die zijn gesloten met de F1-top niet: "Abu Dhabi beschikt over een contract waarin staat dat ze altijd de laatste race mogen organiseren. Dat is al vijftien jaar het geval."

Is het wel mogelijk?

Of dit echt gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het is immers nog niet duidelijk of de situatie in het Midden-Oosten dat rustiger is geworden. Met de huidige omstandigheden is het bijvoorbeeld ook nog maar de vraag of de race in Abu Dhabi kan doorgaan.

F1 Nieuws Robert Doornbos GP Saoedi-Arabië 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.275

    In Saudi-Arabië willen ze koste wat het kost Verstappen nog één keer in actie zien voor zijn sabbatical...

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 14:58
  • Maximo

    Posts: 9.854

    Dit gaan de teams niet leuk vinden, hun personeel gaat hier echt niet blij mee zijn.

    Afgelopen 2 jaar waren de teamleden/engineers al helemaal uitgeknepen bji de laatste GP in Abu Dhabi, door de lengte van het seioen en dan met name door de vele reisbewegingen en tijdzones wat zeer zwaar is voor "gewone" teamleden.

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 15:21
  • Joeppp

    Posts: 8.498

    Allemaal leuk en aardig maar een Amerikaans evenement nu in het midden oosten organiseren is vragen om moeilijkheden. Denk eerder dat Abu Dhabi wordt afgelast dan dan SA terugkomt dit jaar. De problemen die daar in korte tijd zijn gecreëerd gaan we nog jaren last van hebben.

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 16:12
    • Babs

      Posts: 256

      Daar kan je wel eens gelijk in hebben. Dat is dan meteen ook het enige 'voordeel' van deze oorlog: worden we eindelijk verlost van de zandbakraces.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 16:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Robert Doornbos -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 23 sep 1981 (44)
  • Geb. plaats Rotterdam, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel
