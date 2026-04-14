Max Verstappen staat niet alleen bekend om zijn prestaties in de Formule 1, maar ook om zijn liefde voor snelle wagens buiten het circuit. De viervoudig wereldkampioen heeft door de jaren heen een indrukwekkende collectie supercars en hypercars opgebouwd die menig autoliefhebber doet duizelen.
Met zijn miljoenencontract bij Red Bull Racing kan de Nederlander zich dan ook de absolute top permitteren. Al kreeg hij opvallend genoeg niet alle bolides zelf op de rekening gepresenteerd, want verschillende merken trakteerden hem op exclusieve cadeaus.
Van Aston Martin tot Ferrari: Verstappens exclusieve garage
In zijn garage vinden we onder meer de Aston Martin DB11 AMR terug, een V12-bolide met 630 pk die in minder dan vier seconden naar de 100 km/u sprint. Opvallend: deze wagen kreeg Verstappen gewoon cadeau van Aston Martin, goed voor een waarde van zo’n 280.000 euro.
Ook Honda deed een duit in het zakje met de NSX, een hybride sportwagen met zo’n 600 pk en een sprint van ongeveer drie seconden naar de 100 km/u. Daarnaast kocht Verstappen zelf ook enkele absolute pareltjes, waaronder de Ferrari Monza SP2, een exclusieve open V12 met 800 pk en een prijskaartje van ongeveer 1,6 miljoen euro.
Hypercars van een ander niveau
De Nederlander heeft daarnaast ook enkele van de meest extreme straatauto’s ter wereld in zijn bezit. Zo staat de Ferrari 488 Pista in zijn collectie, goed voor 720 pk en een topsnelheid van ruim 340 km/u, terwijl ook de Porsche 911 GT2 RS met 700 pk en een sprint van 2,8 seconden niet mag ontbreken.
Het absolute topstuk is echter de Aston Martin Valkyrie, een hybride hypercar met maar liefst 1100 pk en een topsnelheid van boven de 400 km/u. De wagen kost normaal zo’n 2,5 miljoen euro, maar ook deze kreeg Verstappen van het merk zelf. Daarnaast heeft hij ook nog een Renault Sport R.S. 01 in zijn bezit, een pure circuitauto die hij eveneens cadeau kreeg uit zijn Red Bull-periode met Renault-motoren.
Reacties (3)
Starscreamer
Posts: 1.432
Waarom zijn de mooie auto's altijd zo duuuuur :O
Ik moet nog altijd rondrijden in een oude Opel Manta
DBGates
Posts: 3.920
Kom ik aan met mijn Kia picanto 1.0
The Wolf
Posts: 596
op foto 3 staat die AM met de velgen tegen de stoeprand geparkeerd, zo gaat de boel dus naar de kl..te, krijg je ervan als je de Kel met de wagen laat rijden