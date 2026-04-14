Max Verstappen staat niet alleen bekend om zijn prestaties in de Formule 1, maar ook om zijn liefde voor snelle wagens buiten het circuit. De viervoudig wereldkampioen heeft door de jaren heen een indrukwekkende collectie supercars en hypercars opgebouwd die menig autoliefhebber doet duizelen.

Met zijn miljoenencontract bij Red Bull Racing kan de Nederlander zich dan ook de absolute top permitteren. Al kreeg hij opvallend genoeg niet alle bolides zelf op de rekening gepresenteerd, want verschillende merken trakteerden hem op exclusieve cadeaus.

In zijn garage vinden we onder meer de Aston Martin DB11 AMR terug, een V12-bolide met 630 pk die in minder dan vier seconden naar de 100 km/u sprint. Opvallend: deze wagen kreeg Verstappen gewoon cadeau van Aston Martin, goed voor een waarde van zo’n 280.000 euro.

Ook Honda deed een duit in het zakje met de NSX, een hybride sportwagen met zo’n 600 pk en een sprint van ongeveer drie seconden naar de 100 km/u. Daarnaast kocht Verstappen zelf ook enkele absolute pareltjes, waaronder de Ferrari Monza SP2, een exclusieve open V12 met 800 pk en een prijskaartje van ongeveer 1,6 miljoen euro.

Hypercars van een ander niveau

De Nederlander heeft daarnaast ook enkele van de meest extreme straatauto’s ter wereld in zijn bezit. Zo staat de Ferrari 488 Pista in zijn collectie, goed voor 720 pk en een topsnelheid van ruim 340 km/u, terwijl ook de Porsche 911 GT2 RS met 700 pk en een sprint van 2,8 seconden niet mag ontbreken.

Het absolute topstuk is echter de Aston Martin Valkyrie, een hybride hypercar met maar liefst 1100 pk en een topsnelheid van boven de 400 km/u. De wagen kost normaal zo’n 2,5 miljoen euro, maar ook deze kreeg Verstappen van het merk zelf. Daarnaast heeft hij ook nog een Renault Sport R.S. 01 in zijn bezit, een pure circuitauto die hij eveneens cadeau kreeg uit zijn Red Bull-periode met Renault-motoren.