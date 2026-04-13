Twijfels geplaatst bij Hamilton: "Leclerc is veel beter"

Lewis Hamilton lijkt stilaan zijn draai te vinden bij Ferrari, maar niet iedereen is overtuigd dat de Brit opnieuw op zijn oude niveau zit. Voormalig Ferrari-coureur Eddie Irvine temperde de verwachtingen na het eerste podium van Hamilton in dienst van de Scuderia.

Hamilton reed in China naar zijn eerste top drie-resultaat voor Ferrari, uitgerekend op een circuit waar hij al zes keer wist te winnen. Toch blijft Irvine voorzichtig in zijn oordeel over de zevenvoudig wereldkampioen.

Irvine ziet Leclerc voorlopig als maatstaf

De Ier benadrukt dat het nog te vroeg is om te stellen dat Hamilton helemaal terug is. “Dat zou ik zeker nog niet durven zeggen. Dat podium in China is mooi, maar dat is ook een circuit dat hem perfect ligt”, klinkt het tegenover La Gazzetta Dello Sport.

Volgens Irvine moet vooral naar de onderlinge strijd gekeken worden. “In Japan was het verschil duidelijk: daar was Charles Leclerc het hele weekend de betere. Dat zegt ook iets over waar Hamilton momenteel staat binnen het team”, aldus de ex-Ferrari-rijder.

Ferrari toont progressie, maar titelstrijd blijft onzeker

Toch ziet Irvine wel vooruitgang bij Ferrari als geheel. De Italiaanse renstal stond dit seizoen al meermaals op het podium en lijkt dichter bij de absolute top te zitten, al gingen de zeges voorlopig naar Mercedes.

“Ferrari staat er duidelijk beter voor dan vorig jaar, maar het blijft moeilijk om echt mee te doen om de titel. Die afstand tot het centrum van de Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk speelt nog altijd een rol”, legt Irvine uit.

De voormalig coureur verwacht wel dat Ferrari stappen kan zetten. “Ik denk dat ze dit seizoen minstens één overwinning kunnen pakken, maar om echt voor het kampioenschap te gaan, is er meer nodig.”

Hamilton zelf toonde zich na zijn podium in China strijdvaardig en liet verstaan dat hij nog steeds mee kan doen vooraan. Of dat ook structureel het geval is, zal de rest van het seizoen moeten uitwijzen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Eddie Irvine Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Tony

    Posts: 1.617

    Afscheid van nemen. Wellicht hebben we volgend jaar nog 'maar' twee kampioenen op de grid en die zijn dan ook nog eens alle twee Brits :-)

    + 0
    • 13 apr 2026 - 17:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

