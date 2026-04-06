Verstappen aangevallen: "De Formule 1 heeft hem niet nodig"

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel kritiek vanuit de coureurs. Max Verstappen is zwaar gefrustreerd, en denkt zelfs serieus na over een pensioen. Eddie Irvine begrijpt de kritiek, maar stelt ook dat de Formule 1 superster Verstappen niet nodig heeft.

Verstappen maakte van zijn hart geen moordkuil: hij vindt dat de nieuwe Formule 1-regels weinig met racen te maken hebben. Na de teleurstellend verlopen Japanse Grand Prix haalde hij nogmaals uit en stelde hij dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Een vervroegd pensioen van de viervoudig wereldkampioen lijkt ineens realistischer dan ooit te zijn. Het zorgt vanzelfsprekend voor veel discussie, en iedereen wil iets zeggen over de dreigementen van Verstappen.

Heeft Verstappen een punt?

Oud-coureur Eddie Irvine begrijpt wel dat Verstappen de nieuwe regels niets vindt. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport geeft Irvine zijn mening: "Het bevalt me helemaal niets. Er moet zeker iets veranderen, want het kan niet zo zijn dat alles neerkomt op hoe vol de batterij is. Ik ben dol op elektrische auto's, ik heb er zelf vier, maar het heeft geen zin om de koningsklasse milieuvriendelijker te willen maken. En deze auto's zijn ook nog eens gevaarlijk."

Irvine doelt hiermee op de crash van Oliver Bearman in Japan: "Hij ging daar veel sneller dan Franco Colapinto en hij moest hem ontwijken. Het deed me een beetje denken aan het incident waarbij Hitoshi Ogawa om het leven kwam in de Japanse F3000. Gelukkig raakten de auto's hier elkaar niet."

'Ze hebben Verstappen niet nodig'

Volgens Irvine zullen de dreigementen van Verstappen weinig effect hebben. Hij is volgens hem niet groter dan de sport: "De Formule 1 heeft Max helemaal niet nodig, want er zijn genoeg getalenteerde coureurs. Het is moeilijk voor hem om in de middenmoot te belanden, maar als hij naar zijn salaris kijkt, dan zijn er meer dan vijftig miljoen goede redenen om te blijven!"

F1 Nieuws Max Verstappen Eddie Irvine Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 445

    @larry Pensioen-bericht in de categorie : mening oud coureur van de c-d categorie

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:31
  • NicoS

    Posts: 20.577

    Hij heeft dezelfde kritiek als Max op de huidige regels, net al veel andere coureurs, en nee, de F1 heeft geen enkele coureur nodig.
    De koks van de teams kunnen de coureurs zo vervangen, scheelt een hoop geld…..;)
    Of er dan nog iemand kijkt, is wat anders, maar ach, who cares……

    • + 2
    • 6 apr 2026 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.930

    Verstappen aangevallen: "De Formule 1 heeft hem niet nodig".

    Ha, die Eddy.....daar denkt de horde toch heel anders over.
    Die denken dat de F1 eigenlijk Max1 hoort te heten.
    Wat weet Eddy hier nou van!!

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 11:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.926

      Nooit gedacht dat er iets nog slaapverwekkender zou kunnen zijn dan de F1 2026, maar @Ouw krijgt het voor elkaar....

      • + 2
      • 6 apr 2026 - 11:46
    • NicoS

      Posts: 20.577

      Probleem is dan dat je het als fan van de sport met nietszeggende coureurs moet doen, die startende van P2 in verreweg de beste auto, niet verder komen dan een schamele P4….
      Tja, waar moet je het dan nog over hebben als fans zijnde……;)

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 11:48
  • schwantz34

    Posts: 41.876

    Nou ik weet wel zeker dart Max flink geld zal willen inleveren om weer fatsoenlijk te kunnen racen zonder Mariokartachtige rukbatterijpraktijken!

    • + 2
    • 6 apr 2026 - 11:43
  • GPYesterday

    Posts: 345

    Een Naam in de F1 is heel belangtijk voor de sport. Het trekt veel publiek en sponsors aan. Kijk maar de Nürburgring hoe Max also een magneet publiek trekt en sponsors. Als je Dan zegt dat F1 Max kan missen, zullen ze ook veel publiek en sponsors missen

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:50

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
