De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel kritiek vanuit de coureurs. Max Verstappen is zwaar gefrustreerd, en denkt zelfs serieus na over een pensioen. Eddie Irvine begrijpt de kritiek, maar stelt ook dat de Formule 1 superster Verstappen niet nodig heeft.

Verstappen maakte van zijn hart geen moordkuil: hij vindt dat de nieuwe Formule 1-regels weinig met racen te maken hebben. Na de teleurstellend verlopen Japanse Grand Prix haalde hij nogmaals uit en stelde hij dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Een vervroegd pensioen van de viervoudig wereldkampioen lijkt ineens realistischer dan ooit te zijn. Het zorgt vanzelfsprekend voor veel discussie, en iedereen wil iets zeggen over de dreigementen van Verstappen.

Heeft Verstappen een punt?

Oud-coureur Eddie Irvine begrijpt wel dat Verstappen de nieuwe regels niets vindt. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport geeft Irvine zijn mening: "Het bevalt me helemaal niets. Er moet zeker iets veranderen, want het kan niet zo zijn dat alles neerkomt op hoe vol de batterij is. Ik ben dol op elektrische auto's, ik heb er zelf vier, maar het heeft geen zin om de koningsklasse milieuvriendelijker te willen maken. En deze auto's zijn ook nog eens gevaarlijk."

Irvine doelt hiermee op de crash van Oliver Bearman in Japan: "Hij ging daar veel sneller dan Franco Colapinto en hij moest hem ontwijken. Het deed me een beetje denken aan het incident waarbij Hitoshi Ogawa om het leven kwam in de Japanse F3000. Gelukkig raakten de auto's hier elkaar niet."

'Ze hebben Verstappen niet nodig'

Volgens Irvine zullen de dreigementen van Verstappen weinig effect hebben. Hij is volgens hem niet groter dan de sport: "De Formule 1 heeft Max helemaal niet nodig, want er zijn genoeg getalenteerde coureurs. Het is moeilijk voor hem om in de middenmoot te belanden, maar als hij naar zijn salaris kijkt, dan zijn er meer dan vijftig miljoen goede redenen om te blijven!"