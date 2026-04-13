De kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-regels blijft voer voor discussie. De Nederlander liet zich de voorbije maanden meermaals kritisch uit over de aangepaste wagens en de gewijzigde manier van racen, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat die kritiek puur inhoudelijk is.

Volgens voormalig F1-coureur Lucas di Grassi, tegenwoordig actief in de Formule E, speelt ook de huidige competitiviteit van Red Bull een rol. Hij vermoedt dat Verstappen anders naar de situatie zou kijken als hij nog steeds over het snelste materiaal beschikte.

Di Grassi plaatst kanttekeningen bij kritiek Verstappen

Di Grassi toont begrip voor een deel van de kritiek van Verstappen, maar plaatst tegelijk duidelijke nuances. “Ik snap wat hij bedoelt: Formule 1 moet volgens mij ook gewoon draaien om voluit gaan en constant het maximum uit de wagen halen, dat is net de charme van de sport”, klinkt het tegenover Motorsport Brasil.

Tegelijkertijd ziet de Braziliaan ook een andere verklaring voor de uitspraken van Verstappen. “Een groot stuk van die frustratie komt er volgens mij gewoon omdat hij momenteel niet wint. Het is een combinatie: hij heeft ergens een punt, maar het speelt zeker mee dat hij niet meer in die dominante positie zit”, stelt di Grassi.

Verstappen zelf spreekt tegen

Volgens di Grassi is het verschil met eerdere jaren bovendien groot. “Die wagen van 2025 was gewoon sneller, had meer downforce en lag veel stabieler in snelle bochten. Nu zijn de auto’s een paar seconden per ronde trager en moet je door die batterijbeperkingen op een heel andere manier rijden”, legt hij uit.

De Braziliaan benadrukt wel dat Verstappen het recht heeft om zijn mening te uiten. “Iedereen mag daar iets van vinden, en hij dus ook. Maar ik denk wel dat het anders zou klinken als hij nog altijd op de limiet kon pushen en tegelijk races zou winnen.”

Verstappen zelf sprak die redenering eerder tegen. De Nederlander liet verstaan dat hij ook kritiek zou hebben als hij wél bovenaan stond, en wees vooral naar het onnatuurlijke karakter van het energiebeheer als grootste struikelblok.