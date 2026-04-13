Formule E-coureur haalt uit: "Verstappen zeurt omdat hij niet meer wint"

Formule E-coureur haalt uit: "Verstappen zeurt omdat hij niet meer wint"

De kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-regels blijft voer voor discussie. De Nederlander liet zich de voorbije maanden meermaals kritisch uit over de aangepaste wagens en de gewijzigde manier van racen, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat die kritiek puur inhoudelijk is.

Volgens voormalig F1-coureur Lucas di Grassi, tegenwoordig actief in de Formule E, speelt ook de huidige competitiviteit van Red Bull een rol. Hij vermoedt dat Verstappen anders naar de situatie zou kijken als hij nog steeds over het snelste materiaal beschikte.

Di Grassi plaatst kanttekeningen bij kritiek Verstappen

Di Grassi toont begrip voor een deel van de kritiek van Verstappen, maar plaatst tegelijk duidelijke nuances. “Ik snap wat hij bedoelt: Formule 1 moet volgens mij ook gewoon draaien om voluit gaan en constant het maximum uit de wagen halen, dat is net de charme van de sport”, klinkt het tegenover Motorsport Brasil.

Tegelijkertijd ziet de Braziliaan ook een andere verklaring voor de uitspraken van Verstappen. “Een groot stuk van die frustratie komt er volgens mij gewoon omdat hij momenteel niet wint. Het is een combinatie: hij heeft ergens een punt, maar het speelt zeker mee dat hij niet meer in die dominante positie zit”, stelt di Grassi.

Verstappen zelf spreekt tegen

Volgens di Grassi is het verschil met eerdere jaren bovendien groot. “Die wagen van 2025 was gewoon sneller, had meer downforce en lag veel stabieler in snelle bochten. Nu zijn de auto’s een paar seconden per ronde trager en moet je door die batterijbeperkingen op een heel andere manier rijden”, legt hij uit.

De Braziliaan benadrukt wel dat Verstappen het recht heeft om zijn mening te uiten. “Iedereen mag daar iets van vinden, en hij dus ook. Maar ik denk wel dat het anders zou klinken als hij nog altijd op de limiet kon pushen en tegelijk races zou winnen.”

Verstappen zelf sprak die redenering eerder tegen. De Nederlander liet verstaan dat hij ook kritiek zou hebben als hij wél bovenaan stond, en wees vooral naar het onnatuurlijke karakter van het energiebeheer als grootste struikelblok.

 

NicoS

Posts: 20.592

Maar ik denk wel dat het anders zou klinken als hij nog altijd op de limiet kon pushen en tegelijk races zou winnen.”

Euhhh, ja dat is zeker, maar je kunt niet op de limiet pushen…..

Kunnen ze dit soort onzin niet gewoon skippen?

  • 9
  • 13 apr 2026 - 12:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.592

    Maar ik denk wel dat het anders zou klinken als hij nog altijd op de limiet kon pushen en tegelijk races zou winnen.”

    Euhhh, ja dat is zeker, maar je kunt niet op de limiet pushen…..

    Kunnen ze dit soort onzin niet gewoon skippen?

    • + 9
    • 13 apr 2026 - 12:49
    • schwantz34

      Posts: 41.901

      Lekker tegenstrijdig verhaal ook, die gozer kan beter Grassi gaan maaien met z'n FE tractortje...

      • + 7
      • 13 apr 2026 - 12:57
    • monzaron

      Posts: 897

      Gewoon blijven reageren op deze onzin, dan krijg je nog meer onzin te lezen hier 😬

      • + 4
      • 13 apr 2026 - 13:06
    • Larry Perkins

      Posts: 64.275

      Nog een paar meningen…

      De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De koning en koningin in het Witte Huis: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Paus Leo XIV: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Wout van Aert: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De Goffert: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Brian Brobbey: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Sarina Wiegman: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De Pakistaanse premier Sharif: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Hezbollah: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Minister Berendsen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Het Trimbos-instituut: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Tata Steel: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Demi Vollering: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Jerdy Schouten op krukken en Joey Veerman in Oranje: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Bosnische ballenjongen (14 jaar): “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Denzel Dumfries, Jeremia Frimpong, Lutsharel Geertruida en Teun Koopmeiners: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Ali B.: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Agent die op automobilist schoot in Leeuwarden: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Man die Douwe B o p bedreigde: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Giles Richards van The Guardian: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Formule E-oprichter Alberto Longo: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Juan Pablo Montoya: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Mathieu van der Poel: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Robin van Persie: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Suzanne Schulting: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Bryan Linssen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Wout Weghorst: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      R. Schumacher: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Palmer: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Coulthard: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Brundle: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Kravitz: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Rosberg: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Chandhok: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Croft: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Häkkinen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Berger: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Alesi: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Van Haren: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Doornbos: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Kalf: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      T. Coronel: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      T. Coronel: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Van der Garde: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Tung: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De tandarts met microfoon: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Mol: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      NAVO-chef Mark Rutte: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Jens-Frederik Nielsen, premier van Groenland: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Franse president Macron: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      ex-PVV'ers: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Quinten Timber: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Gian van Veen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Steiner: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Ecclestone: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Cruella de Vil: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Donald J. Trump: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Elon Musk: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Vladimir Poetin: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Benjamin Netanyahu: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Xi Jinping: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Kim Jong-un: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Gianni Infantino: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      ex-minister Faber: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Gordon: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De blote tietenparade: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Hannaaaaahhh: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Herman Finkers: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Michael van Gerwen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Hans van Breukelen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Fred Grim: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De Oranje-handbalsters: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Mohamed Salah: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Het Nederlands Curlingteam: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      'Second Choice George': “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Toffe Toto: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De voormalige raketmotorkampioen van de armoe: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      DJ ome Joop: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Erik ten Hag: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Groenland: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Tom Dumoulin: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Geert-Jan en Carry Knoops: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      50PLUS: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Elodie Verweij: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Abbas Araghchi: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Jenning de Boo en Kjeld Nuis: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Botic van de Zandschulp: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”
      Anderen: “Voor Miami kom ik nog vijf keer langs met een aanname over Max.”

      Gijs van Lennep zat te schijten toen we hem belden…

      • + 2
      • 13 apr 2026 - 14:05
    • Need5Speed

      Posts: 3.672

      Komt Suzanne Schulting nog 10 keer langs met een aanname over Max, in totaal? Die doet veel aannames dan zeg!

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 15:07
  • The Wolf

    Posts: 587

    lucas laat er geen di grassi over groeien...

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 13:01
    • schwantz34

      Posts: 41.901

      Lucas is meer fan van kunstgrassi...

      • + 2
      • 13 apr 2026 - 13:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.275

    x(.)com/SCUDERIAFEMBOY/status/2038704722899607574
    (3,17 minuten)

    * haakjes verwijderen (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 13:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.002

    Formule E-coureur haalt uit: "Verstappen zeurt omdat hij niet meer wint"

    Haha, die Lucas.
    Die hoeft zich ook niet meer te vertonen in Hollanda....die wordt bij de eerste de beste gelegenheid gelyncht...

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 13:26
    • schwantz34

      Posts: 41.901

      Die Lucas stoppen we gewoon 2 meter onder het grassi...

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 14:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.275

      Met Juan er bovenop, dan komt ie er nooit meer uit...

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 14:20
  • Jermaine

    Posts: 7.169

    wat een onzin lol

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 14:58

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

