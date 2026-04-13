Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lucas Auer neemt hij deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het worden twee dagen vol entertainment, want Verstappen komt op vrijwel elk dagdeel in actie.

Verstappen verschijnt donderdag nog in een theaterzaal in Amsterdam voor opnames van Viaplay, maar zal daarna snel doorvliegen naar Duitsland. Op vrijdag zal hij meters willen maken tijdens de training, waarna hij op zaterdagochtend direct aan de bak moet voor de eerste kwalificatie. Na de kwalificatie kan hij de halve dag tot rust komen, want de eerste race begint pas aan het einde van de ochtend en duurt tot diep in de avond. Het is de kans voor Verstappen om in het donker te rijden.

Op zondag staat de tweede 4-uursrace van het weekend op het programma. Voor deze race wordt er met een ander schema gewerkt, en volgt er na de gewone kwalificatie nog een zogenaamde Top Qualifying waarin er wordt gestreden om de pole position. De race staat dan aan het begin van de middag op het programma.

Tijdschema voor de Qualifiers voor de 24 uur van de Nürburgring

Vrijdag 17 april:

Test- en trainingsritten: 12:15 - 14:45

Zaterdag 18 april:

Kwalificatie voor race 1: 08:30 - 10:00

Race 1: 17:30 - 21:30

Zondag 19 april:

Kwalificatie voor race 2: 08:15 - 09:45

Top Qualifying: 10:40 - 11:40

Race 2: 13:00 - 17:00

Waar zijn de sessies te zien?

Viaplay heeft besloten om de races weer uit te zenden, zoals ze ook deden bij de eerdere deelnames van Verstappen aan de NLS-races. Naast Viaplay zijn er ook gratis opties om naar de sessies te kijken, want er zullen weer meerdere streams beschikbaar zijn op YouTube. Deze zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Ook op deze site zullen de streams worden geplaatst.