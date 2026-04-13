Zo laat komt Max Verstappen in actie op de Nürburgring

Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lucas Auer neemt hij deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het worden twee dagen vol entertainment, want Verstappen komt op vrijwel elk dagdeel in actie.

Verstappen verschijnt donderdag nog in een theaterzaal in Amsterdam voor opnames van Viaplay, maar zal daarna snel doorvliegen naar Duitsland. Op vrijdag zal hij meters willen maken tijdens de training, waarna hij op zaterdagochtend direct aan de bak moet voor de eerste kwalificatie. Na de kwalificatie kan hij de halve dag tot rust komen, want de eerste race begint pas aan het einde van de ochtend en duurt tot diep in de avond. Het is de kans voor Verstappen om in het donker te rijden.

Op zondag staat de tweede 4-uursrace van het weekend op het programma. Voor deze race wordt er met een ander schema gewerkt, en volgt er na de gewone kwalificatie nog een zogenaamde Top Qualifying waarin er wordt gestreden om de pole position. De race staat dan aan het begin van de middag op het programma.

Tijdschema voor de Qualifiers voor de 24 uur van de Nürburgring

Vrijdag 17 april:

Test- en trainingsritten: 12:15 - 14:45

Zaterdag 18 april:

Kwalificatie voor race 1: 08:30 - 10:00

Race 1: 17:30 - 21:30

Zondag 19 april:

Kwalificatie voor race 2: 08:15 - 09:45

Top Qualifying: 10:40 - 11:40

Race 2: 13:00 - 17:00

Waar zijn de sessies te zien?

Viaplay heeft besloten om de races weer uit te zenden, zoals ze ook deden bij de eerdere deelnames van Verstappen aan de NLS-races. Naast Viaplay zijn er ook gratis opties om naar de sessies te kijken, want er zullen weer meerdere streams beschikbaar zijn op YouTube. Deze zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Ook op deze site zullen de streams worden geplaatst.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.003

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉�...

  • 3
  • 13 apr 2026 - 13:32
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.005

    Aangezien ik niets op de planning heb staan, ook niet naar van Cranenbroek of de meubelboulevard, zal ik wel 'n flink stuk van de twee races kijken...maar dan alleen naar vriend Max natuurlijk.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 13:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.005

      Nog 1.

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 13:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.005

      🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋.

      20.000 nietszeggende reacties.

      Gefeliciteerd aan mezelf.

      • + 3
      • 13 apr 2026 - 13:32
    • Henery

      Posts: 467

      Maar ondertussen wel meerdere vrienden versleten 😇

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 14:08
    • Larry Perkins

      Posts: 64.275

      Nog net voor je 20.000e reactie Verstappen "vriend Max" noemen, zit je in je Max Verstappen-pyjamaatje op een biechtstoel?

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 14:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.005

      Ik wou de eerste periode van 5×20.000 reacties waardig afsluiten en aantonen dat aan vriend Max geen hekel heb.

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 14:46
    • Larry Perkins

      Posts: 64.275

      Ja, door jouw empathische karakter ben je hier ook zo populair geworden @Ouw...

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 14:53
    • The Wolf

      Posts: 591

      Is Jos de Boss soms bij je op bezoek @Ouw?

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 15:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.005

      Flmggfdrh...hvcdhyg.
      Fllmmbbbfl.

      Vertaling: "Het is moeilijk praten met bijna dertig losse tanden en kiezen in oew bakkes".....aldus iemand die net op z'n flikker heeft gehad van "de klopper"

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 15:30
    • snailer

      Posts: 32.371

      Als je rustig wil kijken, dan zal je effe je vriendin de creditcard moeten geven om te shoppen, Ouw.

      Voor mij ook beter. Ik zit niet te wachten op postings waar je beschrijft wat je met je vriendin deed tijdens de race.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 17:01
  • Pietje Bell

    Posts: 34.279

    Op dit kanaal zullen de kwalificaties in het Engels en Duits uitgezonden worden.
    Dit was de race van zaterdag.

    https://youtu.be/vm6ZDpV8sJ8

    Een hele heldere uitleg op MS over de kwalificaties:

    Waar de 24-uursrace geen deel uitmaakt van het NLS-seizoen, geldt dat wel voor de twee kwalificatieraces. Dit zijn de vierde en vijfde ronde van het kampioenschap, al gelden deze in naam niet als NLS4 en NLS5, maar simpelweg als de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers.

    De kwalificatieraces gelden vooral als belangrijke voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, aangezien dit ook de laatste races zijn voordat de langeafstandsklassieker in de Eifel plaatsvindt. Op vrijdag 17 april kunnen de teams al van 12.15 uur tot en met 14.45 uur testen ter voorbereiding op de kwalificatieraces.

    Op zaterdag 18 en zondag 19 april vinden dan de twee kwalificatieraces plaats op de Nürburgring-Nordschleife. Voor beide races is een aparte kwalificatie. Op zaterdag wordt van 08.30 uur tot 10.00 uur gestreden om de startposities voor de eerste kwalificatierace. Die race begint om 17.30 uur en duurt vier uur, waardoor de coureurs kennis kunnen maken met het racen in schemer en het donker op de 'Groene Hel'.

    Op zondag 19 april gaat de kwalificatie al om 08.15 uur van start en deze duurt tot 09.45 uur. Deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de tweede race van het weekend, die om 13.00 uur begint en om 17.00 uur afgelopen is.

    Wat voor invloed hebben de kwalificatieraces op de 24 uur van de Nürburgring?

    De naam '24H Qualifiers' verklapt al deels dat dit raceweekend gevolgen heeft voor de 24 uur van de Nürburgring, die van 14 tot en met 17 mei plaatsvindt.
    In dit weekend kunnen de teams zich namelijk niet alleen goed voorbereiden op de 24-uursrace, maar ook al een plek in de beslissende Top Q3-sessie voor de kwalificatie op 15 mei bemachtigen.

    Dit jaar zijn er nieuwe regels geïntroduceerd voor deze kwalificatie. Maximaal zes auto's kunnen zich namelijk op voorhand verzekeren van een plek in de Top Q3, waar dan om de pole-position gestreden wordt.

    Dat gebeurt aan de hand van de resultaten van de eerste drie races van de NLS én de kwalificatieraces. Tijdens de NLS-wedstrijden wordt één startplaats toegekend aan de snelste coureur over alle kwalificaties en twee plaatsen aan de winnaars van de races. Hierbij worden alle sector­tijden die voldoen aan de criteria uit het reglement samengevoegd tot theoretische snelste rondes, waardoor deze dus extra van belang zijn.

    Tijdens het weekend van de kwalificatieraces gaat tevens één startplaats voor de Top Q3 naar het team met de snelste rondetijd uit de kwalificatie en Topkwalificatie. Die Topkwalificatie vindt plaats tussen de kwalificatie voor de tweede race van het weekend en de race zelf, van 10.40 uur tot 11.40 uur.

    Daarnaast worden nog twee plaatsen verdeeld onder de deelnemers met de theoretisch snelste racerondes in de twee races van dat weekend.

    Hoe werkt de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring?

    Na het weekend van de kwalificatieraces zijn dus zes teams zeker van een plek in de
    Top Q3, maar dat zijn nog niet alle plaatsen die te vergeven zijn.
    Andere teams kunnen zich nog plaatsen via Top Q1 en Top Q2.

    Net als voorheen zijn alleen de topklassen van het veld toegelaten in deze sessies:
    SP9 (FIA-GT3), SP11 (GT2), AT1 en SP-Pro. Daarnaast mogen ook auto's uit de SP-X-klasse
    deelnemen, mits het team daarvoor een aanvraag indient bij de wedstrijdleiding en de
    auto beschikt over minimaal 450 pk.

    In Top Q1 komen eerst alle startgerechtigde auto's in actie die nog niet geplaatst zijn voor Top Q3. Voor reeds gekwalificeerde auto's is deelname buiten mededinging toegestaan, maar niet verplicht.

    De twintig snelste auto's uit Top Q1 gaan door naar Top Q2. In die sessie strijden zij om de resterende plaatsen voor de individuele kwalificatie. Vooraf gekwalificeerde auto's mogen hier niet aan deelnemen.

    Top Q1 en Top Q2 duren elk 35 minuten. In de afsluitende Top Q3 nemen maximaal
    twaalf auto's het in een individuele kwalificatieronde tegen elkaar op in de strijd om
    pole-position.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 14:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.275

      Bedankt! Maar kun je dit vrijdagochtend nog eens plaatsen @Pietje, want zolang kan ik het allemaal niet onthouden. Als het kan met een samenvatting erbij...

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 15:03
    • Pietje Bell

      Posts: 34.279

      Samenvatting?Ik snap zelf niet eens hoe het in elkaar steekt.

      Hoe wordt de grid nu bepaald voor de 24u race?
      Dat van die Topkwalificatie snap ik wel behalve deze zin:
      "Tijdens het weekend van de kwalificatieraces gaat tevens één startplaats voor de Top Q3 naar het team met de snelste rondetijd uit de kwalificatie en Topkwalificatie." Hoe kun je vóórdat de Q3 begint al de snelste tijd van de Topkwalificatie hebben gereden?!

      En hoe zit dat met de grid opstelling? Je hebt 2 kwali races.
      Worden daar de gemiddelde eindtijden van de coureurs genomen voor de uiteindelijke volgorde?
      Of de snelste tijd van een coureur in één van die races?

      Ik mag aannemen het eerste.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 15:54
    • snailer

      Posts: 32.371

      Over kwalificatie. Zeer verwarrend. Maar dit is wat ik samengevat heb opgepikt over de kwalificatie van de 24uur race. Die zijn namelijk aangepast.

      De kwalificatie is opgedeeld in een q1, q2 en in een q3. Uit mijn hoofd gaan 12 auto's meedoen voor de pole. Die 12 (als het er 12 zijn) komen niet allemaal uit q2 van de kwalificatie. Een aantal zullen automatisch geplaatst zijn gebaseerd op de resultaten van eerdere races. Verstappen valt hier dus af. Heeft dit jaar geen resultaten gereden.

      Ook een aantal zullen worden geselecteerd uit de 2 4 uurs races voorafgaande aan de 24 uurs race.

      Ik heb verder geen enkel idee wat de sleutel is.

      Gezien de limitering op het aantal sets vind ik het overigens een oneerlijk voordeel ten opzichte van de rijders die voor q3 moeten rijden. Die hebben dan al banden verbruikt ten opzichte van de automatisch gekwalificeerden voor Q3.

      Overigens heb ik me er niet echt in verdiept. Ik sluit niet uit dat ik alle 'details' die ik wel benoemde verkeerd heb begrepen.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 17:10

