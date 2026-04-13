De nieuwe regels in de Formule 1 hebben voor de nodige opschudding gezorgd. Veel coureurs zijn namelijk niet blij met het feit dat ze niet vol kunnen pushen, maar moeten letten op hun batterij. Achter de schermen wordt er druk vergaderd, en FIA-kopstuk Nikolas Tombazis geeft toe dat er wordt gesproken over aanpassingen.

De nieuwe F1-regels hebben voor een storm van kritiek gezorgd. Voor de coureurs is het minder leuk om met deze auto's te rijden, de fans vinden het te gemaakt en er ontstaan ook gevaarlijke situaties door het energiemanagement. In de aprilbreak vinden er meerdere vergaderingen plaats, maar volgens Tombazis is het niet zo dat de FIA een fout heeft gemaakt met de regels.

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

De FIA-man stelt dat er een verfijningsproces nodig is, zo legt hij uit aan The Guardian: "Het is niet zo dat we een complete herziening bespreken. We vinden niet dat de patiënt op de intensive care ligt. Hij hoeft geen openhartoperatie te ondergaan, hij moet alleen een paar appels eten. Er zijn wel problemen, zowel vanuit het oogpunt van rijgedrag als van veiligheid, die we moeten aanpakken."

"Ik wil niet gaan zeggen dat alles prima is en dat we niets hoeven te doen, want er zijn duidelijk zaken die we moeten aanpakken. Maar aan de andere kant wil ik ook niet zeggen dat het een totale ramp is. We hebben fans die blij zijn met deze show, maar we hebben een ongeval gehad door specifieke aspecten die we moeten oplossen, en we hebben coureurs die vinden dat er zaken verbeterd moeten worden."

Wat ligt er op tafel?

Regelwijzigingen lijken dan ook weer op tafel te liggen, en Tombazis legt uit dat het kan dat ze dingen gefaseerd gaan oplossen: "We zouden kunnen besluiten om een soort fase 1 en een fase 2 te implementeren, waarbij we de tweede fase iets langer de tijd geven zodat de fabrikanten de aanpassingen kunnen doorvoeren."

De FIA-topman vergelijkt het leerproces met de nieuwe regels met het bespelen van een instrument: "Je kunt theoretisch leren vioolspelen, maar pas als je daadwerkelijk gaat spelen, begrijp je wat het inhoud."

Welke rol speelt Verstappen?

Op 20 april staat er een volgende belangrijke vergadering op de planning, en mogelijk weet men dan meer. Max Verstappen zou een regelwijziging in ieder geval toejuichen, want hij gaf eerder al aan dat hij door de regels twijfelt aan zijn toekomst in de sport.