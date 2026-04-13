FIA maakt eindelijk werk van aanpassen veelbesproken F1-regels

De nieuwe regels in de Formule 1 hebben voor de nodige opschudding gezorgd. Veel coureurs zijn namelijk niet blij met het feit dat ze niet vol kunnen pushen, maar moeten letten op hun batterij. Achter de schermen wordt er druk vergaderd, en FIA-kopstuk Nikolas Tombazis geeft toe dat er wordt gesproken over aanpassingen.

De nieuwe F1-regels hebben voor een storm van kritiek gezorgd. Voor de coureurs is het minder leuk om met deze auto's te rijden, de fans vinden het te gemaakt en er ontstaan ook gevaarlijke situaties door het energiemanagement. In de aprilbreak vinden er meerdere vergaderingen plaats, maar volgens Tombazis is het niet zo dat de FIA een fout heeft gemaakt met de regels.

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

De FIA-man stelt dat er een verfijningsproces nodig is, zo legt hij uit aan The Guardian: "Het is niet zo dat we een complete herziening bespreken. We vinden niet dat de patiënt op de intensive care ligt. Hij hoeft geen openhartoperatie te ondergaan, hij moet alleen een paar appels eten. Er zijn wel problemen, zowel vanuit het oogpunt van rijgedrag als van veiligheid, die we moeten aanpakken."

"Ik wil niet gaan zeggen dat alles prima is en dat we niets hoeven te doen, want er zijn duidelijk zaken die we moeten aanpakken. Maar aan de andere kant wil ik ook niet zeggen dat het een totale ramp is. We hebben fans die blij zijn met deze show, maar we hebben een ongeval gehad door specifieke aspecten die we moeten oplossen, en we hebben coureurs die vinden dat er zaken verbeterd moeten worden."

Wat ligt er op tafel?

Regelwijzigingen lijken dan ook weer op tafel te liggen, en Tombazis legt uit dat het kan dat ze dingen gefaseerd gaan oplossen: "We zouden kunnen besluiten om een soort fase 1 en een fase 2 te implementeren, waarbij we de tweede fase iets langer de tijd geven zodat de fabrikanten de aanpassingen kunnen doorvoeren."

De FIA-topman vergelijkt het leerproces met de nieuwe regels met het bespelen van een instrument: "Je kunt theoretisch leren vioolspelen, maar pas als je daadwerkelijk gaat spelen, begrijp je wat het inhoud."

Welke rol speelt Verstappen?

Op 20 april staat er een volgende belangrijke vergadering op de planning, en mogelijk weet men dan meer. Max Verstappen zou een regelwijziging in ieder geval toejuichen, want hij gaf eerder al aan dat hij door de regels twijfelt aan zijn toekomst in de sport.

schwantz34

Posts: 41.898

Nou toen ik de 1e race aan het kijken was kreeg ik na een paar rondjes spontaan hartkloppingen van al die f.cking kunstmatige inhaalacties door dat prachtige nieuwe fenomeen genaamd "superclipping" daar is toch echt wel wat meer voor nodig om van te herstellen dan het vreten van een paar appeltjes!

  • 7
  • 13 apr 2026 - 09:54
F1 Nieuws

Reacties (11)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.376

    Lekker duidelijk en concreet..

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 09:38
  • The Wolf

    Posts: 585

    "We vinden niet dat de patiënt op de intensive care ligt. Hij hoeft geen openhartoperatie te ondergaan, hij moet alleen een paar appels eten"
    ik vind het meer categorie: aan 'n dood paard trekken

    • + 3
    • 13 apr 2026 - 09:39
    • The Wolf

      Posts: 585

      "moet alleen een paar appels eten"
      dacht dat het paddenstoelen waren trouwens

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:43
    • schwantz34

      Posts: 41.898

      Nou toen ik de 1e race aan het kijken was kreeg ik na een paar rondjes spontaan hartkloppingen van al die f.cking kunstmatige inhaalacties door dat prachtige nieuwe fenomeen genaamd "superclipping" daar is toch echt wel wat meer voor nodig om van te herstellen dan het vreten van een paar appeltjes!

      • + 7
      • 13 apr 2026 - 09:54
    • f(1)orum

      Posts: 9.971

      "We vinden niet dat de patiënt op de intensive care ligt"
      Is dit niet het mantra van DELA?

      • + 2
      • 13 apr 2026 - 10:09
    • The Wolf

      Posts: 585

      zaten nog even aan opbaring te denken maar ze hebben de F1 dusdanig verminkt dat dat eigenlijk geen optie meer is

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 10:15
    • schwantz34

      Posts: 41.898

      Bij de FIA zijn ze niet vies van een dooddoenertje meer of minder....

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:20
    • f(1)orum

      Posts: 9.971

      Opbaring is idd lastig, maar de uitdaging zit 'm vooral in het vakkundig wegwerken van al die accu's.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:21
  • Pietje Bell

    Posts: 34.276

    Niet volgende week de 20ste pas, maar deze week al:

    15 april 2026 Vergadering over sportieve reglementen
    16 april 2026 Vervolgsessie technische experts
    20 april 2026 High-level meeting met alle stakeholders (stemming).

    Bron: F1Max.....

    • + 3
    • 13 apr 2026 - 10:06
    • monzaron

      Posts: 896

      Ik verwacht en niet veel van, mijn gevoel zegt dat na dat gezever een stemmingsronde komt en dat over een paar weken wordt gekeken hoe de uitvoering tot stand moet komen 😁 want niet iedereen zal op een lijn staan waaronder Toto en de MB klanten 😬

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:23
  • Wingleader

    Posts: 3.403

    Deze vent heeft eigenhandig de sport vermoord. Die heeft geen idee wat racen inhoud.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 11:37

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
