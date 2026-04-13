'Red Bull-top wil Lawson als opvolger van Verstappen'

'Red Bull-top wil Lawson als opvolger van Verstappen'

De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het is nog maar de vraag of hij verder wil gaan bij Red Bull, terwijl er ook wordt getwijfeld aan zijn toekomst in de sport. Mocht Verstappen vertrekken, dan maakt Liam Lawson volgens nieuwe geruchten goede kans om hem op te volgen.

Lawson rijdt dit jaar voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en is goed aan het seizoen begonnen. Mocht Verstappen besluiten te vertrekken, dan wil de Red Bull-top volgens The New Zealand Herald dat hij wordt opgevolgd door een coureur uit het eigen opleidingsteam. De Nieuw-Zeelandse krant stelt dat de aandeelhouders flink druk uitoefenen om een coureur uit eigen stal te promoveren, als Verstappen echt gaat stoppen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Als Verstappen dan vertrekt, en er een coureur uit eigen stal promotie moet krijgen, dan komt Lawson volgens de krant in aanmerking voor het zitje. Lawson staat na drie raceweekenden op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met tien punten achter zijn naam. Hij kwam goed voor de dag in de eerste races, en is vooralsnog sneller dan zijn debuterende teamgenoot Arvid Lindblad.

Waarom is dit opvallend?

Als Lawson daadwerkelijk viervoudig wereldkampioen Verstappen mag opvolgen, dan is dat opvallend. Lawson begon vorig jaar aan het seizoen als de teamgenoot van Verstappen, maar werd na twee raceweekenden op genadeloze wijze teruggezet naar Racing Bulls. Het was een harde dreun voor de Nieuw-Zeelander, die wel mocht aanblijven voor dit seizoen. 

Waar komen de geruchten vandaan?

Verstappen voelt zich momenteel niet op zijn gemak in de Formule 1, en haalde in de afgelopen weken hard uit naar de nieuwe regels. Hij stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst, terwijl hij in de afgelopen dagen ook in verband werd gebracht met een overstap naar een ander topteam. Dit zorgde er dan weer voor dat onder meer Charles Leclerc in verband werd gebracht met zijn Red Bull-stoeltje. Maar volgens dit nieuwe gerucht van The New Zealand Herald mocht dus ook Lawson hopen.

The Wolf

Posts: 584

Dat Lawson vorig jaar na 2 races 'genadeloos' uit de RB gemieterd werd bleek achteraf z'n redding, zie Tsunoda

  • 2
  • 13 apr 2026 - 08:24
  • Patrace

    Posts: 6.650

    Een krant uit Nieuw-Zeeland die een coureur uit Nieuw-Zeeland kansen toedicht. Verrassend.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 08:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.261

      Volgens de Filipijnse krant "The Manilla Tribune" is de Filipijnse autocoureur Bianca Bustamante (Manilla, 19 januari 2005) topfavoriet om Max Verstappen bij Red Bull Racing te vervangen, zelfs als de Nederlander bij het Oostenrijkse team wil blijven...

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 09:06
    • Pietje Bell

      Posts: 34.275

      En wat te denken van Lance Stroll?! Die ging alleen maar voor de lol even
      GT3 rijden, want F1 is zijn passie!

      x.com/ZS_Racing/status/2043562324263608335

      Trouwens The NZ Herald heeft al eerder een onzin verhaal over Lawson groots naar buiten gebracht. Iets dat compleet uit hun eigen duim gezogen was.
      Deze keer is het echter hun eigen aanname dat hij een goede kandidaat zou zijn, meer staat er niet te lezen:

      "Als Red Bull nu een beslissing zou moeten nemen en intern zou moeten kijken, zou de naam van Lawson ongetwijfeld bovenaan hun lijst staan. Iets meer dan een jaar nadat hij op de meest brute manier in de geschiedenis van de sport werd ontslagen, zou Red Bull geen andere keuze hebben dan terug te grijpen naar Lawson.

      Of hij zelf zou willen terugkeren, is echter een ander verhaal."

      Artikel zit achter de betaalmuur.

      https://archive.is/NrOhs

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:36
    • Need5Speed

      Posts: 3.670

      Volgens Pravda maakt Mazepin een goede kans.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:45
  • The Wolf

    Posts: 581

    Dat Lawson vorig jaar na 2 races 'genadeloos' uit de RB gemieterd werd bleek achteraf z'n redding, zie Tsunoda

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 08:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

