De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het is nog maar de vraag of hij verder wil gaan bij Red Bull, terwijl er ook wordt getwijfeld aan zijn toekomst in de sport. Mocht Verstappen vertrekken, dan maakt Liam Lawson volgens nieuwe geruchten goede kans om hem op te volgen.

Lawson rijdt dit jaar voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en is goed aan het seizoen begonnen. Mocht Verstappen besluiten te vertrekken, dan wil de Red Bull-top volgens The New Zealand Herald dat hij wordt opgevolgd door een coureur uit het eigen opleidingsteam. De Nieuw-Zeelandse krant stelt dat de aandeelhouders flink druk uitoefenen om een coureur uit eigen stal te promoveren, als Verstappen echt gaat stoppen.

Als Verstappen dan vertrekt, en er een coureur uit eigen stal promotie moet krijgen, dan komt Lawson volgens de krant in aanmerking voor het zitje. Lawson staat na drie raceweekenden op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met tien punten achter zijn naam. Hij kwam goed voor de dag in de eerste races, en is vooralsnog sneller dan zijn debuterende teamgenoot Arvid Lindblad.

Waarom is dit opvallend?

Als Lawson daadwerkelijk viervoudig wereldkampioen Verstappen mag opvolgen, dan is dat opvallend. Lawson begon vorig jaar aan het seizoen als de teamgenoot van Verstappen, maar werd na twee raceweekenden op genadeloze wijze teruggezet naar Racing Bulls. Het was een harde dreun voor de Nieuw-Zeelander, die wel mocht aanblijven voor dit seizoen.

Waar komen de geruchten vandaan?

Verstappen voelt zich momenteel niet op zijn gemak in de Formule 1, en haalde in de afgelopen weken hard uit naar de nieuwe regels. Hij stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst, terwijl hij in de afgelopen dagen ook in verband werd gebracht met een overstap naar een ander topteam. Dit zorgde er dan weer voor dat onder meer Charles Leclerc in verband werd gebracht met zijn Red Bull-stoeltje. Maar volgens dit nieuwe gerucht van The New Zealand Herald mocht dus ook Lawson hopen.