Jacques Villeneuve is een enorme fan van Arvid Lindblad. De enige rookie van dit seizoen is sterk begonnen aan zijn eerste jaar in de Formule 1 en Villeneuve ziet dat Liam Lawson moeite heeft met de jonge rookie.

Lindblad heeft nog nooit op het Circuit Gilles Villeneuve gereden, maar neemt het aardig op tegen zijn teamgenoot. In zowel de sprintrace als de kwalificatie laat Lindblad zich sterker zien dan zijn teamgenoot. De Brit start vanaf de negende plek in Canada, terwijl Lawson de race vanaf de twaalfde plek mag gaan aanvliegen.

Villeneuve is onder de indruk van Lindblad

In de nabeschouwing van de sprintrace vertelt Villeneuve aan mede-presentator Juan Pablo Montoya dat hij erg fan is van de kwaliteiten van Lindblad. "Hij is weliswaar met weinig ervaring binnengekomen, maar hij heeft zijn teamgenoot al in slaap gesust."

Volgens Villeneuve richt Racing Bulls zich dan ook enorm op de jonge coureur en niet alleen op de meer ervaren Lawson. "We horen erover, het team richt zich op hem, en dat is al een goede stap als je in de Formule 1 terechtkomt. Hij lijkt erg zelfverzekerd en hij lijkt te vinden dat hij het verdient om daar te zijn. Hij is er voor de lange termijn en hij werkt eraan om beter te worden."

Is de toekomst van Lawson zeker?

Lawson kent absoluut geen zekere toekomst in de Formule 1. Dit komt mede door vorig seizoen. Hoewel de toekomst van de Nieuw-Zeelander er toch nog rooskleurig uitzag, werd hij teruggezet van Red Bull Racing naar zijn huidige team Racing Bulls. Dit deed veel met de coureur, maar hij kwam er uiteindelijk bovenop. Momenteel gaat het wat minder en weet hij niet de baas te zijn over Lindblad.

Hoewel Lawson op papier nog iets sterker is dan Lindblad, verschilt het niet veel tussen de twee coureurs. Lawson is over de kwalificaties net iets sterker met 3-2 en in de race is het 2-2. In het wereldkampioenschap staat Lawson op de tiende plek en Lindblad twaalfde.