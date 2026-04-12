Teamgenoot van Verstappen deelt medische update

Het team van Max Verstappen werkte gisteren de eerste race van het GT World Challenge Europe-seizoen af. Het team kende een aardige voorbereiding op de terugkeer naar de Nürburgring, maar voor Jules Gounon was het een helse beproeving. Hij kampte met de naweeën van een voedselvergiftiging en bracht een paar uur door in het medisch centrum.

Op het circuit van Paul Ricard verdedigden Chris Lulham, Daniel Juncadella en Gounon de kleuren van Verstappen Racing. In de blauwe Mercedes-AMG GT3 deden ze lang mee in de strijd om de podiumposities. Voor Gounon was het een helse beproeving, zo liet hij weten op Instagram. Een dag voor de race kreeg hij last van een voedselvergiftiging, maar hij kreeg wel groen licht om te racen. Hij reed een spectaculaire stint, maar toen hij uitstapte viel hij flauw.

Wat was er aan de hand?

Op Instagram legde Gounon uit dat het één van de zwaarste races uit zijn loopbaan was: "Na de stint viel ik zelfs helemaal flauw en uiteindelijk heb ik een paar uur moeten doorbrengen in het medisch centrum. Ik wil het medische team ontzettend bedanken voor de geweldige zorg, net als het team van 2 Seas Motorsport, die daar bij me bleven."

Alles op alles voor de Nürburgring

Samen met zijn teamgenoten Juncadella en Lulham wisten ze de negende plaats te bereiken in de race. Ze hadden op meer gehoopt, maar voor het team van Verstappen draait het erom dat ze ingespeeld op elkaar raken en zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen was zelf ook aanwezig op het circuit van Paul Ricard, en zal tijdens de 24-uursrace de auto delen met Gounon, Juncadella én Lucas Auer.

Verstappen deelt volgende week de Mercedes met Auer tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Gounon en Juncadella zijn afwezig vanwege hun verplichtingen in het World Endurance Championship. De 24-uursrace staat volgende maand op het programma.

Reacties (5)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.718

    Dit was echt een zieke presentatie!

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 14:58
  • Pietje Bell

    Posts: 34.272

    Die voedselvergiftiging was de avond voor de race, vrijdag dus al.
    Ze hebben hem opgepapt zodat hij kon rijden, daarna veel gerust maar daarna ging
    het weer mis vanwege de zwakte/slapte, logisch. Toen weer naar het medical center.

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 16:13
  • AUDI_F1

    Posts: 3.668

    Ze hadden ook wel pech met de laatste pitstop, vlak erna kwam de Full Course Yellow en daarna Safety Car. Daardoor hadden andere een vrije pitstop.
    Maar je ziet dat dit ook een zware job zo te zien.

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 16:17
    • Pietje Bell

      Posts: 34.272

      @Audi, vandaar dat een 9e plaats vanaf 8e op de grid niet slecht is voor hun eerste race.

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 16:34

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

