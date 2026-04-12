Het team van Max Verstappen werkte gisteren de eerste race van het GT World Challenge Europe-seizoen af. Het team kende een aardige voorbereiding op de terugkeer naar de Nürburgring, maar voor Jules Gounon was het een helse beproeving. Hij kampte met de naweeën van een voedselvergiftiging en bracht een paar uur door in het medisch centrum.

Op het circuit van Paul Ricard verdedigden Chris Lulham, Daniel Juncadella en Gounon de kleuren van Verstappen Racing. In de blauwe Mercedes-AMG GT3 deden ze lang mee in de strijd om de podiumposities. Voor Gounon was het een helse beproeving, zo liet hij weten op Instagram. Een dag voor de race kreeg hij last van een voedselvergiftiging, maar hij kreeg wel groen licht om te racen. Hij reed een spectaculaire stint, maar toen hij uitstapte viel hij flauw.

Wat was er aan de hand?

Op Instagram legde Gounon uit dat het één van de zwaarste races uit zijn loopbaan was: "Na de stint viel ik zelfs helemaal flauw en uiteindelijk heb ik een paar uur moeten doorbrengen in het medisch centrum. Ik wil het medische team ontzettend bedanken voor de geweldige zorg, net als het team van 2 Seas Motorsport, die daar bij me bleven."

Alles op alles voor de Nürburgring

Samen met zijn teamgenoten Juncadella en Lulham wisten ze de negende plaats te bereiken in de race. Ze hadden op meer gehoopt, maar voor het team van Verstappen draait het erom dat ze ingespeeld op elkaar raken en zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen was zelf ook aanwezig op het circuit van Paul Ricard, en zal tijdens de 24-uursrace de auto delen met Gounon, Juncadella én Lucas Auer.

Verstappen deelt volgende week de Mercedes met Auer tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Gounon en Juncadella zijn afwezig vanwege hun verplichtingen in het World Endurance Championship. De 24-uursrace staat volgende maand op het programma.