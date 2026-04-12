user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dit is waarom Verstappen aankomende week in Nederland is

De Formule 1-wereld zit momenteel midden in de aprilbreak, maar dat betekent niet dat men rustig aan doet. Max Verstappen heeft het druk, en zal later deze week afreizen naar zijn vaderland Nederland. Zijn bliksembezoek heeft een bijzondere reden, maar hij zal ook snel moeten doorreizen naar de Nürburgring.

Verstappen zal op donderdag 16 april aanwezig zijn in de hoofdstad Amsterdam voor een bijzonder evenement. Hij gaat eenmalig het theater in met Viaplay, en zal zich aankomende donderdag om 20:00 melden in het Theater Amsterdam. De tickets zijn inmiddels uitverkocht, en Viaplay belooft dat het een uniek evenement gaat worden.

Het wordt volgens de streamingdienst een avond vol met unieke verhalen, spectaculaire beelden en persoonlijke inzichten. De mensen die geen kaartjes hebben, hoeven niet te treuren, want Viaplay zal het later ook gaan uitzenden. In de dagen na Verstappens optreden in het theater zal het interview op televisie verschijnen.

Waarom moet Verstappen snel door?

Verstappen kan niet te lang in Nederland blijven hangen, want op vrijdag moet hij zijn gezicht weer laten zien op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt aankomend weekend immers deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Aankomende vrijdag staat de training om 12:15 op het programma, deze sessie duurt 2,5 uur. Verstappen zal hier de nodige meters willen maken om het gevoel snel weer terug te krijgen.

Wat staat Verstappen te wachten?

Op zaterdagavond staat de eerste kwalificatierace van het weekend op het programma. Deze race gaat om 17:30 van start, en duurt tot en met 21:30. Voor Verstappen is dit een belangrijke race, want hij kan de nodige meters gaan maken in het donker. Voor de Nederlander is dit een nieuwe ervaring, want in de Formule 1 wordt hij normaal gesproken niet met dit soort zaken geconfronteerd. Op de zondag staat de tweede race op het programma, die om 13:00 van start gaat.

Verstappen zal zijn auto tijdens deze races delen met de Oostenrijker Lucas Auer. Ze hebben nog niet eerder samen gereden, en Verstappens andere teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon kunnen door andere verplichtingen niet aanwezig zijn op de Ring.

Als Lewis de huidige F1 geweldig leuk vindt terwijl zelf... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.226

    “Eindelijk even echt racen” zal Max denken.
    Gas op die lolly, rijden op die laatste centimeter grip en remmen op dat allerlaatste metertje ipv halverwege het rechte stuk uitrollen en in de bochten bijremmen om nog wat energie te laden.
    Als Lewis de huidige F1 geweldig leuk vindt terwijl zelfs Lance Stroll naar de GT3 rent om in iedergeval weer eens het gevoel van racen te ervaren dan weet je dat de F1 dood is.

    • + 7
    • 12 apr 2026 - 08:23
    • Spearhead

      Posts: 479

      “Eindelijk even echt racen” zal Max denken.

      Het is niet enkel Max die met deze gedachte zit ;-)

      • + 6
      • 12 apr 2026 - 09:22
  • Larry Perkins

    Posts: 64.256

    De avond vol met unieke verhalen, spectaculaire beelden en persoonlijke inzichten in het Theater Amsterdam begint met een vertraging van ruim twee uur omdat ene Giles R. in eerste instantie weigert het theater te verlaten waarop de beveiliging moet ingrijpen...

    • + 4
    • 12 apr 2026 - 08:29
    • Erwinnaar

      Posts: 5.642

      Zal Verstappen met frisse tegenzin doen denk ik. Forumleden die gaan....?

      Waardeloze evenementen naar mijn idee, met als dieptepunt de presentatieshow van alle teams, f1 bestond 75 jaar. In de O2 Arena.

      • + 1
      • 12 apr 2026 - 09:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.988

    "De tickets van Max zijn theatershow zijn inmiddels uitverkocht, en Viaplay belooft dat het een uniek evenement gaat worden."

    Het zal zeer zeker 'n uniek gebeuren zijn.
    De horde zal massaal over hun kruis kunnen ruisen....en onder hun stoel zal 'n pakketje met tissues liggen om het een en ander te kunnen kuisen.....er zal zat vloeistof vloeien daar in Amsterdam.

    • + 1
    • 12 apr 2026 - 09:56
  • Pietje Bell

    Posts: 34.267

    Ondertussen had Kelly gisteren een video op haar story geplaatst dat ze in Hollywood
    rondreed en idd ze is daar met de kinderen op vakantie. P heeft 2 weken vakantie.

    i.ibb.co/Mk2zVwM0/(...)26-04-12-111752.png

    i.ibb.co/8gs23j3H/(...)26-04-12-111424.png

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.267

      9 uur tijdsverschil zal een behoorlijke jetlag geven bij die kleintjes.
      Is er zo veel te doen voor die kleintjes in LA? Heb geen idee.

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 11:46
    • Rocks

      Posts: 1.072

      Wat dacht je van Disneyland 😎

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 11:51
  • Williams_F1

    Posts: 1.414

    Hij is tenslotte Nederlander.

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 12:39

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar