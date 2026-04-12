De Formule 1-wereld zit momenteel midden in de aprilbreak, maar dat betekent niet dat men rustig aan doet. Max Verstappen heeft het druk, en zal later deze week afreizen naar zijn vaderland Nederland. Zijn bliksembezoek heeft een bijzondere reden, maar hij zal ook snel moeten doorreizen naar de Nürburgring.

Verstappen zal op donderdag 16 april aanwezig zijn in de hoofdstad Amsterdam voor een bijzonder evenement. Hij gaat eenmalig het theater in met Viaplay, en zal zich aankomende donderdag om 20:00 melden in het Theater Amsterdam. De tickets zijn inmiddels uitverkocht, en Viaplay belooft dat het een uniek evenement gaat worden.

Het wordt volgens de streamingdienst een avond vol met unieke verhalen, spectaculaire beelden en persoonlijke inzichten. De mensen die geen kaartjes hebben, hoeven niet te treuren, want Viaplay zal het later ook gaan uitzenden. In de dagen na Verstappens optreden in het theater zal het interview op televisie verschijnen.

Waarom moet Verstappen snel door?

Verstappen kan niet te lang in Nederland blijven hangen, want op vrijdag moet hij zijn gezicht weer laten zien op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt aankomend weekend immers deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Aankomende vrijdag staat de training om 12:15 op het programma, deze sessie duurt 2,5 uur. Verstappen zal hier de nodige meters willen maken om het gevoel snel weer terug te krijgen.

Wat staat Verstappen te wachten?

Op zaterdagavond staat de eerste kwalificatierace van het weekend op het programma. Deze race gaat om 17:30 van start, en duurt tot en met 21:30. Voor Verstappen is dit een belangrijke race, want hij kan de nodige meters gaan maken in het donker. Voor de Nederlander is dit een nieuwe ervaring, want in de Formule 1 wordt hij normaal gesproken niet met dit soort zaken geconfronteerd. Op de zondag staat de tweede race op het programma, die om 13:00 van start gaat.

Verstappen zal zijn auto tijdens deze races delen met de Oostenrijker Lucas Auer. Ze hebben nog niet eerder samen gereden, en Verstappens andere teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon kunnen door andere verplichtingen niet aanwezig zijn op de Ring.