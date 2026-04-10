Max Verstappen zorgde twee weken geleden voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix stuurde hij een Britse verslaggever weg voordat hij aan zijn persmoment kon beginnen. Inmiddels lijkt het erop dat zijn team Red Bull de strijdbijl heeft begraven met de desbetreffende journalist.

Volgens het Japanse AS-Web is de vrede weer getekend tussen het team van Red Bull en de Britse verslaggever, Giles Richards van The Guardian. Het Japanse medium stelt dat na het incident tussen Verstappen en Richards direct werd ingegrepen door Red Bull. Een woordvoerder zou het mediacentrum op het circuit van Suzuka hebben bezocht, waar hij een informeel gesprek had met Richards.

Mag Richards weer aanschuiven?

AS-Web stelt dat de details van het gesprek niet prijs zijn gegeven, maar dat alles weer in orde lijkt te zijn tussen beide partijen. Red Bull zou geen excuses hebben aangeboden aan Richards, maar het team heeft volgens het medium wel aangegeven dat Richards het recht heeft om de persconferenties van Verstappen bij te wonen. Hoe dit zal gaan, zal over twee weken duidelijk worden tijdens het raceweekend in Miami.

De aanvaring tussen Verstappen en The Guardian-verslaggever Richards kwam in ieder geval niet uit de lucht vallen. Verstappen spotte de Brit voorafgaand aan zijn perspraatje in de zaal, waarna hij stelde dat hij pas wilde beginnen als de desbetreffende verslaggever was vertrokken. Het ging hier niet om een persconferentie van de FIA, maar om een persmoment van Red Bull. Hierdoor kon Verstappen deze actie uithalen.

Waar kwam de woede vandaan?

Verstappens reactie kwam voort uit een eerdere aanvaring aan het einde van 2025. Richards vroeg Verstappen, die in Abu Dhabi net de titel was misgelopen, naar een eerder incident met George Russell in Spanje. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen, die op dat moment ook al aangaf dat hij het een domme vraag vond. Daarnaast vond hij dat de verslaggever een 'stomme grijns' op zijn gezicht had. De situatie escaleerde in Japan, en bleef Verstappen daarna de rest van het weekend achtervolgen.