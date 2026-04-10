user icon
icon

'Red Bull sluit vrede met journalist die werd weggestuurd door Verstappen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull sluit vrede met journalist die werd weggestuurd door Verstappen'

Max Verstappen zorgde twee weken geleden voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix stuurde hij een Britse verslaggever weg voordat hij aan zijn persmoment kon beginnen. Inmiddels lijkt het erop dat zijn team Red Bull de strijdbijl heeft begraven met de desbetreffende journalist.

Volgens het Japanse AS-Web is de vrede weer getekend tussen het team van Red Bull en de Britse verslaggever, Giles Richards van The Guardian. Het Japanse medium stelt dat na het incident tussen Verstappen en Richards direct werd ingegrepen door Red Bull. Een woordvoerder zou het mediacentrum op het circuit van Suzuka hebben bezocht, waar hij een informeel gesprek had met Richards.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

9 apr

Mag Richards weer aanschuiven?

AS-Web stelt dat de details van het gesprek niet prijs zijn gegeven, maar dat alles weer in orde lijkt te zijn tussen beide partijen. Red Bull zou geen excuses hebben aangeboden aan Richards, maar het team heeft volgens het medium wel aangegeven dat Richards het recht heeft om de persconferenties van Verstappen bij te wonen. Hoe dit zal gaan, zal over twee weken duidelijk worden tijdens het raceweekend in Miami.

De aanvaring tussen Verstappen en The Guardian-verslaggever Richards kwam in ieder geval niet uit de lucht vallen. Verstappen spotte de Brit voorafgaand aan zijn perspraatje in de zaal, waarna hij stelde dat hij pas wilde beginnen als de desbetreffende verslaggever was vertrokken. Het ging hier niet om een persconferentie van de FIA, maar om een persmoment van Red Bull. Hierdoor kon Verstappen deze actie uithalen.

Waar kwam de woede vandaan?

Verstappens reactie kwam voort uit een eerdere aanvaring aan het einde van 2025. Richards vroeg Verstappen, die in Abu Dhabi net de titel was misgelopen, naar een eerder incident met George Russell in Spanje. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen, die op dat moment ook al aangaf dat hij het een domme vraag vond. Daarnaast vond hij dat de verslaggever een 'stomme grijns' op zijn gezicht had. De situatie escaleerde in Japan, en bleef Verstappen daarna de rest van het weekend achtervolgen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.713

    'Red Bull sluit vrede met journalist die werd weggestuurd door Verstappen maar Max is op oorlogspad"

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 16:44
  • John6

    Posts: 11.563

    Hij mag ook vragen stellen aan Max, alleen zal hij de antwoorden zelf moeten gaan verzinnen.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 16:58
  • Aajd Flupke

    Posts: 134

    Ik hoop dat Max hem er de volgende keer weer net zo hard uit stuurt

    • + 2
    • 10 apr 2026 - 16:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.976

    Ik zou zeggen als ik die journalist was, ik ga niet meer met die knoest in één kamer zitten.....dan nog liever met z'n vader..

    • + 1
    • 10 apr 2026 - 17:34
  • Larry Perkins

    Posts: 64.234

    "Red Bull heeft aangegeven dat Richards het recht heeft om de persconferenties van Verstappen bij te wonen."

    Zo was in het persbericht van jongstleden woensdag 1 april te lezen...

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 17:35

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar