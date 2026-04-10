De eerste testdag van Pirelli in Fiorano heeft meteen flink wat data opgeleverd. Op het privéterrein van Ferrari stond alles in het teken van de ontwikkeling van regenbanden, met Lewis Hamilton als belangrijkste testcoureur.

De zevenvoudig wereldkampioen werkte een uitgebreid programma af en reed in totaal 142 ronden, goed voor 423 kilometer. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de verdere verfijning van de Full Wet- en Intermediate-banden.

Hamilton maakt meters in kunstmatig nat Fiorano

Het circuit van Fiorano werd speciaal voor de testdag kunstmatig nat gehouden via een irrigatiesysteem, zodat Pirelli onder constante omstandigheden kon werken. Met een omgevingstemperatuur van 21 graden waren de omstandigheden bovendien stabiel genoeg om verschillende bandenspecificaties met elkaar te vergelijken.

Volgens Pirelli lag de focus in de ochtend en vroege middag volledig op de Full Wet-banden. “We hebben verschillende configuraties van de regenbanden kunnen testen onder consistente omstandigheden,” klinkt het vanuit de bandenleverancier, die tevreden terugblikt op de eerste dag.

Ook intermediates komen aan bod

Na het intensieve werk met de Full Wets werd het programma later op de dag uitgebreid met runs op diverse Intermediate-varianten. Daarmee kreeg Pirelli een breder beeld van het gedrag van de banden in wisselende natte omstandigheden.

“De dag werd afgesloten met tests op verschillende intermediates om het programma compleet te maken,” aldus Pirelli in een verklaring aan GPToday.net. Hamilton noteerde uiteindelijk een snelste ronde van 1’01’’031 en keert vrijdag opnieuw terug op Fiorano om het natweerprogramma verder af te werken.

Ondanks dat door de onrustige situatie in het Midden-Oosten de races in Bahrein en Saoedi-Arabië niet door zijn gegaan, weet Hamilton zijn Grand Prix-loze weken goed in te vullen. Onlangs was hij nog te zien in Tokyo, waar hij in een F40 door de straten wist te ronken.