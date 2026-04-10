Hamilton en Ferrari in actie: Brit maakt behoorlijk wat kilometers op Fiorano

De eerste testdag van Pirelli in Fiorano heeft meteen flink wat data opgeleverd. Op het privéterrein van Ferrari stond alles in het teken van de ontwikkeling van regenbanden, met Lewis Hamilton als belangrijkste testcoureur.

De zevenvoudig wereldkampioen werkte een uitgebreid programma af en reed in totaal 142 ronden, goed voor 423 kilometer. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de verdere verfijning van de Full Wet- en Intermediate-banden.

Hamilton maakt meters in kunstmatig nat Fiorano

Het circuit van Fiorano werd speciaal voor de testdag kunstmatig nat gehouden via een irrigatiesysteem, zodat Pirelli onder constante omstandigheden kon werken. Met een omgevingstemperatuur van 21 graden waren de omstandigheden bovendien stabiel genoeg om verschillende bandenspecificaties met elkaar te vergelijken.

Volgens Pirelli lag de focus in de ochtend en vroege middag volledig op de Full Wet-banden. “We hebben verschillende configuraties van de regenbanden kunnen testen onder consistente omstandigheden,” klinkt het vanuit de bandenleverancier, die tevreden terugblikt op de eerste dag.

Ook intermediates komen aan bod

Na het intensieve werk met de Full Wets werd het programma later op de dag uitgebreid met runs op diverse Intermediate-varianten. Daarmee kreeg Pirelli een breder beeld van het gedrag van de banden in wisselende natte omstandigheden.

“De dag werd afgesloten met tests op verschillende intermediates om het programma compleet te maken,” aldus Pirelli in een verklaring aan GPToday.net. Hamilton noteerde uiteindelijk een snelste ronde van 1’01’’031 en keert vrijdag opnieuw terug op Fiorano om het natweerprogramma verder af te werken.

Ondanks dat door de onrustige situatie in het Midden-Oosten de races in Bahrein en Saoedi-Arabië niet door zijn gegaan, weet Hamilton zijn Grand Prix-loze weken goed in te vullen. Onlangs was hij nog te zien in Tokyo, waar hij in een F40 door de straten wist te ronken.

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

