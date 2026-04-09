De Formule 1-wereld werd vanochtend wakker geschud door het nieuws dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Al snel werd hij in verband gebracht met de functie van teambaas Andrea Stella, die op zijn beurt weer met Ferrari in verband wordt gebracht. In Italië worden deze verhalen stellig ontkend.

Lambiase werd in de afgelopen maanden al meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Dat McLaren nu aan het langste eind trekt, kwam echter wel als een verrassing. Al snel werd gesteld dat McLaren op deze manier voorsorteert op een mogelijk vertrek van teambaas Stella naar Ferrari. Sterker nog, er werd gesuggereerd dat Stella al een voorcontract had getekend bij zijn oude werkgever.

Blijft Stella bij McLaren?

Vanuit Italië klinken er echter heel andere geluiden over Stella en Lambiase. De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat Lambiase een seniorrol gaat krijgen binnen het team van McLaren, en dat een vertrek van Stella naar Ferrari vooralsnog niet aan de orde is. McLaren bevestigde dat Lambiase zal gaan fungeren als rechterhand van Stella, en dat hij is aangesteld als Chief Racing Officer.

Ferrari reageerde niet op de geruchten, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is er vanuit Italië nog geen contact geweest met Stella. Er zijn dan ook geen basis zijn voor dit verhaal, al leek het er vanochtend wel op dat Stella mogelijk zou vertrekken uit Woking en zou terugkeren naar zijn moederland.

Waarom zou een vertrek naar Ferrari niet vreemd zijn?

Ferrari is voor Stella immers bekend terrein. Hij begon er in 2000 bij het testteam, waarna hij promotie maakte en de performance engineer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd. Later werkte hij nog samen met Kimi Räikkönen, en werd hij de race-engineer van Fernando Alonso. Uiteindelijk vertrok hij naar McLaren, waar hij teambaas werd en twee keer de constructeurstitel won. Vorig jaar werden ze met Lando Norris ook wereldkampioen.

Bij Ferrari is Frédéric Vasseur nog steeds de teambaas, en volgens de nieuwe verhalen komt zijn functie dus nog niet in gevaar.