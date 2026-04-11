Andrea Kimi Antonelli is na drie raceweekenden de trotse leider in het wereldkampioenschap Formule 1. De Mercedes-jongeling leek in de wieg te zijn gelegd voor een loopbaan in de autosport, maar Antonelli stelt zelf dat zijn familie in eerste instantie tegen een race-avontuur was.

Antonelli gold jarenlang als hét grootste talent in de internationale autosport. Hij werd gecontracteerd door Mercedes, en maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. Het was een jaar vol pieken en dalen, maar hij lijkt zijn lesje te hebben geleerd. Antonelli begon dit jaar ijzersterk aan het seizoen, en voert door zijn zeges in China en Japan het wereldkampioenschap aan.

Waar komt Antonelli's passie vandaan?

Antonelli wordt vrijwel elk raceweekend vergezeld door zijn vader Marco, die de eigenaar is van een GT-team. In een podcast van de BBC wijst Antonelli dan ook naar hem als hij wordt gevraagd naar het begin van zijn loopbaan: "Het kwam door mijn vader. Hij was vroeger coureur, en dat is hij nog steeds. Hij heeft al vele jaren zijn eigen raceteam en hij heeft me de sport in gebracht."

"Sinds ik al heel jong ben breng ik tijd met hem door op circuits tijdens raceweekenden. Daardoor is er bij mij een passie voor de autosport ontstaan."

Waarom wilde familie het eerst niet?

Toch stond zijn vader niet te springen toen Antonelli aangaf dat hij zelf wilde gaan racen: "Om eerlijk te zijn, hij wilde niet dat ik ging racen. Hij weet dat de autosport geweldig kan zijn, maar dat het op sommige momenten ook een heel harde wereld kan zijn. Hij heeft dat zelf ook meegemaakt, en hij wilde niet dat het mij ook zou overkomen. Hij wilde niet dat ik teleurgesteld zou raken door lastige momenten, hij wilde me beschermen."

Toch wist Antonelli zijn vader te overtuigen, omdat hij zag dat de jongeling het zelf écht wilde: "Hij zag dat ik er echt om gaf. Hij hoefde er zelf niet voor te pushen. Ik pushte ervoor, dus vanaf dat moment begreep hij dat ik een autocoureur wilde worden."