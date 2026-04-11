Familie van Antonelli zag eerst niets in raceloopbaan

Familie van Antonelli zag eerst niets in raceloopbaan

Andrea Kimi Antonelli is na drie raceweekenden de trotse leider in het wereldkampioenschap Formule 1. De Mercedes-jongeling leek in de wieg te zijn gelegd voor een loopbaan in de autosport, maar Antonelli stelt zelf dat zijn familie in eerste instantie tegen een race-avontuur was.

Antonelli gold jarenlang als hét grootste talent in de internationale autosport. Hij werd gecontracteerd door Mercedes, en maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. Het was een jaar vol pieken en dalen, maar hij lijkt zijn lesje te hebben geleerd. Antonelli begon dit jaar ijzersterk aan het seizoen, en voert door zijn zeges in China en Japan het wereldkampioenschap aan.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Russell wordt gerustgesteld: "Antonelli gaat dit niet volhouden"

Russell wordt gerustgesteld: "Antonelli gaat dit niet volhouden"

9 apr
 Brundle: "Russell moet Antonelli behandelen als Hamilton"

Brundle: "Russell moet Antonelli behandelen als Hamilton"

8 apr

Waar komt Antonelli's passie vandaan?

Antonelli wordt vrijwel elk raceweekend vergezeld door zijn vader Marco, die de eigenaar is van een GT-team. In een podcast van de BBC wijst Antonelli dan ook naar hem als hij wordt gevraagd naar het begin van zijn loopbaan: "Het kwam door mijn vader. Hij was vroeger coureur, en dat is hij nog steeds. Hij heeft al vele jaren zijn eigen raceteam en hij heeft me de sport in gebracht."

"Sinds ik al heel jong ben breng ik tijd met hem door op circuits tijdens raceweekenden. Daardoor is er bij mij een passie voor de autosport ontstaan."

Waarom wilde familie het eerst niet?

Toch stond zijn vader niet te springen toen Antonelli aangaf dat hij zelf wilde gaan racen: "Om eerlijk te zijn, hij wilde niet dat ik ging racen. Hij weet dat de autosport geweldig kan zijn, maar dat het op sommige momenten ook een heel harde wereld kan zijn. Hij heeft dat zelf ook meegemaakt, en hij wilde niet dat het mij ook zou overkomen. Hij wilde niet dat ik teleurgesteld zou raken door lastige momenten, hij wilde me beschermen."

Toch wist Antonelli zijn vader te overtuigen, omdat hij zag dat de jongeling het zelf écht wilde: "Hij zag dat ik er echt om gaf. Hij hoefde er zelf niet voor te pushen. Ik pushte ervoor, dus vanaf dat moment begreep hij dat ik een autocoureur wilde worden."

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 222
  • Podiums 6
  • Grand Prix 27
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

