Wolff twijfelt aan F1-comeback van Horner

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff twijfelt aan F1-comeback van Horner

Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. Achter de schermen maakt hij hier werk van, en hij zou azen op aandelen in het team van Alpine. Mercedes-teambaas Toto Wolff vraagt zich af of een comeback van Horner wel een goed idee is.

Wolff en Horner waren in de afgelopen jaren als water en vuur. In 2021 raakten ze betrokken bij het giftige titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, en in de jaren daarna bleven ze met verbale modder naar elkaar gooien. Horner raakte op zijn beurt betrokken bij meerdere relletjes in de sport, en werd afgelopen zomer na twintig jaar ontslagen bij Red Bull.

Kan Horner wel terugkeren?

Horner kreeg in zijn laatste jaren veel negatieve publiciteit, en werd onder meer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In een interview met persbureau Press Association vraagt Wolff zich dan ook af of Horner wel kan terugkeren: "Hij heeft heel wat glazen gebroken, en zoiets heeft gevolgen in onze microkosmos."

De plannen van Horner

Horner zou nu met een groep investeerders willen terugkeren in de Formule 1. Ze zouden azen op 24 procent aandelen die Otro Capital bezit in het team van Alpine. Ze krijgen daarbij concurrentie van Wolff en Mercedes, die naar verluidt ook interesse hebben getoond in de aandelen van Otro Capital.

Heeft de Formule 1 Horner nodig?

Volgens Wolff is het sneu om te stellen dat hij dit doet, omdat Horner interesse heeft. De Oostenrijker is goudeerlijk: "Ik hink op twee gedachten bij zijn mogelijke terugkeer. De sport mist persoonlijkheden. En zijn persoonlijkheid was overduidelijk heel controversieel, en dat was goed voor de sport."

"Ik zei laatst tegen Ferrari-teambaas Fred Vasseur dat we the good, the bad and the ugly nodig hebben. En nu hebben we alleen nog maar the good en the ugly. De slechte is vertrokken."

Mist Wolff zijn oude rivaal?

Wolff geeft eerlijk toe dat hij Horner ook wel een beetje mist: "Zou ik hem ooit kunnen beschouwen als een bondgenoot of iemand met dezelfde doelen? Ik denk het niet. Maar zelfs in de periodes dat ik het meest gefrustreerd en boos op hem was, moest ik mezelf eraan herinneren dat zelfs je ergste vijand een beste vriend heeft, dus er moet wel iets goeds in hem zitten."

"Als die competitieve rivaliteit er al die jaren niet was geweest, en er wat meer water door de rivier was gestroomd, dan weet ik zeker dat ik gezellig met hem had kunnen dineren en dat we hadden kunnen lachen."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
show sidebar