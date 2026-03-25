Het is nog altijd niet duidelijk of en waar voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. De Brit werd in verband gebracht met meerdere teams, maar vooralsnog is het ijzig stil. Volgens Juan Pablo Montoya moet Audi snel bij hem aankloppen.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing, maar werd vorig jaar zomer ontslagen. Na een periode van stilte werd duidelijk dat Horner serieus werk maakte van een comeback. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Aston Martin, terwijl hij samen met een groep investeerders jaagt op aandelen in het team van Alpine. Er gaan echter veel verhalen rond, maar er lijkt nog geen knop te zijn doorgehakt.

Wat is het probleem van Audi?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya brengt Horner nu in verband met nóg een team. Bij Audi is voormalig Red Bull-man Jonathan Wheatley vertrokken als teambaas, waardoor CEO Mattia Binotto nu een dubbelfunctie heeft, Bij talkSPORT wijst Montoya naar Horner: "Mattia staat nu voor een grote uitdaging. Ik denk niet dat hij er volledig bij betrokken wil zijn. Ik denk dat hij meer op de achtergrond wil opereren. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ze op zoek zijn naar iemand om dat gat in te vullen."

Waarom is Horner de ideale kandidaat?

Volgens Montoya hoeven ze niet lang te zoeken, en moet Audi aankloppen bij Horner. Volgens de Colombiaan voldoet Horner aan alle eisen die een nieuwe fabrikant in de sport zou stellen: "Ze hebben iemand zoals Christian nodig om dat gat op te vullen. Ik denk dat mensen echt onderschatten wat Christian heeft gedaan, en hoelang hij het vol heeft gehouden bij Red Bull. Je vindt hem misschien leuk, of misschien haat je hem wel, maar hij is iemand die kan leveren."

Wat is er aan de hand?

Wheatley's vertrek bij Audi werd eind vorige week aangekondigd. Hij wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met Aston Martin, waar hij zijn voormalig Red Bull-collega Adrian Newey kan treffen. Vooralsnog zijn er geen namen nadrukkelijk in verband gebracht met het gat dat Wheatley heeft achtergelaten bij Audi.