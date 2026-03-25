user icon
icon

'Horner de ideale nieuwe teambaas van Audi'

Het is nog altijd niet duidelijk of en waar voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. De Brit werd in verband gebracht met meerdere teams, maar vooralsnog is het ijzig stil. Volgens Juan Pablo Montoya moet Audi snel bij hem aankloppen.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing, maar werd vorig jaar zomer ontslagen. Na een periode van stilte werd duidelijk dat Horner serieus werk maakte van een comeback. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Aston Martin, terwijl hij samen met een groep investeerders jaagt op aandelen in het team van Alpine. Er gaan echter veel verhalen rond, maar er lijkt nog geen knop te zijn doorgehakt.

Meer over Audi Red Bull-reünie aanstaande: 'Wheatley volgt Newey op bij Aston Martin'

Red Bull-reünie aanstaande: 'Wheatley volgt Newey op bij Aston Martin'

19 maa
 Voormalig Red Bull-kopstuk over keiharde Verstappen: "Als je niet kunt winnen..."

Voormalig Red Bull-kopstuk over keiharde Verstappen: "Als je niet kunt winnen..."

16 maa

Wat is het probleem van Audi?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya brengt Horner nu in verband met nóg een team. Bij Audi is voormalig Red Bull-man Jonathan Wheatley vertrokken als teambaas, waardoor CEO Mattia Binotto nu een dubbelfunctie heeft, Bij talkSPORT wijst Montoya naar Horner: "Mattia staat nu voor een grote uitdaging. Ik denk niet dat hij er volledig bij betrokken wil zijn. Ik denk dat hij meer op de achtergrond wil opereren. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ze op zoek zijn naar iemand om dat gat in te vullen."

Waarom is Horner de ideale kandidaat?

Volgens Montoya hoeven ze niet lang te zoeken, en moet Audi aankloppen bij Horner. Volgens de Colombiaan voldoet Horner aan alle eisen die een nieuwe fabrikant in de sport zou stellen: "Ze hebben iemand zoals Christian nodig om dat gat op te vullen. Ik denk dat mensen echt onderschatten wat Christian heeft gedaan, en hoelang hij het vol heeft gehouden bij Red Bull. Je vindt hem misschien leuk, of misschien haat je hem wel, maar hij is iemand die kan leveren."

Wat is er aan de hand?

Wheatley's vertrek bij Audi werd eind vorige week aangekondigd. Hij wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met Aston Martin, waar hij zijn voormalig Red Bull-collega Adrian Newey kan treffen. Vooralsnog zijn er geen namen nadrukkelijk in verband gebracht met het gat dat Wheatley heeft achtergelaten bij Audi.

F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Christian Horner Audi

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.603

    Ik denk dat Montoya hier een punt heeft. Binotto is toch meer een ingenieur dan een teambaas, en Horner juist bij uitstek een regelaar.
    Dus Binotto houden voor de technische kant van het verhaal en Horner voor de rest.

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 12:55
    • Patrace

      Posts: 6.597

      Ik betwijfel of Horner bij Audi de kans krijgt om zich in te kopen in het team.
      Vermoedelijk wacht hij liever tot zich die kans voordoet bij een team. Alleen kan dat ook betekenen dat die kans nooit komt. Dus dan zou de rol van teambaas bij Audi voor hem een goed alternatief kunnen zijn.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 13:36
    • HarryLam

      Posts: 5.348

      Nog afgezien van het gegeven dat je tegenwoordig al minimaal 600 mil nodig hebt voor een zielige 24%.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 14:43
  • Kiwino

    Posts: 17

    We moeten ook niet gaan doen alsof dit zo'n lastige positie is. Je moet gewoon een vent hebben die wat ervaring heeft in het leiden van een raceorganisatie. Ik denk dat Audi misschien iets te rationeel is als organisatie dat ze Horner die toch een wat rattig imago heeft, zullen willen aanstellen. Ze willen juist iemand die van onbesproken gedrag is en geen spelletjes speelt, als ik het merk een beetje inschat.

    Verder, denk ik dat Horner gewoon kijkt naar Engelse teams. Werken met Duitsers, Italianen en Zwitsers in een omgeving waar de voertaal anders is dan Engels (het was altijd Zwitsers-Duits en veranderde naar Italiaans met alle Ferrari-mensen, misschien dat het nu weer terug is naar Zwitsers-Duits), lijkt me iets heel anders.

    Horner heeft verder ook jonge kinderen. Wil hij dan echt nog op en neer vliegen? Zeker met zijn portemonnee? Als hij perse nog iets in de F1 wil doen, lijkt Alpine mij het meest geschikt. Maar ik weet niet of Briatore misschien daar wil blijven zitten minus de verantwoordelijkheden die aan Nielsen gegeven zijn?

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 15:17
    • Kiwino

      Posts: 17

      Seidl zullen ze wel niet terug gaan nemen. Maar Szafnauer is er natuurlijk ook nog. Werkt nu voor Van Amersfoort Racing, maar zal best bij Audi willen instappen. Is ook een man die verschillende culturen kent. Verder zal Audi binnen de eigen gelederen ook wel wat mensen hebben lijkt mij.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 15:23

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar