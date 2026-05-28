user icon
icon

Hadjar baalt en zegt 'sorry' tegen Leclerc voor oliedomme actie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar baalt en zegt 'sorry' tegen Leclerc voor oliedomme actie

Isack Hadjar kende tijdens de Grand Prix van Canada een weekend vol contrasten. De jonge Fransman reed met een knappe vijfde plaats zijn beste resultaat van het seizoen bij elkaar, maar kreeg onderweg ook meerdere straffen én kwam in opspraak na een incident met Charles Leclerc. Zelf maakt Hadjar zich daar achteraf echter weinig illusies over: de sancties waren volgens hem volledig terecht.

Ondanks de tegenslagen wist Hadjar in Montréal toch indruk te maken met een sterke finish in de top vijf. Toch bleef de coureur na afloop vooral achter met vraagtekens over zijn snelheid tijdens de race, zeker omdat hij zich eerder in het weekend nog bijzonder comfortabel voelde in de wagen.

Meer over Isack Hadjar Hadjar over incident met Leclerc: 'Het was gewoon stom'

Hadjar over incident met Leclerc: 'Het was gewoon stom'

26 mei
 Mekies slaat alarm: "Moeilijk om iets consistents te bieden..."

Mekies slaat alarm: "Moeilijk om iets consistents te bieden..."

24 mei

Hadjar begrijpt plots tempoverlies niet

Na afloop gaf Hadjar toe dat hij zelf niet goed begrijpt waarom zijn tempo tijdens de Grand Prix plots wegviel. Vooral in vergelijking met zaterdag voelde de wagen compleet anders aan. “Met de straffen heb ik eigenlijk geen probleem, want ik denk dat ze terecht waren”, reageerde Hadjar opvallend eerlijk.

Toch zat hem vooral iets anders dwars. “Ik snap eerlijk gezegd niet goed waar mijn snelheid ineens gebleven was”, gaf hij toe. “Op zaterdag voelde ik me geweldig in de auto, maar tijdens de race had ik het plots enorm moeilijk. Het voelde veel lastiger om de wagen op de limiet te krijgen.”

Excuses aan Leclerc na ‘dom moment’

Ook het moment met Charles Leclerc kwam na afloop uitgebreid ter sprake. Tijdens een fel duel dwong Hadjar de Ferrari-coureur bijna het gras op met een stevige verdedigende actie. Achteraf gaf de Fransman meteen toe dat hij daarin te ver ging.

“Ik was daar gewoon te agressief”, erkende Hadjar. “Eerlijk? Het was zelfs niet bewust. Ik raakte even in de war over waar Charles precies naartoe stuurde en daardoor stuurde ik hem bijna het gras op. Dat was niet de bedoeling.”

De Racing Bulls-coureur zocht nadien ook meteen contact met Leclerc. “Charles is normaal iemand die altijd heel proper racet”, besloot Hadjar. “Dus ik heb me gewoon geëxcuseerd, want achteraf bekeken was het eigenlijk een behoorlijk dom moment van mijn kant.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.835

    Sorry Charles, zal het niet meer doen.

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 19:34
  • jd2000

    Posts: 7.755

    Hadjar zal toch koelbloediger moeten worden. Hij handelt toch vaak vanuit emoties. Daarmee ga je het niet redden in de F1

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 20:09

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar