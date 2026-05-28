Isack Hadjar kende tijdens de Grand Prix van Canada een weekend vol contrasten. De jonge Fransman reed met een knappe vijfde plaats zijn beste resultaat van het seizoen bij elkaar, maar kreeg onderweg ook meerdere straffen én kwam in opspraak na een incident met Charles Leclerc. Zelf maakt Hadjar zich daar achteraf echter weinig illusies over: de sancties waren volgens hem volledig terecht.

Ondanks de tegenslagen wist Hadjar in Montréal toch indruk te maken met een sterke finish in de top vijf. Toch bleef de coureur na afloop vooral achter met vraagtekens over zijn snelheid tijdens de race, zeker omdat hij zich eerder in het weekend nog bijzonder comfortabel voelde in de wagen.

Hadjar begrijpt plots tempoverlies niet

Na afloop gaf Hadjar toe dat hij zelf niet goed begrijpt waarom zijn tempo tijdens de Grand Prix plots wegviel. Vooral in vergelijking met zaterdag voelde de wagen compleet anders aan. “Met de straffen heb ik eigenlijk geen probleem, want ik denk dat ze terecht waren”, reageerde Hadjar opvallend eerlijk.

Toch zat hem vooral iets anders dwars. “Ik snap eerlijk gezegd niet goed waar mijn snelheid ineens gebleven was”, gaf hij toe. “Op zaterdag voelde ik me geweldig in de auto, maar tijdens de race had ik het plots enorm moeilijk. Het voelde veel lastiger om de wagen op de limiet te krijgen.”

Excuses aan Leclerc na ‘dom moment’

Ook het moment met Charles Leclerc kwam na afloop uitgebreid ter sprake. Tijdens een fel duel dwong Hadjar de Ferrari-coureur bijna het gras op met een stevige verdedigende actie. Achteraf gaf de Fransman meteen toe dat hij daarin te ver ging.

“Ik was daar gewoon te agressief”, erkende Hadjar. “Eerlijk? Het was zelfs niet bewust. Ik raakte even in de war over waar Charles precies naartoe stuurde en daardoor stuurde ik hem bijna het gras op. Dat was niet de bedoeling.”

De Racing Bulls-coureur zocht nadien ook meteen contact met Leclerc. “Charles is normaal iemand die altijd heel proper racet”, besloot Hadjar. “Dus ik heb me gewoon geëxcuseerd, want achteraf bekeken was het eigenlijk een behoorlijk dom moment van mijn kant.”