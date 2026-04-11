Ferrari heeft in Suzuka opnieuw een dubbel gevoel overgehouden aan het raceweekend. De Italiaanse renstal liet zien dat er serieuze snelheid in de auto zit, maar tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat die potentie nog niet volledig wordt benut. Vooral op de rechte stukken laat Ferrari nog steken vallen, en dat kost uiteindelijk resultaat.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos zegt dat veel over de huidige positie van Ferrari. De basis klopt, maar de uitvoering op cruciale momenten blijft achter. Zeker op een circuit als Suzuka wordt dat genadeloos blootgelegd.

Ferrari imponeert in bochten, maar betaalt prijs op rechte stukken

Doornbos zag vooral veel positieve signalen in het bochtenwerk van Ferrari. "Ze hebben echt iets in handen", zo klink het in The Pit Talk-Podcast. "Mechanisch en aerodynamisch staat die auto als een huis, in de bochten waren ze simpelweg de snelste van het hele veld", klinkt het overtuigd.

Toch zit daar meteen ook het probleem. "Je zag dat ze daar alles uithalen, maar dat heeft een prijs. Op de rechte stukken leveren ze dat voordeel weer in. In deze Formule 1 is dat dodelijk, want efficiëntie en energiemanagement maken het verschil", legt de Nederlander uit. Daarmee raakt hij de kern: Ferrari oogt snel, maar mist nog de balans om dat om te zetten in topresultaten.

Frustratie bij Leclerc, hoop voor Hamilton

Voor Charles Leclerc maakt dat het extra wrang. "Hij ging tot het uiterste in de kwalificatie, remde later en nam meer snelheid mee de bochten in. Maar daardoor trok hij ook de batterij leeg, en op het rechte stuk verloor hij alles wat hij had opgebouwd", aldus Doornbos.

Bij Lewis Hamilton overheerst een ander gevoel. De Brit eindigde als zesde, terwijl er even meer in leek te zitten. "Voor Hamilton is P6 gewoon teleurstellend, zeker als je teamgenoot op het podium staat", klinkt het. Toch ziet Doornbos ook lichtpunten: "Hij oogt duidelijk sterker dan vorig jaar. Als dit zo doorgaat, gaat hij dit seizoen gewoon een race winnen."

De conclusie is helder: Ferrari zit dicht tegen de top aan, maar moet nog één cruciale stap zetten. Zodra het team het energiemanagement beter onder controle krijgt, lijkt de weg naar overwinningen open te liggen.