Hamilton en Ferrari maken indruk: "Die gaan nog een race winnen"

Ferrari heeft in Suzuka opnieuw een dubbel gevoel overgehouden aan het raceweekend. De Italiaanse renstal liet zien dat er serieuze snelheid in de auto zit, maar tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat die potentie nog niet volledig wordt benut. Vooral op de rechte stukken laat Ferrari nog steken vallen, en dat kost uiteindelijk resultaat.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos zegt dat veel over de huidige positie van Ferrari. De basis klopt, maar de uitvoering op cruciale momenten blijft achter. Zeker op een circuit als Suzuka wordt dat genadeloos blootgelegd.

Ferrari imponeert in bochten, maar betaalt prijs op rechte stukken

Doornbos zag vooral veel positieve signalen in het bochtenwerk van Ferrari. "Ze hebben echt iets in handen", zo klink het in The Pit Talk-Podcast. "Mechanisch en aerodynamisch staat die auto als een huis, in de bochten waren ze simpelweg de snelste van het hele veld", klinkt het overtuigd.

Toch zit daar meteen ook het probleem. "Je zag dat ze daar alles uithalen, maar dat heeft een prijs. Op de rechte stukken leveren ze dat voordeel weer in. In deze Formule 1 is dat dodelijk, want efficiëntie en energiemanagement maken het verschil", legt de Nederlander uit. Daarmee raakt hij de kern: Ferrari oogt snel, maar mist nog de balans om dat om te zetten in topresultaten.

Frustratie bij Leclerc, hoop voor Hamilton

Voor Charles Leclerc maakt dat het extra wrang. "Hij ging tot het uiterste in de kwalificatie, remde later en nam meer snelheid mee de bochten in. Maar daardoor trok hij ook de batterij leeg, en op het rechte stuk verloor hij alles wat hij had opgebouwd", aldus Doornbos.

Bij Lewis Hamilton overheerst een ander gevoel. De Brit eindigde als zesde, terwijl er even meer in leek te zitten. "Voor Hamilton is P6 gewoon teleurstellend, zeker als je teamgenoot op het podium staat", klinkt het. Toch ziet Doornbos ook lichtpunten: "Hij oogt duidelijk sterker dan vorig jaar. Als dit zo doorgaat, gaat hij dit seizoen gewoon een race winnen."

De conclusie is helder: Ferrari zit dicht tegen de top aan, maar moet nog één cruciale stap zetten. Zodra het team het energiemanagement beter onder controle krijgt, lijkt de weg naar overwinningen open te liggen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Robert Doornbos Ferrari

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.251

    Vermoed dat McLaren eerder over Ferrari heen stapt...

    • 11 apr 2026 - 09:49
  • NicoS

    Posts: 20.591

    “Zodra het team het energiemanagement beter onder controle krijgt,”
    Welkom in de nieuwe F1……het toverwoord energiemanagement……..🤮

    • 11 apr 2026 - 10:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.980

      Idd, energiemanagement hoort in thuis in huis..., je hoeft niet dagelijks te douchen...., die kachel hoeft niet op 21°,....die electrische deken hoeft niet meer aan....dat soort dingen dus.

      In de F1 behoort men volle bak te gaan.

      • 11 apr 2026 - 11:36
    • f(1)orum

      Posts: 9.964

      Binnenkort horen we allemaal Gerard Joling klachten over de boordradio's:

      "Ik heb er de kracht niet meer voor....."

      • 11 apr 2026 - 11:40

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
