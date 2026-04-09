Team van Verstappen ontbreekt op de Nürburgring

Max Verstappen focust zich dit jaar niet alleen op de Formule 1, maar ook op zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Aankomend weekend gaat het NLS-seizoen weer verder, maar Verstappen Racing zal niet aan de start verschijnen. Wat is er aan de hand?

Het is geen geheim dat Verstappen een grote passie heeft voor GT3- en endurance-racen. Sinds een aantal jaar is hij de trotse eigenaar van een eigen raceteam, en met dat project hebben ze dit jaar grote stappen gezet. Ze hebben een fabrieksdeal gesloten met Mercedes, waardoor ze gebruikmaken van de auto's van dit merk. Verstappen zal met deze auto deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Hij nam deel aan de NLS2-race, en testte vorige week in de sneeuw op de Ring. Aankomend weekend staat de NLS3-race op de planning, maar van de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 ontbreekt elk spoor. Verstappens team racet aankomend weekend namelijk niet op de Nürburgring Nordschleife, maar op het circuit van Paul Ricard.

Wat is de situatie?

Verstappens team neemt dit jaar namelijk ook deel aan de GT World Challenge Europe. Het seizoen van deze klasse gaat aankomend weekend van start op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk, en daar komt Verstappen Racing in actie. Daar wordt er geracet in de Endurance Cup, wat betekent dat Verstappens coureurs Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon weer mogen racen.

Wat deed Verstappen in Frankrijk?

Verstappen zelf komt niet uit in deze klasse, maar liet woensdagmiddag wel zijn gezicht zien in de paddock op het circuit van Paul Ricard. Hij was daar aanwezig om naar de verrichtingen van zijn team tijdens de proloog te kijken. Aangezien Verstappens coureurs en zijn team zich niet in twee stukken kunnen splitsen, nemen ze niet deel aan de NLS3-race.

Wanneer racet Verstappen op de Nürburgring?

De Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing zal een weekend later overigens wél in actie komen op de Nürburgring. Dan staan de kwalificatieraces op het programma, en zal Verstappen op 18 en 19 april met Lucas Auer deelnemen aan de twee 4-uursraces. Daarna verschijnt Verstappen volgende maand aan de start van de 24 uur van de Nürburgring.

Patrace

Posts: 6.638

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.201

    Volgens snuiver Montoya, ome Ralf en opa Hill boycot Verstappen de NLS3-race vanwege zijn diskwalificatie na het NLS2-weekend.
    De schoonmoeder van Max is op facebook alweer een fraai berichtje voor Hill aan het typen.
    Het wordt weer een zonnige dag met geweldig nieuws...

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 07:51
  • Patrace

    Posts: 6.638

    Je zou ook als titel kunnen kiezen:
    “Team Verstappen doet mee aan GT World Challenge Europe”
    Dat dekt de lading van het artikel zelfs beter.
    Maar nee, dat levert natuurlijk minder clicks op, want geen drama.

    • + 8
    • 9 apr 2026 - 08:04
    • Need5Speed

      Posts: 3.662

      "Max Verstappen splitst zich alweer niet in tweeën" zou best een leuke titel zijn.

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 08:55
    • Regenrace

      Posts: 2.560

      Het is gewoon een ranzige journalistieke opvatting, en men is boos als je dat ter sprake brengt - wat naar mijn mening dan ranzigheid in het kwadraat is.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 09:30
  • Larry Perkins

    Posts: 64.201

    Max staat op Paul Ricard ingeschreven onder het pseudoniem Charles de Batz de Castelmore, comte d'Artagnan.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 08:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

