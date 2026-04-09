Max Verstappen focust zich dit jaar niet alleen op de Formule 1, maar ook op zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Aankomend weekend gaat het NLS-seizoen weer verder, maar Verstappen Racing zal niet aan de start verschijnen. Wat is er aan de hand?

Het is geen geheim dat Verstappen een grote passie heeft voor GT3- en endurance-racen. Sinds een aantal jaar is hij de trotse eigenaar van een eigen raceteam, en met dat project hebben ze dit jaar grote stappen gezet. Ze hebben een fabrieksdeal gesloten met Mercedes, waardoor ze gebruikmaken van de auto's van dit merk. Verstappen zal met deze auto deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Hij nam deel aan de NLS2-race, en testte vorige week in de sneeuw op de Ring. Aankomend weekend staat de NLS3-race op de planning, maar van de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 ontbreekt elk spoor. Verstappens team racet aankomend weekend namelijk niet op de Nürburgring Nordschleife, maar op het circuit van Paul Ricard.

Wat is de situatie?

Verstappens team neemt dit jaar namelijk ook deel aan de GT World Challenge Europe. Het seizoen van deze klasse gaat aankomend weekend van start op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk, en daar komt Verstappen Racing in actie. Daar wordt er geracet in de Endurance Cup, wat betekent dat Verstappens coureurs Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon weer mogen racen.

Wat deed Verstappen in Frankrijk?

Verstappen zelf komt niet uit in deze klasse, maar liet woensdagmiddag wel zijn gezicht zien in de paddock op het circuit van Paul Ricard. Hij was daar aanwezig om naar de verrichtingen van zijn team tijdens de proloog te kijken. Aangezien Verstappens coureurs en zijn team zich niet in twee stukken kunnen splitsen, nemen ze niet deel aan de NLS3-race.

Wanneer racet Verstappen op de Nürburgring?

De Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing zal een weekend later overigens wél in actie komen op de Nürburgring. Dan staan de kwalificatieraces op het programma, en zal Verstappen op 18 en 19 april met Lucas Auer deelnemen aan de twee 4-uursraces. Daarna verschijnt Verstappen volgende maand aan de start van de 24 uur van de Nürburgring.